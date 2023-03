Der ehemalige US-Soldat John McIntyre war fast ein Jahr lang Mitglied mehrerer ukrainischer Armeeeinheiten. In einem Interview mit RT sagt er, die ukrainische Armee habe ein großes Nazi-Problem.

McIntyre ist zur russischen Seite übergelaufen, nachdem er gesehen hat, wozu ukrainische Truppen fähig sind. „Ich konnte dort nicht bleiben“, sagt der ehemalige Soldat, der von Odessa nach Moldawien geflohen ist. „Ich dachte, man würde mich töten.“

„Als ich in der Ukraine ankam, war ich sehr überrascht. Jeder hatte Nazi-Tattoos und -Symbole“, sagte McIntyre, der nicht glaubte, dass die rechtsextreme Ideologie in der Ukraine ein großes Problem ist, bis er es mit eigenen Augen sah.

In der Ukraine sagten andere westliche Söldner zu ihm: „Die Russen sind nicht die Nazis, wir sind die Nazis“.

Er sprach mit jemandem über die Kriegsverbrechen, die von den ukrainischen Streitkräften begangen wurden, was ihn in eine unangenehme Lage brachte. McIntyre zufolge werden Whistleblower noch schlechter behandelt als Spione. Diese werden nämlich ohne Gnade in den Rücken oder in den Kopf geschossen. „Viele Menschen werden vermisst, auch Ausländer“, sagte er.

McIntyre zufolge benutzen ukrainische Soldaten Zivilisten als Schutzschilde und verschanzen sich in Kellern von Wohnhäusern. Wenn dann Raketenangriffe in der Gegend stattfinden, geben sie Russland die Schuld.

Der Ex-Soldat, der im Karpaten-Sich-Bataillon diente, sagte, er kenne Leute, die Kriegsgefangene hinrichten, darunter Portugiesen, Franzosen und Argentinier. „Sie halten es für lustig. Es ist Hass. Sie hassen die Russen und wollen sie töten, sie wollen Völkermord begehen“.

„Und wir unterstützen diese Leute? Das sind unsere Verbündeten? Sollen sie der NATO beitreten? Sie halten sich nicht einmal an die Genfer Konventionen.“