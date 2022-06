Epidemiologe für Infektionskrankheiten und COVID-Experte: MONKEYPOX – Es handelt sich nicht um Pocken, hier meine Risikoeinschätzung

Von Dr. Paul Alexander: Er ist Epidemiologe für Infektionskrankheiten, COVID-Experte und hat eine Ausbildung in Bioterrorismus und Biowaffen

MONKEYPOX (es handelt sich nicht um Pocken); 11. Juni 2022; die Medien berichten als Beispiel von 110 Fällen in Kanada, alle bei Männern, jungen Männern usw.; dies ist der weltweite Trend, der bei Männern auftritt; meine Risikoeinschätzung

So schätzen Sie das Risiko ein und versetzen sich in die Lage, den verschiedenen Behörden, wie dem CDC, NIH, Njoo & Tam in Kanada, Doug Ford in Ontario, Fauci (NIAID), Francis Collins (NIH), Walensky (CDC) zu sagen, dass sie sich verpissen sollen

Sagen Sie all diesen Gesundheitsbehörden, dass sie sich mit ihren Angstpornos verpissen sollen, und sagen Sie den Medien, dass sie sich mit ihrer Müllberichterstattung ebenfalls verpissen sollen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen müssen, da alle ein Spiel spielen, um Sie nicht zu beleidigen. Für eine spezialisierte Hochrisikogruppe kann das ernst werden.

Das kann aus dem Ruder laufen, wenn die Politik die Oberhand gewinnt und politische Korrektheit usw. Wir müssen uns diesem Problem stellen, verstehen, wer gefährdet ist, und entsprechend handeln.

Die folgenden Punkte sind zu berücksichtigen:

1) Die Hochrisiko-Untergruppe muss akut aufgespürt werden, und wir wissen sehr gut, wie man das macht, nämlich bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM); ich plädiere dafür, bisexuelle Männer in diesen Fokus zu stellen, um ihre Kontakte aufzuspüren, wenn sie ein hohes Risiko haben, Symptome zeigen usw. Bisexuelle sind hier der limitierende Schritt, um das Problem in den Griff zu bekommen; sie tragen die Krankheit oft nach Hause und in die Bevölkerungsgruppen mit geringem Risiko. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Problem in den Griff zu bekommen; IMO, hören Sie doch bitte mal auf, sich so zu benehmen! Es ist mir egal, ob Sie beleidigt sind, aber Sie können dazu beitragen, dass sich diese Krankheit außerhalb einer begrenzten Gruppe weit verbreitet. Wir wissen, dass die Morbidität und Mortalität aufgrund von Berichten sehr gering ist, also lassen Sie uns das in den Griff bekommen.

2) Es ist keine Massenimpfung erforderlich; Dr. Tam in Kanada, lesen Sie noch einmal die Grundlagen der Epidemiologie und des öffentlichen Gesundheitswesens, Sie reden reinen Müll; konzentrieren Sie sich auf die MSM und Bisexuellen, lassen Sie uns die Sache auf diese beschränken und hören Sie auf, Politik zu machen und mit Worten zu spielen; nach allem, was wir wissen, handelt es sich derzeit um eine Infektion, die innerhalb der schwulen Gemeinschaft übertragen wird; das wissen wir aus den aktuellen Daten.

3) Es sind keine Massenquarantäne oder Abriegelungen erforderlich; konzentrieren Sie sich auf MSM und Bisexuelle

4) Es sind keine Masken erforderlich, das ist unsinnig, denn die Infektion beschränkt sich hauptsächlich auf Pusteln und Läsionen am Penis und am Anus.

5) PSA für die schwule und bisexuelle Gemeinschaft über das Risiko, z. B. Untersuchung von Penis und Anus auf Warzen, Läsionen und Pusteln; Unterrichtung der Partner vor jeglichem sexuellen Kontakt; Aufforderung, den intensiven Körperkontakt und das Petting zu unterlassen, bis wir das Problem in den Griff bekommen haben, und Aufforderung, sich zu diesem Zeitpunkt nicht an bisexuellen Aktivitäten zu beteiligen, keine Badehäuser aufzusuchen, keine Drogen zu injizieren und keine kommerziellen Sexarbeiter zu besuchen, um das Risiko zu verringern; Personen, die sich in Hochrisikoverhaltensweisen wie schwulem Sex engagieren, haben wir auch von HIV erfahren, ein großer Teil von ihnen injiziert Drogen und besucht Sexarbeiterinnen und umgekehrt; es gibt tendenziell eine Vielzahl von Hochrisikoverhaltensweisen, nicht nur eine, und wir müssen dies aus dieser breiten Perspektive angehen, um die Ausbreitung einzudämmen; Überwachung in all diesen spezialisierten Untergruppen kann erforderlich sein; wir haben das eingesetzt, was wir „Überwachung der zweiten Generation“ und „Überwachung der dritten Generation“ für HIV genannt haben, um diese Untergruppen hinsichtlich des Risikos zu erfassen

Die Übertragung erfolgt durch intimen sexuellen Kontakt, schweren Kontakt, groben Kontakt oder Kontakt mit Krusten, Schleimhäuten, Körperflüssigkeiten oder sogar Bettwäsche.

