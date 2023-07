Die Vape* Täuschung! Jugendliche werden in Scharen süchtig nach dem Dampfen!

*Vape/Vapen ist ein anderes Wort für die Verwendung einer elektronischen Zigarette oder E-Zigarette. Der Begriff leitet sich vom englischen Wort “Vaping“ ab.

Die Geschichte auf einen Blick

Mehr als 2,5 Millionen Jugendliche haben im Jahr 2022 Vaping-Produkte verwendet, darunter 14,1 % der Gymnasiasten und 3,3 % der Mittelschüler. Die meisten verwenden aromatisierte E-Zigaretten. Fruchtaromen sind am beliebtesten, gefolgt von Süßigkeiten und Dessertaromen

E-Zigaretten mit Aromen scheinen am schädlichsten zu sein. Die Forschung zeigt, dass das Dampfen von E-Zigaretten mit Mango- oder Minzgeschmack den Entzündungsprozess in mehreren Organsystemen verstärkt, wobei die auffälligsten Veränderungen im Gehirn stattfinden, was zu Verhaltensänderungen und Stimmungsstörungen beitragen kann

E-Zigarettendampf beeinträchtigt die Fähigkeit der Makrophagen, Bakterien zu verschlingen und die Lungenfunktion zu schützen. Diese Art der Schädigung macht die Lungenzellen anfälliger für Staub, Bakterien und Allergene. Außerdem erhöht sich dadurch das Risiko einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung

Es wurde festgestellt, dass Einweg- und nachfüllbare Vaping-Kartuschen Pilzkontaminanten enthalten, die mit Asthma, COPD, eingeschränkter Lungenfunktion und Lungenentzündungen in Verbindung gebracht werden

Eine der größten jemals durchgeführten Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen des Dampfens ergab, dass erwachsene E-Zigaretten-Raucher ein deutlich höheres Risiko für Herzerkrankungen und psychische Probleme haben als Nichtraucher

Viele haben den Eindruck, dass E-Zigaretten oder das Dampfen sicherer sind als das Rauchen herkömmlicher brennbarer Zigaretten, doch die Beweise sprechen eindeutig dagegen. Leider erreichen diese Informationen nicht die breite Masse, und Jugendliche werden in Scharen süchtig nach dem Dampfen. Wie die Kaiser Family Foundation (KFF) berichtet:

„Als die FDA [U.S. Food and Drug Administration] im Jahr 2016 zum ersten Mal die Befugnis zur Regulierung von E-Zigaretten erhielt, gingen viele davon aus, dass die Behörde Vapes mit Geschmacksrichtungen wie Zuckerwatte, Gummibärchen und Froot Loops, die Kinder ansprechen, schnell loswerden würde. Stattdessen erlaubte die FDA allen bereits auf dem Markt befindlichen E-Zigaretten, auf dem Markt zu bleiben, während ihre Hersteller das OK für ihre Vermarktung beantragten. Sieben Jahre später hat sich das Dampfen zu einer 8,2-Milliarden-Dollar-Industrie entwickelt, und die Hersteller überschwemmen den Markt mit Tausenden von Produkten, von denen die meisten illegal und ohne FDA-Zulassung verkauft werden und die weitaus süchtig machender sein können … Heutige Vapes sind größer, böser und billiger geworden als ältere Modelle“, sagte Robin Koval, CEO der Truth Initiative, einer Interessengruppe zur Bekämpfung des Tabakkonsums. Die enorme Menge an Nikotin in E-Zigaretten – ein Anstieg von 76 % innerhalb von fünf Jahren – kann Kinder innerhalb weniger Tage süchtig machen, so Koval. E-Zigaretten in den USA enthalten heute im Durchschnitt mehr als doppelt so viel Nikotin wie in Kanada und Europa erlaubt ist. In den USA gibt es keine Grenzwerte für den Nikotingehalt von Tabakerzeugnissen. Wir haben noch nie einen so hohen Nikotingehalt gehabt“, sagte Matthew Myers, Präsident der Campaign for Tobacco-Free Kids (Kampagne für tabakfreie Kinder), die sich gegen das Vaping von Jugendlichen ausspricht. Wir kennen die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit wirklich nicht“.

