Eine weitere undichte Stelle offenbart, dass die Covid-Politik unheimlichen, verschwörerischen Globalisten zu verdanken ist

Eine weitere undichte Stelle offenbart, dass die Covid-Politik weniger unheimlichen, verschwörerischen Globalisten zu verdanken ist, als vielmehr der grenzenlosen Dummheit unserer Führer, langweiligen institutionellen Dynamiken und Rückkopplungseffekten

Isabel Oakeshott ist eine Journalistin und Kritikerin der Pandemiebekämpfungspolitik, die vom in Ungnade gefallenen ehemaligen britischen Gesundheitsminister Matt Hancock angeheuert wurde, um die Pandemic Drehbücher zu schreiben: The Inside Story of Britain’s Battle Against Covid. Hancock hoffte, dass diese Übung in Selbstdarstellung seinen Ruf rehabilitieren würde, nachdem Enthüllungen über eine außereheliche Affäre ihn aus dem Amt gedrängt hatten. Wie sich herausstellt, ist der Witz an ihm selbst schuld. Offenbar hat er Oakeshott ein Archiv von über 100 000 WhatsApp-Nachrichten zur Verfügung gestellt, um ihr beim Schreiben zu helfen. Dieses Archiv hat sie nun dem Telegraph zugespielt, der es in einer fortlaufenden Serie mit dem Titel „The Lockdown Files“ genüsslich und selektiv veröffentlicht.

Wie bei allen selektiven Leaks gibt es auch hier Grund zur Vorsicht: Wir haben keinen Zugang zu Hancocks gesamter Kommunikation oder gar zum gesamten WhatsApp-Archiv, und die verstreute und sensationsheischende Berichterstattung des Telegraph – die Hancocks unhöfliche Bemerkungen und Scharfmacherei auf Kosten politischer Inhalte hervorhebt – erweckt nicht gerade volles Vertrauen.

Dennoch gibt es hier eine Menge zum Nachdenken. Da ist zum Beispiel Hancock, der überlegt, wann er die Nachricht von der Alpha-Variante „verbreiten“ soll, um „allen einen gehörigen Schrecken einzujagen“ und politische Hindernisse für Beschränkungen zu beseitigen. Da ist der berühmte Science Anhänger Boris Johnson, der sich weigert, die Schließungen aufzuheben, nachdem ihm gesagt wurde, dass die Wiedereröffnung „der öffentlichen Meinung zu weit voraus“ sei, und der später seine Entscheidung bereut, eine zweite Schließung durchzuführen, nachdem er erfahren hat, dass die Sterblichkeitsmodelle, die er so überzeugend gefunden hatte, veraltet und falsch waren. Da ist Hancock, der zögert, die Empfehlung umzusetzen, die Bewohner von Pflegeheimen auf Covid zu testen, weil er vage Bedenken hat, dass dies dem Erreichen seiner öffentlichkeitswirksamen Testziele „im Wege stehen könnte“. Da ist Johnson, der Masken in Schulen vorschreibt, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass das Thema „keinen Streit“ mit der Ersten Ministerin von Schottland und bekannten Virusverrückten Nicola Sturgeon wert sei. Da ist der Bildungsminister Gavin Williamson, der einräumt, dass die Lehrergewerkschaften eine Hauptursache für Schulschließungen sind und dass Lehrer „die Arbeit wirklich hassen“.

Seit den Anfängen dieser Seuchenchronik habe ich darauf hingewiesen, dass die Schulschließungen direkt von China über die WHO in den Westen gelangten, wo sie sich rasch zu einem sich selbst verstärkenden Phänomen entwickelten. Sie wurden von autonomen politischen und institutionellen Kräften und nicht von nebulösen globalistischen Verschwörern vorangetrieben, und wir haben inzwischen mehrere Leaks aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA erhalten, die überall das gleiche Bild zeichnen:

1) Der erste Druck für Abriegelungen kam aus den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, den der Regierung nahestehenden wissenschaftlichen Beratern und der Bürokratie im weiteren Sinne – nicht aus dem politischen Arm.

2) Die westlichen Regierungen fürchteten die Nichteinhaltung der Abriegelungsmaßnahmen und unternahmen ganz bewusst Schritte zur Terrorisierung ihrer Bürger, um deren Kooperation sicherzustellen. Dabei konnten sie sich der uneingeschränkten Mitarbeit der Presse sicher sein.

3) Kabinettsmitglieder und andere Politiker kanalisierten den bürokratischen Druck und die wachsende Beunruhigung der Bevölkerung (an der sie mitschuldig waren), um die Initiative und die Macht von rivalisierenden Regierungsakteuren an sich zu reißen. Sie betrachteten die öffentliche Panik als Ressource und als Chance, die es entsprechend auszunutzen galt.

4) Die Maßnahmen wurden nicht von der Wissenschaft oder gar von Vermutungen oder Münzwürfen bestimmt, sondern von den Grenzen dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt praktisch und politisch möglich war. Maximale Maskierung, maximale Abriegelungen, maximale Impfungen, überall und immer.

5) Jeder geringfügige Anstieg der Infektionszahlen löste eine sich selbst verstärkende Kaskade von Meldungen und Einschränkungen aus. Bürokraten und Politiker bemühten sich, den ihrer Meinung nach fast grenzenlosen Appetit der Öffentlichkeit auf Beschränkungen zu befriedigen, indem sie neue Vorschriften erließen, deren Durchsetzung noch mehr Propaganda erforderte und die öffentliche Stimmung noch weiter radikalisierte.

6) Nach der ersten Welle der SARS-2-Infektionen wurden die Verantwortlichen für die Schließungspolitik zunehmend vom SARS-2-Risiko überzeugt, drängten aber weiterhin auf alle möglichen Schließungen, vor allem, weil sie die politischen Folgen einer fehlenden Eindämmung der Infektionen fürchteten.

7) Dies bedeutet, dass sie ein gewisses Maß an Vertrauen in ihre Politik hatten, auch weil sie gegen ihre eigene Propaganda nicht immun waren. Maßnahmen wie die Maskierung, die eingeführt wurden, weil sie „effektiv kostenlos“ waren und „eine sehr sichtbare Wirkung“ hatten, wurden als echte Infektionsbekämpfungsmaßnahmen angesehen.

Es irritiert immer einige Leute, wenn ich das sage, aber es ist einfach die Wahrheit: Die Leute, die für die letzten drei Jahre wirtschaftlicher Zerstörung, psychologischer Verletzung und pharmazeutischer Massenexperimente verantwortlich sind, sind gefühllos und böse, aber sie sind auch einfach wirklich dumm. Nichts von alledem hatte eine Bedeutung, nichts davon war für etwas gut, und das ist die bitterste Pille von allen. Jede einzelne Person in diesen Textnachrichten, von Johnson über Hancock bis zu anderen Ministern, zufälligen Experten und allen anderen, hat absolut keine Ahnung, was sie tut oder was der Zweck ihrer Einschränkungen ist. Die Abriegelungen waren genau die verrückte, unlogische, sinnlose und chaotische Politik, die sie zu sein scheinen. Sie sind das Ergebnis oberflächlicher Regierungsfunktionäre, die einen Planungshorizont von höchstens zwei Wochen haben, die ihren eigenen Erfolg oder Misserfolg anhand der Presseberichterstattung beurteilen und die Öffentlichkeit als dummes Vieh betrachten, das in zweckdienliche Bahnen gelenkt werden muss.