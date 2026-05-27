Larry Fink: Billionen für KI-Rechenzentren werden „unumgänglich“ aus Spar- und Rentenkonten kommen.

Von The Winepress

„Ein Großteil dieser Mittel – nicht nur für das Projekt – wird aus der Privatwirtschaft stammen, aus Sparkonten, aus Rentenkonten, von Versicherungsgesellschaften und so weiter und so fort.“

Larry Fink, Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums und CEO von BlackRock, räumte kürzlich ein, dass die Billionen Dollar, die für den Aufbau der notwendigen Rechenzentrumsinfrastruktur in den Vereinigten Staaten benötigt werden, aus öffentlichen Sparkonten, Pensionsfonds, Versicherungen und so weiter stammen müssen, damit China die USA im Wettlauf um die künstliche Intelligenz nicht überholt.

Fink äußerte sich dazu bei einer von BlackRock veranstalteten Veranstaltung in Waco, Texas, im Rahmen der „Future Builders“-Initiative des Unternehmens, bei der er mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, über den Bau neuer Rechenzentren und Investitionen in die Ausbildung der nächsten Generation in hochqualifizierten Berufsfeldern (Aufbau und Wartung von Rechenzentren sowie andere damit verbundene Bereiche) sprach. Die etwa 45-minütige Pressekonferenz wurde weder im Fernsehen übertragen noch online verbreitet.

In einem bestimmten Teil seiner Rede verriet Larry Fink jedoch, woher ein Teil der Mittel für den Bau der Rechenzentren und des neuen Stromnetzes in Texas und den Vereinigten Staaten stammen soll: aus Renten- und Sparkonten. Fink beklagte, dass viele Amerikaner ihr Geld lieber auf einem Bankkonto liegen lassen und für schlechte Zeiten zurücklegen wollen, forderte die Amerikaner jedoch auf, das große Ganze im Blick zu behalten und sich bereit zu zeigen, Direktinvestitionen in die US-Infrastruktur zu finanzieren.

Der Moderator fragte: „Larry, lassen Sie uns einmal global denken. Sie haben gesagt, dass die Welt bis 2040 neue Infrastrukturinvestitionen in Höhe von bis zu 68 Billionen Dollar benötigen wird. Das ist eine Billion mit einem T. Wo sehen Sie nun weltweit den größten Bedarf an Infrastrukturinvestitionen?“

Fink gab eine ausführliche Antwort:

