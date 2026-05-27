Iran warnt vor Vergeltung, während beide Seiten auf Einigung hinarbeiten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

CENTCOM bestreitet, dass die US-Marine die Lotsendienste für Schiffe durch die Straße von Hormus offiziell wieder aufgenommen hat , nachdem es zu einer erneuten Explosion eines Tankers und einem Treibstoffaustritt gekommen war.

, nachdem es zu einer erneuten Explosion eines Tankers und einem Treibstoffaustritt gekommen war. Die IRGC gibt an, dass ihr Militär eine MQ-9-Drohne abgeschossen und einen F-35-Jet aus dem iranischen Luftraum vertrieben habe .

. Teheran wirft Washington offiziell einen „Verstoß gegen den Waffenstillstand“ vor und warnt gleichzeitig, dass ein endgültiges Abkommen noch nicht in Sicht sei , während das Pentagon von „Selbstverteidigungsangriffen“ in der Straße von Hormus in der vergangenen Nacht spricht.

, während das Pentagon von in der Straße von Hormus in der vergangenen Nacht spricht. Botschaft von Ayatollah Hajj: Die USA werden „keinen sicheren Hafen mehr für Unfug und die Errichtung von Militärstützpunkten in der Region haben“.

Teheran fordert „12 Milliarden sofort und 12 Milliarden nach Ablauf der 30-tägigen Frist des MOU zur Öffnung von Hormuz.“

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Trump greift US-Medien erneut wegen ihrer Berichterstattung zum Iran-Krieg an

In einem neuen Beitrag auf Truth Social kritisiert Trump sogar das Wall Street Journal, das ihn ironischerweise im Großen und Ganzen verteidigt hat und in seiner allgemeinen Haltung in Leitartikeln und der Berichterstattung eher „pro“ Iran-Krieg zu sein scheint…

CENTCOM dementiert WSJ-Bericht

„Das Projekt Freedom wurde nicht wieder aufgenommen, und die US-Streitkräfte eskortieren derzeit keine Handelsschiffe durch die Straße von Hormus“, teilt das US-Zentralkommando in einem Beitrag auf X mit. Dies geschieht, nachdem das WSJ unter Berufung auf US-Beamte berichtet hatte, die Mission sei wieder aufgenommen worden; diese Berichterstattung erwies sich jedoch als verfrüht.

Unterdessen gibt es an der Verhandlungsfront einen aufschlussreichen Hinweis:

Abdulla Banndar Al-Etaibi, Professor an der Universität Katar, sagt, dass jede Verhandlung zwischen dem Iran und den USA Zugeständnisse von beiden Seiten erfordert, um eine Einigung zu erzielen. „Das ist der schwierige Teil“, erklärte er gegenüber Al Jazeera und merkte an, dass sowohl Teheran als auch Washington erkannt hätten, dass sie ihre Ziele nicht durch Krieg erreichen können. „Deshalb bewegen sie sich in Richtung mehr Diplomatie.“ „Im Moment geht es um die Wortwahl und darum, wie beide Seiten an die Öffentlichkeit treten und die von ihnen gewünschte Darstellung vermitteln können“, fügte Al-Etaibi hinzu. „Projekt Freiheit“ offiziell wieder aufgenommen

Auch wenn fraglich ist, inwieweit die Patrouillen der US-Marine in den regionalen Gewässern jemals wirklich eingestellt wurden, erklären US-Militärvertreter, dass die Marine die Begleitschiffe wieder eingesetzt hat, um sicherzustellen, dass internationale Schiffe die umstrittene Straße von Hormus sicher durchqueren können. Das Pentagon verweist laut einem Bericht des WSJ vom Dienstag bereits auf einige Erfolge:

Die Beamten teilten dem „Wall Street Journal“ mit, dass ein griechischer Supertanker mit einer Ladung von zwei Millionen Barrel Rohöl von der US-Marine eskortiert wurde, als er die Wasserstraße vor der Küste Omans passierte. Das Schiff saß seit Anfang März im Persischen Golf fest und ist nun auf dem Weg nach Indien, um seine Ladung abzuliefern. Der Schutz ist eine erneute Initiative im Rahmen des „Project Freedom“, einer früheren US-Initiative zur Begleitung von Schiffen durch den wichtigen Schifffahrtskorridor, die etwa 36 Stunden nach Beginn der Operation eingestellt wurde. Die Beamten sagten, die Marine plane, in den kommenden Tagen etwa einem Dutzend Schiffen, darunter Supertankern und Containerschiffen, bei der Durchfahrt durch die Wasserstraße zu helfen.

