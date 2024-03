Whitney Webb: BlackRocks nächste Pläne werden die Welt schockieren – Video

Das Original in englischer Sprache hier…

Der herausragende Artikel, der im Video erwähnt wird, sollte man gelesen haben.

Tokenized, Inc: BlackRocks Plan, die fraktionierte Welt zu besitzen

Nach den jüngsten Zulassungen von Bitcoin-ETFs erklärte Larry Fink von BlackRock, dass bald alles in ETFs und Token umgewandelt werden wird. Damit droht nicht nur die Fraktionierung bestehender Vermögenswerte und Rohstoffe, sondern auch der natürlichen Welt, indem die meisten Lebewesen auf Finanzprodukte der Wall Street reduziert werden, die in einem einzigen, universellen Ledger gehandelt werden.

Nur einen Tag nach der Genehmigung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs – darunter der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock – durch die US-Börsenaufsichtsbehörde am 11. Januar setzte sich der Vorsitzende und CEO von BlackRock, Larry Fink, mit David Westin von Bloomberg zusammen, um über die Auswirkungen des Einstiegs des weltweit größten Vermögensverwalters in den Bitcoin-Markt zu sprechen. Fink, der kein Blatt vor den Mund nimmt, formulierte einen klaren Rahmen für die Herangehensweise seines Unternehmens an Bitcoin und darüber hinaus für BlackRocks Absicht, ähnliche ETF-Produkte für andere Vermögenswerte zu replizieren. „Wenn wir einen Bitcoin mit einem ETF ausstatten können, stellen Sie sich vor, was wir mit allen Finanzinstrumenten machen können“. Fink sprach weiter über Bitcoin selbst und erklärte: „Ich glaube nicht, dass es jemals eine Währung sein wird. Ich glaube, es ist eine Anlageklasse.“

Bitcoin: Ware, nicht Währung

Während der BlackRock-Vorsitzende keine Scheu hatte, andere Aspekte des potenziellen Aufbaus von tokenisierten, digitalen Märkten zu äußern, beleuchten insbesondere diese beiden Aussagen den begehrten Weg, wie die größten Institutionen beabsichtigen, Bitcoin sorgfältig in das herkömmliche Finanzsystem zu integrieren. Fink ging sogar so weit, das abgekürzte Substantiv „ETF“, einen börsengehandelten Fonds, in ein Verb zu verwandeln, indem er sich darüber freute, das Bitcoin-Protokoll in eine weitere spekulative Ware zu verwandeln – all die Bemühungen der Miner und Nodes auf der ganzen Welt, das Vertrauen in die Ausgabe und Abrechnung zu dezentralisieren, reduziert auf ein Papierangebot ihrer iShares-Abteilung. Hier weiter…..