„Lassen Sie mich kurz auf die Vereinigten Staaten eingehen. Allein in den nächsten zehn Jahren werden in den USA über 10 Billionen Dollar in die Infrastruktur investiert werden müssen. Und die entscheidende Frage ist: Wie soll das geschehen – woher soll das Geld kommen? „Und der entscheidende Punkt ist – und das ist das Schöne und die Vitalität der Vereinigten Staaten –, dass immer mehr Ausländer ihr Geld in die Vereinigten Staaten bringen wollen, und das ist ein echtes Zeichen für die Einzigartigkeit der USA im Vergleich zu so vielen anderen Ländern. Wir bleiben also weiterhin ein großartiges Ziel, aber ich glaube, dass ein Großteil dieses Geldes aus gewöhnlichen Sparkonten und Anlagekonten stammen wird. „Es ist wichtig, dass wir bei immer mehr Menschen in unserer Bevölkerung mehr und mehr Vertrauen aufbauen, damit sie mit den Vereinigten Staaten wachsen. Wenn man sein Geld nur auf einem Bankkonto liegen lässt, wächst man nicht mit der Wirtschaft mit. Man wächst nicht mit den Vereinigten Staaten. Wir müssen also mehr Vertrauen schaffen, warum man langfristig in Texas oder in den gesamten Vereinigten Staaten investiert – dass man damit als Anlageinstrument weitaus besser fährt, als wenn man sein Geld auf einem Sparkonto bei einer Bank anlegt oder dort belässt. Ja, das ist Sicherheit und all das, und wir alle haben – ich will nicht sagen, dass wir keine Rücklagen für schlechte Zeiten brauchen und so weiter, aber wenn wir immer mehr Amerikaner dazu bringen können, darüber nachzudenken, mit den Vereinigten Staaten zu wachsen, werden wir mehr als genug Geld haben, um in diese Infrastruktur zu investieren. „Aber wie der Gouverneur bereits sagte, wächst der Bedarf an Elektronen von Tag zu Tag. Wenn wir technologisch führend sein wollen – was wir sind –, wenn wir im Bereich der KI führend sein wollen – was wir derzeit sind –, dann erfordert das Investitionen in Höhe von Billionen von Dollar. Und wenn wir nicht darin investieren, wird China weltweit führend in diesem Bereich sein. Für mich ist das also keine Frage des Ob, sondern ein Muss. „Und wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, bedeutet es eine dynamischere Wirtschaft. Wir brauchen ein Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten von über 2 %. Wir brauchen ein Wirtschaftswachstum von 3 %. Vor allem angesichts der wachsenden Defizite der Bundesregierung. „Und ein Großteil dieses Geldes – nicht nur für das Projekt – wird aus dem privaten Sektor kommen, aus Sparkonten, aus Rentenkonten, von Versicherungsgesellschaften und so weiter und so fort. Die ganze Welt braucht eine Verbesserung der Infrastruktur. „Sie wissen, der Gouverneur hat über die Stromversorgung in Texas und die Verdopplung der Stromkapazitäten hier in Texas gesprochen. Aber wenn man an die Vereinigten Staaten denkt, haben wir nicht so viel in unsere Stromnetze im Land investiert, wie es nötig wäre. Und was mir Sorgen macht, ist, dass wir nicht schnell genug investieren. Und in einigen Bundesstaaten haben wir zu viele, zu viele Einschränkungen, äh, zu viele Genehmigungsprobleme. Und einer der wichtigsten Gründe, warum Texas nach wie vor eines der großartigen Ziele ist – das Kapital, die Leichtigkeit, dieses Geld einzusetzen, und obendrein jetzt auch noch in die Menschen in Texas zu investieren. Es ist ein glückliches, es ist ein glückliches Umfeld. Das kann ich nicht über viele Orte in den Vereinigten Staaten oder alle Orte in den Vereinigten Staaten sagen. „Es werden Billionen von Dollar benötigt, um die Dynamik zu schaffen, die sicherstellt, dass unsere Kinder, Enkel oder Urenkel die gleichen Chancen haben, die wir hatten oder haben werden, und meiner Meinung nach wird dieses Geld aus dem privaten Sektor kommen. Wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesstaaten das finanzieren, und ich glaube fest daran, dass wir zunehmend öffentlich-private Investitionen sehen werden, die mit den Regierungen der Bundesstaaten und den Kommunalverwaltungen zusammenarbeiten, um diese Infrastruktur aufzubauen.“

Finks Beharren auf Investitionen in neue Infrastruktur und Rechenzentren waren wichtige Themen, die er in seinem Jahresbrief an die Investoren 2026 hervorhob.

„Seit mehreren Jahren plädiere ich für einen pragmatischen Umgang mit Energie. Um den steigenden Bedarf zu decken, muss das Angebot in den Bereichen Öl und Gas, erneuerbare Energien, Speichermöglichkeiten, Kernenergie und Stromnetze ausgebaut werden. Keine einzelne Quelle kann dies alleine bewältigen. Doch in den Vereinigten Staaten lässt sich ein Punkt kaum noch ignorieren: Wenn Energie für Familien bezahlbar bleiben soll, muss mehr Strom ins Netz kommen – und zwar schnell.“

Trotzdem scheinen Finks Äußerungen in Texas im Widerspruch zu dem zu stehen, was er in jenem Brief schrieb, in dem er an die Zeiten der Babyboomer-Generation erinnerte, die in eine Ära großer amerikanischer Expansion hineingeboren wurde und die Möglichkeit hatte, zu investieren und sich später von diesen Investitionen zur Ruhe zu setzen. Während heute viele Amerikaner kaum über die Runden kommen und kaum Ersparnisse haben, versucht er, Verständnis für die jüngeren Generationen aufzubringen, die darum kämpfen, einen Sinn zu finden.