Allerdings ereignen sich in der engen Wasserstraße nach wie vor schwerwiegende Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit der Schifffahrt (möglicherweise unter Beteiligung von Seeminen?), und es gibt zudem Berichte über einen Vorfall, bei dem Treibstoff in die Küstengewässer des Golfs ausgelaufen ist:

UKMTO said it received a report of an incident 60 nautical miles east of Muscat, Oman, where the master of a tanker reported an external explosion on the port side aft near the waterline.



The crew and vessel are safe, though some bunker fuel was reported discharged into the sea. pic.twitter.com/8CA0JhrYu6 — ILRedAlert (@ILRedAlert) May 26, 2026

Übersetzung von „X“: UKMTO teilte mit, es habe einen Bericht über ein Ereignis 60 Seemeilen östlich von Maskat, Oman, erhalten, wo der Kapitän eines Tankers eine externe Explosion auf der Steuerbordseite achtern in der Nähe der Wasserlinie meldete. Die Besatzung und das Schiff sind in Sicherheit, obwohl gemeldet wurde, dass etwas Bunkeröl ins Meer entwichen ist.

Trotz all dieser Entwicklungen, der zunehmenden Spannungen und sogar des kurzen Luftangriffs der USA und Israels auf den Hafen von Bandar Abbas in der vergangenen Nacht behauptet die Trump-Regierung weiterhin, ein endgültiger Vertragsentwurf stehe nur noch „wenige Tage“ bevor. „Ich denke, es besteht große Übereinstimmung darüber, wie ein vorläufiger Entwurf aussehen sollte“, sagte Rubio in aktuellen Äußerungen. „Entweder wird es ein gutes Abkommen geben oder gar keines.“ Teheran hat Vergeltungsmaßnahmen für den nächtlichen US-Angriff angekündigt.

Israelische Politiker schwören unterdessen, dass sie verhindern werden, dass ein „schlechtes Abkommen“ unterzeichnet wird…

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir says the Israeli government will not let Trump sign a “bad deal” with Iran. pic.twitter.com/Ou0lJcnUJd — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Übersetzung von „X“: Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sagt, die israelische Regierung werde Trump nicht erlauben, einen „schlechten Deal“ mit dem Iran zu unterzeichnen.

Einsatz der F-35, Abschuss einer MQ-9

Während Diplomaten in Washington und Teheran mit zahlreichen Vorbehalten versehene Friedensentwürfe austauschen und einen Durchbruch anstreben, erzählt das eigentliche Konfliktgebiet am Persischen Golf eine ganz andere Geschichte. Die fragile Realität des derzeitigen Waffenstillstands wird deutlich, da nach der US-israelischen Aktion gegen iranische Schiffe im Hafen von Bandar Abbas am späten Montag die IRGC angibt, das Feuer auf einen US-Kampfflugzeug vom Typ F-35 und mehrere unbemannte Luftfahrzeuge eröffnet zu haben, nachdem diese angeblich den iranischen Luftraum verletzt hätten. Im Rahmen dieses Gefechts gibt der Iran an, eine US-Drohne vom Typ MQ-9 abgeschossen zu haben (nicht zum ersten Mal in diesem Krieg). Die IRGC behauptet, ihre Luftabwehr-Einheiten hätten während des Gefechts erfolgreich eine MQ-9-Reaper-Drohne „abgeschossen“, während die übrigen amerikanischen „Flugzeuge zur Flucht gezwungen wurden“.