Vaping hat unter Jugendlichen sprunghaft zugenommen

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben im Jahr 2022 mehr als 2,5 Millionen Jugendliche Vaping-Produkte verwendet, darunter 14,1 % der Highschool-Schüler und 3,3 % der Mittelschüler. Die meisten dieser Kinder (84,9 %) gaben an, E-Zigaretten mit Aromen zu verwenden, wobei Fruchtaromen mit 69,1 % am beliebtesten waren, gefolgt von Süßigkeiten und Desserts mit 38,3 %.

Beunruhigenderweise scheinen aromatisierte E-Zigaretten am schädlichsten zu sein, d. h. sie sind nicht nur für Kinder attraktiv, sondern können auch den größten gesundheitlichen Schaden anrichten.

So wurde in einer im April 2022 veröffentlichten Studie festgestellt, dass das Dampfen mit Hülsen mit Mango- oder Minzgeschmack den Entzündungsprozess in mehreren Organsystemen verstärkt, wobei die auffälligsten Veränderungen im Gehirn stattfinden, was zu Verhaltensänderungen und Stimmungsstörungen beitragen kann. Sie fanden auch frühe Anzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach nur drei Monaten des dreimal täglichen Inhalierens von Juul-E-Zigaretten mit Geschmack.

Illegale Vaping-Produkte überschwemmen den Markt

Im Januar 2020 schloss die FDA ihre Durchsetzungspolitik in Bezug auf nicht zugelassene E-Zigaretten mit Geschmackspatronen ab, die für Kinder attraktiv sind. In einer Pressemitteilung warnte die Behörde, dass Unternehmen sofort die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf aller E-Zigaretten mit Geschmackspatronen einstellen müssen, mit Ausnahme von Tabakgeschmack und Menthol.

Seit dem 8. August 2016 müssen alle E-Zigarettenprodukte auf Kartuschenbasis eine Vorabgenehmigung bei der Tabakbehörde der FDA beantragen und erhalten. Seitdem hat die FDA rund 26 Millionen Anträge erhalten, eine Menge, die die Behörde einfach nicht bewältigen konnte.

Infolgedessen wurde der Markt mit illegalen Produkten überschwemmt. Viele Hersteller machen sich gar nicht erst die Mühe, eine Zulassung zu beantragen. Sie kassieren einfach ab, solange sie können.

Da die FDA-Politik nur für Vaping-Produkte auf Kartuschenbasis gilt, ist der Verkauf von Einwegprodukten, die dummerweise vom Aromenverbot ausgenommen wurden, allein seit Anfang 2020 um 1.500 % in die Höhe geschnellt. Nach Angaben der FDA wurden bis auf 23 alle bisher eingegangenen Anträge auf Vorabprüfung des Marktes abgelehnt, und bei allen genehmigten Produkten handelte es sich um traditionelle Tabakaromen, die für erwachsene Raucher bestimmt waren.

Um den Anstieg illegaler Vaping-Produkte einzudämmen, hat die FDA kürzlich auch ihre Bemühungen zur Durchsetzung der Vorschriften verstärkt und 1.500 Hersteller und 120.000 Einzelhändler wegen des Verkaufs illegaler Produkte oder des Verkaufs an Kunden unter 21 Jahren abgemahnt.

Außerdem verhängte sie gegen ein Dutzend Hersteller von E-Zigaretten Geldstrafen in Höhe von jeweils rund 19.000 Dollar und ordnete ein Importverbot für drei Einwegmarken (Elf Bar, Esco Bar und Breeze) an. Im Oktober 2022 leitete das Justizministerium im Auftrag der FDA außerdem Klagen gegen ein halbes Dutzend E-Zigarettenhersteller ein.

Doch die drei verbotenen Importmarken und die sechs verklagten Hersteller sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn es gibt Hunderte von Marken, die nicht zugelassene/illegale Produkte verkaufen.

Dampfen mit ernsten Gesundheitsrisiken verbunden

E-Zigaretten setzen Sie zwar nicht den Tausenden von toxischen Verbindungen aus, die in herkömmlichen Zigaretten enthalten sind, aber die Forscher beginnen gerade erst, die mit dem Rauchen von E-Zigaretten verbundenen Toxizitäten zu verstehen, und nach dem, was sie bisher herausgefunden haben, ist das Dampfen wahrscheinlich genauso gefährlich wie herkömmliche Zigaretten.