Das waren die 1950er und 60er Jahre, genau zu der Zeit, als das Interstate Highway System gebaut wurde, der industrielle Boom der Mitte des Jahrhunderts in Gang kam und der Automobilsektor das amerikanische Leben neu prägte. Und auf ihre eigene kleine Weise halfen sie, all das zu finanzieren. Sie waren Teil des Kapitals, das das moderne Amerika aufbaute. Und im Laufe der Zeit flossen die Gewinne an sie zurück. Als sie in den Ruhestand gingen, hatten sie genug Ersparnisse, um bis weit über 100 hinaus komfortabel zu leben. Denn ihr Vermögen wuchs zusammen mit der amerikanischen Wirtschaft.

[…] Darum geht es in diesem Moment. Darum, diese Chance zu erweitern. Darum, sicherzustellen, dass mehr Menschen am Wachstum ihres Landes teilhaben können. Denn heute werden zu viele ausgeschlossen.

Viele Menschen haben gar nicht erst das Geld, um zu investieren – Haushalte, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Man kann nicht investieren, wenn man nicht sicher ist, ob man sich die Miete im nächsten Monat, die Lebensmittel in der nächsten Woche oder eine unerwartete Rechnung leisten kann. Der Ausgangspunkt muss also sein, den Menschen zu helfen, eine grundlegende finanzielle Sicherheit aufzubauen.

Und das beginnt bereits zu geschehen. Notfallsparkonten, bei denen Arbeitgeber die Einzahlungen verdoppeln können und Arbeitnehmer straffrei abheben dürfen, gewinnen an Bedeutung. Und eine wachsende Zahl von Ländern experimentiert mit Anlagekonten, die bei der Geburt eingerichtet werden, sodass Kinder bereits ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Krankenhaus verlassen, am Wachstum ihres Landes teilhaben.

Selbst dort, wo Ersparnisse vorhanden sind, bleibt die Beteiligung begrenzt. Die USA haben wahrscheinlich die weltweit höchste Marktbeteiligungsquote. Dennoch haben rund 40 % der Bevölkerung keinen Zugang zu den Kapitalmärkten. Weltweit ist die Beteiligung noch weitaus geringer. Milliarden von Menschen beobachten das Wachstum ihrer Volkswirtschaften von außen, als Mieter statt als Eigentümer – sie legen ihre Ersparnisse auf Bankkonten an, die kaum Zinsen bringen, anstatt zu investieren, um am Wachstum um sie herum teilzuhaben.

[…] Es fällt schwer, kein Mitgefühl für Menschen zu empfinden, die damit zu kämpfen haben. Wenn man nicht mehr daran glaubt, dass der eigene Job ein Weg zum Erfolg ist, wenn man glaubt, sich kein Eigenheim leisten zu können, oder wenn man glaubt, dass man selbst dann, wenn man es könnte, damit nicht viel Vermögen aufbauen würde, dann hat man nicht das Gefühl, dass die Wirtschaft für einen arbeitet. Kein Land kann prosperieren, wenn seine Bürger so empfinden.

Um dem entgegenzuwirken, schlägt Fink vor, dass sogenannte handwerkliche Berufe eine Chance für junge Amerikaner darstellen, durch die Arbeit an der neuen Infrastruktur ein hervorragendes Einkommen zu erzielen.

Kurzfristig gibt es Berufe, von denen wir wissen, dass sie eindeutig gefragt sind und gut bezahlt werden: handwerkliche Berufe, insbesondere solche, die die physische Infrastruktur der KI aufbauen, wie Rechenzentren, Stromversorgungssysteme und Stromnetze. In den USA wächst die Beschäftigung von Elektrikern dreimal schneller als der nationale Durchschnitt.

Viele dieser Jobs werden deutlich über dem Durchschnittslohn bezahlt, in vielen Fällen im sechsstelligen Bereich. Und das gilt für viele westliche Volkswirtschaften.

Wie mir Jensen Huang, Präsident und CEO von NVIDIA, sagte: „Jeder sollte in der Lage sein, gut zu verdienen. Dazu braucht man keinen Doktortitel in Informatik.“

Die Frage ist, wie man mehr Menschen für diese Berufe gewinnen kann. Der Fachkräftemangel ist real und erfordert nachhaltige Investitionen in Ausbildung und Lehrlingsausbildung. Aus diesem Grund hat die BlackRock Foundation „Future Builders“ ins Leben gerufen, eine philanthropische Initiative im Umfang von 100 Millionen US-Dollar, um wirtschaftliche Chancen zu erweitern und die nächste Generation von Fachkräften in Amerika zu fördern, wobei in den nächsten fünf Jahren 50.000 Arbeitnehmer erreicht werden sollen.