Dies folgte unmittelbar auf die Erklärung der Vereinigten Staaten, über Nacht im Süden des Iran „Selbstverteidigungsangriffe“ gegen verschiedene Ziele durchgeführt zu haben, darunter Boote, die versuchten, Minen zu legen, sowie sogar Raketenabschussrampen. „US-Streitkräfte haben heute im Süden des Iran Selbstverteidigungsangriffe durchgeführt, um unsere Truppen vor Bedrohungen durch iranische Streitkräfte zu schützen“, sagte der Sprecher des US-Zentralkommandos (CENTCOM), Captain Tim Hawkins.

Verletzung des Waffenstillstands

Teheran hat gewarnt, dass der Waffenstillstand mit den USA in Gefahr sei, wobei das Außenministerium am Dienstag die jüngsten US-„Angriffe auf Schiffe als Verletzung des Waffenstillstands“ verurteilt habe.

Das iranische Außenministerium verurteilt laut einer Erklärung „mehrere Fälle von Seepiraterie gegen iranische Handelsschiffe“ durch die USA in der Region Hormozgan in den letzten 48 Stunden. „Hormozgan ist die iranische Provinz, zu der iranische Häfen und Gewässer an der Straße von Hormus gehören“, hieß es laut Bloomberg unter Berufung auf staatliche Medien in Bezug auf die Provinz, deren Hauptstadt Bandar Abbas ist. Der Iran „wird keine böswilligen Handlungen unbeantwortet lassen und nicht im Geringsten zögern, die Souveränität und das Territorium des Iran zu verteidigen“, hieß es.

Frühere Aufnahmen von Planet Laps zeigen die Zerstörung in Bandar-Abbas während der Operation „Epic Fury“

Einige Überlegungen dazu, was hinter diesem jüngsten Ausbruch von direkten Gefechten stecken könnte:

„Angesichts der Tatsache, wo die Angriffe tatsächlich zielten – das ist direkt neben dem Ort, an dem der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus ausüben möchte“, sagte Puri gegenüber Al Jazeera. „Eine Interpretation dieser Angriffe … ist, dass das US-Militär damit tatsächlich demonstriert, dass der Iran nicht in der Lage sein wird, genau an der Straße von Hormus selbst Streitkräfte zu konzentrieren, wenn er ein Maut- und Kontrollsystem sowie andere Maßnahmen institutionalisieren will.“ „Beide Seiten signalisieren während dieser Verhandlungen ihre Absichten, Fähigkeiten und ihr Engagement, undsie bedienen sich dabei sowohl der Tat als auch des Wortes. Manchmal ersetzen sie Worte durch Taten“, fügte er hinzu.

Ayatollahs neue Drohung gegen US-Stützpunkte

Im Anschluss an den Zusammenstoß richtete ein Militärsprecher der IRGC eine unmissverständliche Warnung an Washington vor künftigen Verstößen gegen den Waffenstillstand und erklärte, dass jede neue Aggression gegen souveränes Territorium eine „weitaus härtere“ Reaktion nach sich ziehen werde, die strukturell „über die Region hinaus“ reichen werde.

Der Oberste Führer Mojtaba Khamenei, der sich im Untergrund aufhält, veröffentlichte anlässlich der islamischen Hadsch-Pilgerfahrt eine flammende schriftliche Ansprache über seinen Telegram-Kanal. In der Botschaft warnte er die über die benachbarten Golfstaaten verstreuten amerikanischen Stützpunkte und erklärte, dass die USA „in der Region keinen sicheren Hafen mehr für Unfug und die Errichtung von Militärstützpunkten haben werden“.

Khamenei warnte die arabischen Hauptstädte der Region, dass die Aufnahme des Pentagons gewisse Risiken mit sich bringe. „Die Nationen und Länder der Region werden nicht länger ein Schutzschild für amerikanische Stützpunkte sein“, schrieb Khamenei in der Botschaft, während er den unmittelbaren Nachbarn gleichzeitig eine Art Friedensangebot unterbreitete: „Ich lade alle islamischen Länder und Regierungen aufrichtig und von ganzem Herzen zu Freundschaft und Zusammenarbeit ein.“

Unterdessen das Neueste von Rubio…

JUST IN: Marco Rubio on Iran & The Strait of Hormuz:



"They’re going to be open one way or the other. So they need to be open, what’s happening there is unlawful, it’s illegal, it’s unsustainable for the world, it’s unacceptable. I don’t know of any country in the world that… pic.twitter.com/HgmbRhd27S — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 26, 2026

Übersetzung von „X“: Eben gerade: Marco Rubio über Iran & die Straße von Hormuz:

„Sie werden auf die eine oder andere Weise offen sein. Also müssen sie offen sein, was dort passiert, ist unrechtmäßig, es ist illegal, es ist für die Welt unhaltbar, es ist inakzeptabel. Ich kenne kein Land auf der Welt, das das tut.

