Europäische Länder werden ANTIFA als Terrorgruppe einstufen



Peter Imanuelse

Vor kurzem berichtete ich, dass Präsident Trump angekündigt hat, dass die USA ANTIFA zur Terrororganisation erklären würden.

Nun folgen mehrere europäische Länder den USA bei dieser Entscheidung.

Das Parlament in den Niederlanden hat gerade abgestimmt, ANTIFA ebenfalls als Terrorgruppe einzustufen.

Aber nicht nur das, Ungarn hat gerade angekündigt, dass es die linksextreme Organisation ebenfalls als Terrorgruppe einstufen werde.

„Sie kamen auch nach Ungarn, schlugen friedliche Menschen auf den Straßen … es ist an der Zeit, dass wir – dem amerikanischen Beispiel folgend – sie ebenfalls als Terrororganisation einstufen“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán.

Moment, da ist noch mehr!

Ungarn hat auch einen Brief an die EU geschrieben, um sie aufzufordern, den USA zu folgen und ANTIFA in der Europäischen Union als Terrorgruppe einzustufen.

Der Fraktionsgeschäftsführer der Gruppe Europe for Sovereign Nations im EU-Parlament hat eine Plenardebatte darüber vorgeschlagen. Die deutsche AfD-Partei, die derzeit in den Umfragen auf Platz eins im Land liegt, gehört zu dieser Europe of Sovereign Nations-Gruppe.

Ein Politiker der rechtsgerichteten Schwedendemokraten hat ebenfalls gefordert, dass ANTIFA als Terrorgruppe eingestuft werden sollte.

Es ist nun eindeutig Momentum vorhanden, um die Bedrohung durch die extreme Linke anzugehen. Seien wir ehrlich, die extreme Linke ist eine der größten Bedrohungen für Freiheit und Demokratie, aber sie wurde vom Mainstream schon lange geschützt.

Ich habe gesehen, wie der Mainstream versucht hat zu behaupten, dass ANTIFA irgendwie keine Organisation sei, sondern lediglich eine „Idee“. Das ist eine Lüge, um die Menschen zu täuschen.

Sehen Sie, die Mainstream-Medien sind selbst linksradikal, also werden sie immer sehr hart daran arbeiten, ihre linksradikalen Kumpel zu schützen.

Die Sache ist, ANTIFA ist sehr wohl eine organisierte Gruppe, so sehr, dass sie aktiv mit Journalisten aus den Mainstream-Medien zusammenarbeitet, um Schmähartikel über jeden zu veröffentlichen, der rechts von Stalin steht.

Wie ich schon zuvor gesagt habe, ist mir das selbst passiert.

Ein ANTIFA-Aktivist, der sich selbst „Journalist“ nannte, schrieb einen Schmähartikel über mich, der nichts als Lügen enthielt. Er veröffentlichte sogar nicht nur meine Adresse online, sondern auch die Adresse meiner Eltern.

Das Endergebnis war, dass jemand von der extremen Linken kam und den Familienhund vergiftete. Ich wurde außerdem körperlich angegriffen, als ich auf der Straße unterwegs war.

Später nutzten mehrere Mainstream-Medien diesen Schmähartikel, der von einem ANTIFA-Aktivisten geschrieben worden war, um weiterhin Lügen über mich zu verbreiten, mich als „rechtsextrem“ und mit vielen anderen verleumderischen Namen und Lügen zu bezeichnen.

Die Journalisten arbeiteten also Hand in Hand mit diesem ANTIFA-Aktivisten, um mich anzugreifen.

Aber nun haben sowohl die USA, Ungarn als auch die Niederlande ANTIFA zur Terrorgruppe erklärt oder werden dies tun.

Werden die Mainstream-Medien weiterhin mit dieser linksextremen Terrorgruppe zusammenarbeiten oder werden sie aufhören?