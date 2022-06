Europaabgeordnete hat eine wichtige Mitteilung an die Bürger: Nicht der Krieg in der Ukraine, sondern diese 2 gierigen Vermögensverwalter verursachen diese Inflation.

BlackRock, Vanguard und State Street verwalten mehr als 15 Billionen Dollar an Vermögenswerten. Das ist mehr als das Dreifache des Haushalts der Vereinigten Staaten und mehr als das BIP Chinas, sagt der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic in einer Videobotschaft, die in wenigen Tagen mehr als 100.000 Mal angesehen wurde.

Diese Vermögensverwalter halten Beteiligungen an allen großen Pharmaunternehmen, Medien, Waffenherstellern und Banken. Sie kontrollieren nicht nur fast alle großen Unternehmen, sondern auch die Weltwirtschaft, sagte der Abgeordnete.

Damit sind sie mächtiger als jeder Präsident oder Premierminister der Welt. Die Tatsache, dass wir mit einer himmelhohen Inflation zu kämpfen haben, von der die einfachen Bürger am meisten betroffen sind, ist kein wirtschaftliches Phänomen, sondern das Ergebnis der unersättlichen Gier der Eigentümer dieser Vermögensverwalter, die die Preise festlegen, so Kolakusic.

Recherchieren Sie über jedes dieser Mega Konzerne und Sie werden feststellen, dass BlackRock und Vanguard zu den größten Aktionären gehören. Die anderen Anteilseigner sind häufig auch im Besitz von BlackRock und Vanguard, die ebenfalls eng miteinander verflochten sind. Hinter diesem kolossalen Fels stehen nur wenige Menschen, vielleicht sogar nur einer, sagt der Abgeordnete.

Hinter Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube und Google stehen BlackRock und Vanguard. Hinter Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson liegen BlackRock und Vanguard. Sie halten Mehrheitsbeteiligungen an sechs der zehn größten Pharmariesen. Diese sechs Unternehmen erzielten im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 243 Milliarden Dollar.

BlackRock und Vanguard halten Mehrheitsbeteiligungen an allen Unternehmen, die Impfstoffe gegen Corona entwickelt haben, so Kolakusic. Auch die Medien sind in den letzten 30 Jahren langsam aber sicher den Vermögensverwaltern zum Opfer gefallen.

Solche Interessenkonflikte haben dazu geführt, dass die Menschen den Medien massenhaft misstrauen. Hunderte von TV-Kanälen verbreiten Nachrichten, die von Leuten gemacht werden, die Milliarden verdienen, z. B. mit den Covid-Impfstoffen.

Das Geld landet immer in denselben Taschen. Erneuerbare Energiequellen, Lebensmittelindustrie, Rüstungsindustrie, Tourismus, Luftfahrt, Bankwesen und so weiter. Es ist klar, wer die Welt regiert und wer alle wichtigen Entscheidungen trifft, von Kriegen bis hin zu Pandemien, schließt der Abgeordnete.