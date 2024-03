Europaabgeordneter warnt im US-Senat vor WHO-Pandemievertrag

Der Europaabgeordnete Rob Roos war im US-Senat zu Gast, um über den Pandemievertrag der WHO zu sprechen. Die Europäische Union fordert einen rechtsverbindlichen Pandemievertrag.

Die WHO hat bereits die Macht, eine Pandemie auszurufen und das Ende einer Pandemie zu bestimmen. Jetzt will sie auch die Befugnis, Einschränkungen der Freiheiten einzuführen. Wir haben drei Monate Zeit, das zu verhindern“, warnt Roos.

Außerdem wurde eine Reihe von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften vorgeschlagen. Diese Änderungen müssten nicht von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden, sodass die WHO die nationale Demokratie umgehen könne, sagte Roos.

„Das macht sie zu einer echten direkten Bedrohung für die Freiheit in der Welt“, sagte der Europaabgeordnete. „Der Pandemievertrag ist schlimmer, aber die Änderungen sind die drohende Gefahr“.

Die WHO drängt offenbar auf Tempo. Sollten die vorgeschlagenen Änderungen akzeptiert werden, könnte die Demokratie ins Abseits gedrängt werden, sobald die WHO eine Pandemie ausrufen kann. Experten warnen davor, dass die WHO dann Befugnisse zur Verhängung von Sperren, zur Vorschreibung medizinischer Eingriffe und zur Diktierung medizinischer Protokolle erhalten könnte. Roos unterstrich, dass dies eindeutig undemokratisch wäre.

„Der WHO kann man überhaupt nicht trauen. Sie wird von China, von Big Pharma und von Philanthropen (sprich: Oligarchen) finanziert. Es gibt große Interessenskonflikte“, sagte er. „Wir müssen verhindern, dass diese Änderungsanträge angenommen werden.