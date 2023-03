„Außergewöhnliche“ Treffen mit den Staats- und Regierungschefs in der Schweiz: „Das Spiel ist aus!“

John Mappin, Besitzer des Camelot Castle Hotels, ist in Gstaad in der Schweiz, wo er sich in der vergangenen Woche mit führenden Politikern aus Europa und dem Rest der Welt getroffen hat. Einige dieser Treffen waren „außergewöhnlich“, verrät er.

Fast jeder hier ist sich bewusst, dass die Injektionen, die den Menschen in verschiedenen Ländern verabreicht wurden, tödlich sind und Millionen von Menschen verstümmelt haben. Die Menschen hier sind sehr besorgt, dass ihre Familienmitglieder vergiftet wurden, sagte Mappin.

BERICHT AUS DER SCHWEIZ „Das Spiel ist aus. Die Führer unserer Welt wissen jetzt, dass die Injektionen tödlich sind und Millionen von Menschen verstümmelt haben. – Sie sind äußerst besorgt darüber, dass ihre eigenen Familien vergiftet und verstümmelt wurden. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss.“