6) drängen Sie nicht auf Kondome und dergleichen, hören Sie auf mit diesem Mist, es handelt sich um eine Geschlechtskrankheit, und hören Sie auf, dies zu propagieren, denn es fördert risikoreiches Verhalten und ein falsches Gefühl der Sicherheit, und man wird in ein Gefühl der Selbstgefälligkeit eingelullt; sagen Sie der Hochrisikogruppe, welches Risiko sie hat, und sagen Sie ihnen, dass sie sich möglicherweise infizieren, wenn sie diese Form von Sex praktizieren Hören Sie mit der Politik und dem Mist auf und seien Sie ehrlich; wissen Sie auch, dass es sich außerhalb der schwulen Gemeinschaft ausbreiten kann, aber dort lokalisiert ist, und wir müssen jetzt daran arbeiten, es dort zu halten, indem wir uns auf die bisexuelle Gemeinschaft konzentrieren und sie auffordern, sich zu benehmen; es ist die bisexuelle Gemeinschaft, die die heterosexuelle Gemeinschaft mit HIV verwüstet hat

7) keine Stigmatisierung, Verleumdung, Beschuldigung oder gezielte Angriffe auf homosexuelle oder bisexuelle Menschen vornehmen

8) Führen Sie eine akute Überwachung durch und erwägen Sie zu diesem Zeitpunkt, auch wenn es noch früh ist, die Untersuchung der Gemeinschaft der Schwangeren und werdenden Mütter vor und nach der Geburt; schwangere Frauen und solche, die es werden wollen, sind gesellschaftlich gesehen die Gruppe mit dem geringsten Risiko, und wir überwachen sie auf bestimmte Geschlechtskrankheiten. Auf diese Weise erfuhren wir, dass HIV in den 1980er und 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre über Homosexuelle und Bisexuelle in die heterosexuelle Gemeinschaft eingedrungen war. Wir müssen unsere schwulen und bisexuellen Mitbürger auffordern, sich zu benehmen und sich nicht auf Bi-Sex einzulassen, wenn sie das Problem in den Griff bekommen wollen. Auf diese Weise haben schwule und bi Männer HIV zu ihren monogamen Ehefrauen und Partnerinnen nach Hause gebracht. Sie dachte, sie sei monogam, und er war es oft nicht, selbst heterosexuelle Männer, die kommerzielle Sexarbeiterinnen besuchten, die bisexuelle Kontakte hatten und Drogen injizierten. Er wusste es nicht, besuchte nur die kommerziellen Sexarbeiterinnen und infizierte sich dennoch aufgrund ihres Hochrisikoverhaltens außerhalb des kommerziellen Sex. Menschen mit hohem Risiko üben nicht nur ein, sondern viele risikoreiche Verhaltensweisen aus und teilen viele ihrer Utensilien.

9) IMO stellen Sie also diese Reihe von Fragen, während Sie sich darauf vorbereiten, Fauci und Tam und Walensky mit ihren untauglichen Angstpornos den Vogel zu zeigen:

a) Bin ich ein Homosexueller? Nein

b) Bin ich bisexuell? Nein

c) Bin ich monogam? Ja

d) Ist mein Partner monogam? Ja

e) Habe ich Analsex mit schwulen oder bi Männern? Nein

f) Spritze ich Drogen und habe ich körperlichen Kontakt mit Drogenkonsumenten? Nein

g) Besuche ich kommerzielle Sexarbeiter? Nein

h) Habe ich körperlichen Kontakt zu Homosexuellen, Bi-Personen, kommerziellen Sexarbeitern, injizierenden Drogenkonsumenten usw. oder anderen Risikopersonen, die möglicherweise Kontakte zu diesen Gruppen hatten? Nein

i) Gibt es in meinem Haushalt Personen, mit denen ich in engem Kontakt stehe, die schwul oder bi sind oder in einer solchen Beziehung leben? Nein

Beruhigen Sie sich also, schalten Sie FOX und CNN mit ihrer Panikmache ab, schalten Sie die Leute von der öffentlichen Gesundheit ab, und wenn Sie die Fragen wie oben beantwortet haben, können Sie ihnen nach allem, was wir heute über die Übertragungswege wissen, getrost sagen, dass sie sich verpissen sollen, und mit ihrem Leben weitermachen. Es handelt sich nicht um ein „nationales“ Problem, das sich nicht auf die USA oder Kanada erstreckt. Konzentrieren Sie sich auf die Ermittlung von Kontaktpersonen und ein paar gute Werbespots, und alles wird gut. Keine Maskierung, keine Impfstoffe, keine Abriegelungen. Bringt einfach die bisexuelle Gemeinschaft dazu, sich entsprechend zu verhalten.

Ich habe dieses Diagramm mit dem Stand von heute erstellt… vielleicht wurden noch ein paar andere Nationen ausgelassen…