Die Russen sind nicht für ein Mautsystem, die Chinesen sind nicht für ein Mautsystem. Ich meine, es gibt kein Land auf der Welt, das für ein Mautsystem ist, außer dem Regime im Iran. Also ist das nicht akzeptabel, das kann nicht passieren.

Die Straße muss offen sein, ungehindert, ohne Maut. Und offensichtlich muss das sofort geschehen, sobald etwas vereinbart ist. Nun, schauen Sie, ich denke, unsere Position ist klar dargelegt.

Der Präsident hatte vor ein paar Tagen einen sehr wichtigen, ich denke, historischen Anruf mit einer Reihe von Führern aus der Region. Ich denke, es gibt eine starke Übereinstimmung und Einigung darüber, wie ein vorläufiger Entwurf aussehen sollte. Ich denke, wie bei allem in dieser Art, wird es ein paar Tage dauern, um das zu klären, sogar bis hin zu den Meinungsverschiedenheiten über ein Wort oder einen Satz.

Also werden wir das durcharbeiten müssen. Wenn es ein Abkommen geben soll, müssen wir das durcharbeiten. Aber das ist, Sie wissen schon, entweder wird es ein gutes Abkommen geben, oder es wird keines geben.“

Anlässlich des Hadsch, der jährlichen islamischen Pilgerfahrt nach Mekka, enthielt seine Botschaft Folgendes:

Der iranische Führer Mojtaba Khamenei veröffentlichte am 26. Mai eine Botschaft, in der er zu größerer Einheit in der muslimischen Welt gegen die Vereinigten Staaten und Israel aufrief und erklärte, dass die Parolen „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ zu den Sammelrufen der Muslime und „der Unterdrückten dieser Welt“ werden würden.

Stand des Abkommens & vertrauensbildende Maßnahme in Höhe von 12 Milliarden Dollar

Laut durchgesickerten Berichten, die den aktuellen Entwurf des Memorandum of Understanding (MoU) detailliert beschreiben, hängt die Einhaltung der Vereinbarung durch Teheran von einer strikten, schrittweisen Freigabe der Gelder ab. Eine mit dem Text vertraute Quelle bestätigte, dass Teheran fordert: „12 Milliarden Dollar sofort und weitere 12 Milliarden Dollar nach Ablauf der 30-tägigen Frist des MoU, um die Straße von Hormus zu öffnen.“ Sollte Washington sich weigern, die erste Tranche vorzuschießen, werden die Minenlegeoperationen und die Blockade in der Meerenge fortgesetzt. Die Freigabe der ersten Gelder wurde von iranischen Beamten als vertrauensbildende Maßnahme beschrieben, um die Dinge in Richtung eines endgültigen Abkommens voranzubringen.

Die Islamische Republik versucht zudem, die Welt daran zu erinnern, dass ein Abkommen vorangetrieben wird, dieses jedoch nicht unmittelbar bevorsteht:

Ein iranischer Regierungsvertreter erklärte, dass zwar „keine Maut“ für die Straße von Hormus erhoben werde, das Regime jedoch daran arbeite, die Wasserstraße zu regulieren, und dass Schiffe, die diese passieren wollten, wahrscheinlich eine gewisse Gebühr entrichten müssten. Bei einer Pressekonferenz in Teheran, an der auch ABC teilnahm, gab das Regime seine erste direkte Antwort auf die Erklärungen der Vereinigten Staaten vom Wochenende ab, wonach ein Abkommen zur Beendigung des Krieges kurz bevorstehe und die Öffnung der Straße von Hormus beinhalten würde. Der Iran bestätigte zwar, dass ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges mit den USA erzielt worden sei, warnte jedoch, dass eine Einigung nicht unmittelbar bevorstehe und sein Atomprogramm nicht Teil der Verhandlungen sei.

