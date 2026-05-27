Europäische Gasspeicher können keine weiteren 3 Monate Hormus überstehen

Alex Kimani

Europa riskiert einen massiven Mangel an Gasspeichern, falls die Störungen durch die Straße von Hormus noch weitere 1–3 Monate andauern, da die Lagerbestände weiterhin deutlich unter dem normalen saisonalen Niveau liegen.

Unterbrechungen der LNG-Lieferungen, starke asiatische Nachfrage und verzerrte Gaspreise haben das Auffüllen der Speicher in der gesamten EU ungewöhnlich schwierig und teuer gemacht.

Equinor warnt, dass anhaltende Störungen die niederländischen TTF-Gaspreise auf bis zu 90 €/MWh treiben könnten, was in ganz Europa zur Zerstörung industrieller Nachfrage und zum Brennstoffwechsel zwingen würde.

Europa könnte mit einem kritischen Mangel an Erdgasvorräten konfrontiert werden, falls die Schifffahrtsstörungen durch die Straße von Hormus noch weitere 1–3 Monate andauern, haben leitende Manager des norwegischen Energieriesen Equinor ASA (NYSE:EQNR) gewarnt. Europa trat in die aktuelle sommerliche Auffüllsaison mit stark erschöpften Gasreserven ein, wobei die Speicher nach einem langen Winter nur zu 28 % gefüllt waren. Europas Speicherstände liegen derzeit bei 35–37 %, deutlich unter der saisonalen Norm von 50 %, was das Risiko erhöht, dass der Kontinent sein übliches Ziel von 90 % zu Beginn der nächsten Winter-Heizsaison verfehlen wird. Die Europäische Union verlangt von ihren Mitgliedstaaten, robuste Speicherfüllstände aufrechtzuerhalten, wobei typischerweise 80 % bis 90 % Kapazität bis zum frühen Winter angestrebt werden. Eine Kombination verschiedener Faktoren hat das Auffüllen der größten europäischen Speicherzentren zu einer gewaltigen Herausforderung für die zweite Jahreshälfte gemacht.

Erstens führten starke Entnahmen im Winter, verursacht durch den Höhepunkt des Heizbedarfs privater Haushalte sowie einen Anstieg der industriellen Stromnachfrage, dazu, dass die Erdgaslagerbestände in Nordwesteuropa auf unter 30 % sanken – etwa doppelt so stark wie das gesamte EU-weite Speicherdefizit. Die Gasstände in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich fielen bereits vor Beginn des Frühlings auf kritisch niedrige Werte: Die niederländischen Reserven stürzten bis zum Ende des Winters auf nur noch 5,8 % ab – der niedrigste Stand seit einem Jahrzehnt; die Speicherstände in Deutschland sanken auf etwa 20 %, während jene in Frankreich zu Frühlingsbeginn bei rund 27 % lagen.

Zweitens haben verzerrte Preisstrukturen und umgekehrte saisonale Preiskurven zu Europas Gaskrise beigetragen. Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Marktstruktur, bei der die Sommer-Spotpreise höher liegen als Winterkontrakte, wodurch notwendige Speicherauffüllungen ins Stocken geraten. Die saisonalen TTF-Spreads in den Niederlanden blieben im negativen Bereich bei etwa 1,3 €/MWh, wobei diese ungewöhnliche Backwardation die traditionelle Dynamik störte, Gas in den günstigeren Sommermonaten einzuspeichern und während der kälteren, nachfragestarken Winterzeit wieder zu entnehmen. Europa leidet außerdem unter einer LNG-Knappheit, da konkurrierende globale Energienachfrage sowie Störungen großer LNG-Anlagen infolge des Nahostkonflikts das Auffüllen der Lager extrem kostspielig gemacht haben. Verzögerungen und Infrastrukturschäden an wichtigen Anlagen – insbesondere in Katar – kombiniert mit dem Ausstieg aus russischem LNG haben den globalen Wettbewerb um Spotladungen verschärft, insbesondere angesichts der hohen Nachfrage in Asien. Die umgekehrte Preisstruktur wurde teilweise auch durch Erwartungen eines Zustroms neuer globaler LNG-Kapazitäten später im Jahr sowie durch kurzfristige Versorgungssorgen verursacht.

Die EU-Mitgliedstaaten haben auf den verzerrten Preismechanismus mit unterschiedlichen Ansätzen reagiert. In Italien haben Regulierungsbehörden wie ARERA und Netzbetreiber wie Snam finanzielle Ausgleichssysteme eingeführt, die es Händlern ermöglichen, an Auktionen teilzunehmen, bei denen der Marktmanager die Differenz zwischen Sommer- und Wintergaspreisen am Virtual Trading Point (PSV) ausgleicht, um sicherzustellen, dass die Speicherziele erreicht werden. Die Situation in Deutschland ist anders, da Europas größte Volkswirtschaft historisch direkte staatliche Subventionen zur Erzwingung von Einspeicherungen vermieden hat und stattdessen auf gesetzliche Vorgaben und Marktmechanismen setzt. Deutschlands Bundesnetzagentur setzt strenge gesetzliche Füllstandsvorgaben für Erdgasspeicher durch, um die Versorgungssicherheit im Winter zu gewährleisten. Versender und Netzwerknutzer sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Lagerbestände einzuhalten, wobei die Einhaltung durch Marktmechanismen, Kapazitätsauktionen und strategische Instrumente der Trading Hub Europe GmbH (THE) gesteuert wird. Zur Deckung der Kosten für Kauf, Einspeicherung und Verwaltung strategischer Gasreserven nutzt THE eine regulatorische Speicherneutralitätsumlage. Diese Abgabe, die historisch auf Ausspeiseflüsse und Netzpunkte angewendet wurde, dient dazu, die Kosten staatlich angeordneter Speichermaßnahmen zu refinanzieren.

Trotz der Unterschiede bei den nationalen Anreizsystemen unterliegen beide Länder den EU-weiten Vorschriften, die Mindestfüllstände vorschreiben und historisch 80–90 % der maximalen Kapazität vor Beginn der Winter-Heizperiode anstreben. Während Italien stärker auf finanzielle Unterstützung setzt, verlässt sich Deutschland auf regulatorische Vorgaben – mit dem Ziel, die Speicherpflichten auf aktive Großhandelsmarktteilnehmer abzuwälzen.

Equinor warnte, dass eine schnelle Lösung Europa ermöglichen könnte, bis zum Ende der Einspeichersaison einen handhabbaren Speicherstand von 75 % zu erreichen, während eine Blockade von 1–3 Monaten die Lage hochkritisch machen würde und die TTF-Preise möglicherweise auf 90 €/MWh treiben könnte. Ein Anstieg der Gaspreise dürfte Marktreaktionen auslösen, darunter eine prognostizierte Reduzierung der Gasnachfrage zur Stromerzeugung um 10 Milliarden Kubikmeter sowie verstärkte industrielle Brennstoffwechsel.

Dennoch ist Europas aktuelle Gaskrise keineswegs so dramatisch wie die Situation nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor einigen Jahren. Tatsächlich treibt Deutschland den Privatisierungsprozess von Uniper weiter voran, nachdem das Unternehmen während der Energiekrise 2022 mit Milliarden gerettet werden musste. Nach den Beihilfevorschriften der Europäischen Kommission, die das deutsche Rettungspaket von 2022 genehmigten, ist Deutschland gesetzlich verpflichtet, seinen Anteil bis Ende 2028 auf maximal 25 % plus eine Aktie zu reduzieren. Die Finanzen von Uniper haben sich nach einem Nettoverlust von 40 Milliarden Euro im Jahr 2022 infolge des Ausfalls russischer Gazprom-Gaslieferungen dramatisch verbessert. Das Versorgungsunternehmen gewann bedeutende Schiedsgerichtsverfahren und begann bereits mit der Rückzahlung staatlicher Hilfen. Diese finanzielle Stärke macht das Unternehmen für private Märkte äußerst attraktiv. Uniper mit Sitz in Düsseldorf ist einer der größten Gasimporteure Deutschlands und ein zentraler Akteur im europäischen Gashandel und Speichernetzwerk.