Eine Gruppe von Ministern der Europäischen Union (MdEP) und sieben Vertreter aus den jeweiligen europäischen Ländern haben eine Bürgerinitiative gestartet, um gegen den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagenen Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) vorzugehen – vorgeschlagene Spezifikationen und Regeln zur Konsolidierung der gesundheitlichen Notfallbefugnisse der globalen Agentur.

Grit News berichtet in Zusammenarbeit mit Oracle Films über die wachsende Bewegung gegen die Konzentration und Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen im Gesundheitsbereich auf eine globale Organisation.

Die WHO mit Sitz in Genf, Schweiz, ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die für die internationale öffentliche Gesundheit zuständig ist. Wie TrialSite berichtet, handelt es sich bei dem Pandemievertrag um ein vorgeschlagenes internationales Abkommen zur Stärkung der Pandemieprävention, -vorbereitung und -bekämpfung.

Aber wird dieses Abkommen nicht gewählten Bürokraten eine noch nie dagewesene Macht verleihen, um härtere, striktere Abriegelungen, Maskenauflagen und andere Einschränkungen durchzusetzen?

TrialSite erfuhr von interessanten Möglichkeiten, wie die WHO während der Pandemie ihre Macht ausübte; bei mindestens drei Gelegenheiten informierten uns Vertreter verschiedener nationaler Regierungen, die alle als Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC) eingestuft wurden, über den Druck, die Verwendung von Ivermectin als Off-Label-Behandlung für COVID-19 beispielsweise nicht zu diskutieren. Bei zwei Gelegenheiten baten Vertreter von zwei verschiedenen Regierungen TrialSite, einen Artikel über die Zustimmung des jeweiligen Landes zum Einsatz von Ivermectin unter Notfallbedingungen während der COVID-19-Pandemie zu löschen.

Während die WHO in einer Pressemitteilung die erstaunlichen Bemühungen des indischen Bundesstaates Uttar Pradesh um die öffentliche Gesundheit während der COVID-19-Pandemie im Delta feierte, ließ die Behörde die Bestandteile der Hausapotheke weg, die zu einer vollständigen Umkehrung der Pandemie führten: Ivermectin, Doxycyclin und Zink. TrialSite berichtete ausführlich über diese Bemühungen.

Dokumentarfilme wie TRUSTWHO untersuchen den wachsenden Einfluss der Pharmaindustrie, des Geldes und der Macht auf diese wichtige Behörde.

Lewis Brackpool, Mitbegründer von Grit News Trust, nahm an einer Sitzung in Brüssel teil, bei der es um die europäische Haltung gegen die vermeintliche Machtübernahme der WHO ging.

Mislav Kolakusic, ein „fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments aus Kroatien“, eröffnete die Sitzung, indem er die Herausforderung der vorgeschlagenen erweiterten WHO-Befugnisse vorstellte.

Aufruf zum Handeln: Für Interessierte: Folgen Sie dem Link zum Video.