I don't get how everyone is completely blind to this. US CENTCOM literally admitted it themselves.



"Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines."



Do you lay sea mines when you're planning to wide-open the strait? Watch what they do, not… https://t.co/PotjAg9bjZ — JH (@CRUDEOIL231) May 26, 2026

Übersetzungen von „X“: Ich verstehe nicht, wie alle völlig blind dafür sind. US CENTCOM hat es buchstäblich selbst zugegeben.

„Ziele umfassten Raketenstartplätze und iranische Boote, die versuchten, Seeminen zu verlegen.“

Legt man Seeminen, wenn man vorhat, die Straße offen zu halten? Schaut auf das, was sie tun, nicht auf das, was sie sagen.

Die USA werden an der Nase herumgeführt, und das ist die nackte Wahrheit, die Trump verweigert, anzuerkennen.

AKTUELL: CENTCOM-Sprecher Capt Tim Hawkins zu Fox News: „US-Streitkräfte haben heute Selbstverteidigungsangriffe im Süden Irans durchgeführt, um unsere Truppen vor Bedrohungen durch iranische Streitkräfte zu schützen. Zu den Zielen gehörten Raketenstartplätze und iranische Boote, die versuchten, Minen zu verlegen. Das US Central Command setzt den Schutz unserer Streitkräfte fort und übt Zurückhaltung während des laufenden Waffenstillstands.“

Der Libanon zerfällt

Im Libanon berichtete die Nationale Nachrichtenagentur, dass bei einem verheerenden nächtlichen israelischen Angriff auf die Stadt Mashghara mindestens 12 Zivilisten getötet wurden. Gleichzeitig hat das israelische Militär eine umfassende Zwangsräumungsanordnung für Nabatieh – eine Stadt mit 80.000 Einwohnern – erlassen, in der die Bewohner aufgefordert werden, sich nördlich des Zahrani-Flusses in Sicherheit zu bringen.

Am Montag machte Netanjahu deutlich, dass er eine drastische Ausweitung des Krieges gegen die Hisbollah im Libanon angeordnet habe. Erneut werden Evakuierungsbefehle für die südlichen Vororte von Beirut erteilt, was eine Rückkehr zu einem umfassenden, ausgeweiteten Krieg im Land ankündigt, während gleichzeitig Hisbollah-Drohnen auf den Norden Israels geschickt werden.

Stand der Gespräche über das Wochenende

via Newsquawk…

Am Wochenende teilte US-Präsident Trump mit, dass eine Einigung weitgehend ausgehandelt worden sei, vorbehaltlich der endgültigen Abstimmung zwischen den USA, dem Iran und verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, während die letzten Aspekte und Details des Abkommens noch diskutiert würden und in Kürze bekannt gegeben würden.

Er fügte hinzu, dass die Verhandlungen in geordneter und konstruktiver Weise verliefen, wies die Vertreter jedoch an, nichts zu überstürzen, und betonte, dass die Zeit auf ihrer Seite sei.

Reuters berichtete, dass der vorgeschlagene Rahmen in drei Phasen unterteilt ist: 1) formelle Beendigung des Krieges, 2) Wiederöffnung der Straße von Hormus und 3) Eröffnung eines verlängerbaren 30-Tage-Fensters für umfassendere Verhandlungen über Nuklearfragen und Sanktionserleichterungen.

Axios berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten weiter, dass eine Einigung eine Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage beinhalten würde, während der die Straße von Hormus geöffnet würde, der Iran Öl frei verkaufen könnte und Verhandlungen über die Eindämmung des iranischen Atomprogramms stattfinden würden.

Ein hochrangiger US-Beamter erklärte jedoch gegenüber Axios, dass das Weiße Haus nicht davon ausgeht, dass am Sonntag eine Einigung zur Beendigung des Krieges mit dem Iran erzielt wird, und davon ausgeht, dass es mehrere Tage dauern könnte, bis die iranische Führung dem Abkommen zustimmt.

Unterdessen reiste der iranische Außenminister Araghchi zu Gesprächen mit dem Premierminister von Katar nach Doha.

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