Doch das Problem reicht tiefer als die Ausbildung. Seit Jahrzehnten setzen viele Gesellschaften Erfolg mit einem Hochschulabschluss und einer Karriere im Angestelltenbereich gleich. Da die Technologie Teile dieser Landschaft neu gestaltet, brauchen wir eine breitere Debatte über Chancen, Würde und den Wert verschiedener Arten von Arbeit. Was werden wir dagegen tun?

Es ist eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden.

Trotz seiner optimistischeren Töne in seinem Brief sind Finks Äußerungen zu Ersparnissen und Ruhestand nichts Neues: Er hat bereits zuvor ältere Amerikaner ermahnt, dass ein Ruhestand im Alter von 65 Jahren „lächerlich“ sei, und den Lesern in seinem Brief an die Anleger 2024 die Notwendigkeit dargelegt, den Ruhestand „neu zu überdenken“, um die drohende „Ruhestandskrise“ zu vermeiden.

„Was ist hier die Lösung? Niemand sollte länger arbeiten müssen, als er möchte. Aber ich finde es schon ein bisschen verrückt, dass unser festes Ziel für das richtige Rentenalter – 65 Jahre – aus der Zeit des Osmanischen Reiches stammt.“

Fink ist mit dieser Ansicht nicht allein. Auch der neokonservative Kommentator Ben Shapiro hat sich kritisch über den Ruhestand geäußert und hält ihn für dumm; er bezeichnet das Rentenalter von 65 Jahren als „verrückt“ und fordert, es anzuheben.

KOMMENTAR DES AUTORS

Arbeite, bis du stirbst, Nichtjude.

Fink Der Fink ist wieder am Werk. Dieser verachtenswerte Unhold gibt vor, dein Freund zu sein, aber wer hört ihm schon zu, abgesehen von seinen Milliardärskumpanen?

In einem Moment tut er so, als läge ihm die amerikanische Jugend wirklich am Herzen und er wolle ihnen helfen, eine Altersvorsorge aufzubauen und ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen, im nächsten Moment (wenn es kaum jemand bemerkt) erzählt er den Leuten, dass er und seine Kumpanen die Sparkonten und Rentenfonds der Menschen plündern werden. Unglaublich.

Wir wissen, dass die Sozialversicherung ein Betrug und eine massive Schuldenlast ist, daran besteht kein Zweifel, aber die Unverfrorenheit, mit der er davon spricht, dieses Geld zu nehmen, um seine kostbaren, heiligen digitalen Tempel zu errichten, in denen er den symbolischen Baal und die ganze Heerschar des Himmels verehren will, ist wirklich unglaublich.

Trump versucht, Durchführungsverordnungen zu erlassen, die es der Bundesregierung ermöglichen würden, staatliche Gesetze außer Kraft zu setzen, um ungehindert KI-Infrastruktur aufzubauen.

Unterdessen macht sich Fink The Fink große Sorgen, dass seine digitalen Tempel von „heimischen Terroristen“ (uns) entweiht werden könnten, weil wir seine Rechenzentren nicht wollen. Aber irgendwann werden sie doch zerstört werden …

Außerdem ist seine Behauptung bezüglich hochqualifizierter Arbeitsplätze nur ein Vorwand. Nicht jeder kann diese Jobs ausüben, es gibt zu viele Menschen, und diese Rechenzentren benötigen ohnehin nicht so viel Personal, sobald sie erst einmal gebaut sind. Aber wir wissen, dass diese Jobs an ausländische Arbeitskräfte und H-1B-Visuminhaber ausgelagert werden.

Ich bin keineswegs gegen handwerkliche Berufe und befürworte das Erlernen von handwerklichen Fähigkeiten und Geschicklichkeit, aber seien wir mal ehrlich: Glauben wir wirklich, dass Fink und andere wie Alex Karp sich wirklich darum kümmern, dass die Gen-Z und Gen-Alpha gut bezahlte Jobs finden, um die KI-Entlassungen zu vermeiden? Das ist wieder einmal das ganze „Lern einfach zu programmieren, Mann“…

Fink the Fink und Shapiro sitzen im selben Boot, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist ihre gemeinsame Linie: