Larry C. Johnson

Das heutige Telefonat zwischen Lawrow und Rubio war eine äußerst bedeutende und alarmierende diplomatische Kommunikation, die drei zentrale Themen umfasste. Das Gespräch fand auf Wunsch Lawrows statt, während Rubio sich derzeit auf einer viertägigen Reise nach Indien befindet, um am QUAD-Treffen in Neu-Delhi teilzunehmen. Der Sprecher des Außenministeriums, Tommy Pigott, bestätigte: „Außenminister Marco Rubio sprach heute auf Wunsch des Ministers mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Die Parteien tauschten Ansichten über den Russland-Ukraine-Krieg, die bilateralen Beziehungen und die Lage im Iran aus.“ Hier der vollständige Bericht:

Botschaft 1: Unmittelbar bevorstehende systematische Angriffe auf Kiew — auf direkten Befehl Putins

Das alarmierendste Element des Gesprächs war dessen Hauptzweck. Auf direkten Befehl von Präsident Wladimir Putin informierte Lawrow Rubio darüber, dass die russischen Streitkräfte systematische Angriffe auf Einrichtungen in Kiew starten, die für die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte genutzt werden. Die Angriffe werden von Moskau als Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe des Kiewer Regimes gegen die Zivilbevölkerung und Infrastruktur in Russland beschrieben — unter ausdrücklichem Verweis auf einen kürzlichen tödlichen Angriff auf ein Studentenwohnheim in der russischen Stadt Starobelsk, bei dem mindestens 21 Menschen, überwiegend jugendliche Mädchen, getötet wurden, was Moskau als „den letzten Tropfen“ bezeichnete.

Russische Truppen führten daraufhin einen massiven Angriff auf Kiew durch, unter Einsatz von Iskander-, Zirkon-, X-101-Marschflugkörpern sowie Oreschnik-Hyperschallraketen — insgesamt etwa 50 Raketen und 700 Drohnen.

Botschaft 2: Evakuierung von US-Diplomaten aus Kiew

Lawrow machte Rubio auf eine Erklärung des russischen Außenministeriums vom 25. Mai aufmerksam, in der den Vereinigten Staaten sowie anderen Staaten mit Vertretungen in Kiew empfohlen wird, die Evakuierung ihres diplomatischen Personals und anderer Staatsbürger aus der ukrainischen Hauptstadt sicherzustellen — in Erwartung der bevorstehenden Kampagne systematischer Angriffe.

Botschaft 3: Die Anchorage-Vereinbarungen werden untergraben

Lawrow erinnerte Rubio an die auf höchster Ebene erzielten Vereinbarungen, die auf Vorschlag der USA im August 2025 in Anchorage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt getroffen worden waren, und äußerte Bedauern darüber, dass die „herrische Vorgehensweise der europäischen Eliten und des Kiewer Regimes“ diese Vereinbarungen untergrabe, die laut Moskau „den Weg für eine nachhaltige langfristige Lösung auf Grundlage eines Interessenausgleichs geebnet“ hätten. Dies ist Russlands formelle Mitteilung an Washington, dass Moskau nicht Russland, sondern die europäischen Hauptstädte und Kiew für den Zusammenbruch des Anchorage-Rahmens verantwortlich macht.

Einige haben gefragt: „Warum hat Russland vier Jahre gewartet, um dies zu tun?“ Ich denke, es gibt dafür zwei Gründe: Erstens glaube ich, dass Russland über Geheimdienstquellen in allen wichtigen ukrainischen Militär- und Geheimdiensteinheiten in Kiew verfügt und nicht riskieren wollte, diese zu töten oder durch Angriffe auf diese Standorte ohne Vorwarnung aufzudecken. Zweitens wollte Russland vermeiden, US-amerikanisches und anderes NATO-Militär- sowie Geheimdienstpersonal zu töten, das gemeinsam mit ukrainischen Kollegen arbeitete, um eine militärische Konfrontation mit dem Westen zu vermeiden.

Angesichts des Terroranschlags auf die Kinder an der Schule in Lugansk und konfrontiert mit der Realität, dass dieser Angriff durch westliche Geheimdienste und Technologie ermöglicht wurde, hat Russland die Grenze seiner Geduld erreicht und wird der Fähigkeit der Ukraine, weitere Terroranschläge durchzuführen, ein Ende setzen — selbst wenn dies bedeutet, dass US-amerikanisches und europäisches Personal getötet wird. Sie wurden gewarnt. Russland gibt ihnen Zeit zum Rückzug. Jeder, der bleibt, wird wahrscheinlich sterben. Das war die Essenz von Lawrows Botschaft an Rubio.