Eine Studie aus dem Jahr 2018, die im BMJ Thorax veröffentlicht wurde, fand beispielsweise heraus, dass der Dampf von E-Zigaretten die Produktion von entzündungsfördernden Chemikalien radikal ankurbelt und die Aktivität von Makrophagen beeinträchtigt, woraus die Forscher schließen, dass er lebenswichtige Zellen des Immunsystems schädigen kann.

E-Zigaretten-Dampf behindert die Fähigkeit der Makrophagen, Bakterien zu verschlingen und die Lungenfunktion zu schützen. Diese Art der Schädigung erhöht die Anfälligkeit der Lungenzellen für Staub, Bakterien und Allergene. Sie erhöht auch das Risiko einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD).

Viele dieser beobachteten Auswirkungen ähneln denen, die bei Menschen, die herkömmliche Zigaretten rauchen, und bei Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen zu beobachten sind. Auch Verunreinigungen und Schadstoffe können die Lunge schädigen.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass 27 % der 75 getesteten Einweg- und wiederbefüllbaren Vaping-Kartuschen mikrobielle Erreger und 81 % Glucan enthielten, eine Substanz, die in den Zellwänden der meisten Pilze vorkommt. Die Exposition gegenüber diesen Verunreinigungen wird mit Asthma, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, eingeschränkter Lungenfunktion und Lungenentzündungen in Verbindung gebracht.

Die getesteten Produkte wurden in vier Geschmackskategorien eingeteilt: Tabak, Menthol, Früchte und nicht spezifizierte andere. Anschließend wurden sie auf das Vorhandensein von Endotoxin und Glucan untersucht. Die Endotoxinkonzentrationen waren bei den Produkten mit Fruchtgeschmack höher, was darauf schließen lässt, dass die bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe die Quelle der Kontamination sein könnten.

Eine der bisher größten Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Dampfens, die auf der wissenschaftlichen Jahrestagung 2019 des American College of Cardiology vorgestellt wurde, ergab, dass erwachsene E-Zigaretten-Raucher ein deutlich höheres Risiko für Herzerkrankungen und psychische Probleme haben als Nichtraucher, selbst nach Kontrolle bekannter Risikofaktoren wie Body-Mass-Index und Bluthochdruck.

Im Vergleich zu Nichtrauchern hatten Dampfer ein um 34 % höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, ein um 25 % höheres Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken, und ein um 55 % höheres Risiko, an Depressionen oder Angstzuständen zu leiden, als Nichtraucher mit denselben Risikofaktoren.

E-Zigaretten enthalten giftige Metalle und Chemikalien

Forscher haben auch gezeigt, dass die Dämpfe und Aerosole von E-Zigaretten bedenkliche Mengen an Blei, Nickel, Chrom und Mangan enthalten, die alle hochgiftig sind, wenn sie eingeatmet werden. Diese Schwermetalle sind nicht unbedingt in der Flüssigkeit selbst enthalten, sondern stammen von den Heizspiralen im E-Zig-Tank.

Fast die Hälfte der Dampfproben wies Bleikonzentrationen auf, die über den von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) festgelegten Grenzwerten lagen. Die Konzentrationen der anderen drei Metalle näherten sich den von der EPA festgelegten Sicherheitsgrenzen an oder überschritten sie. Auch Arsen wurde in 10 der 56 getesteten Geräte nachgewiesen.

Wie die Forscher feststellten, bestehen die Heizspiralen aus Nickel, Chrom und mehreren anderen Metallen, so dass dies die offensichtlichste Kontaminationsquelle ist. Die Quelle des Bleis bleibt jedoch ein Rätsel.

Auch eine vom japanischen Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie fand Acetaldehyd und Formaldehyd in den Dämpfen verschiedener E-Zigarettengeräte, und mindestens eine Marke wies mehr als das Zehnfache der in herkömmlichen Zigaretten gefundenen krebserregenden Stoffe auf.

Die FDA hat auch das Frostschutzmittel Diethylenglykol in E-Zigarettenkartuschen nachgewiesen, das mit Krebs in Verbindung gebracht wird, und der Passivrauch von E-Zigaretten kann mindestens zehn Chemikalien enthalten, die auf der kalifornischen Proposition-65-Liste der Reproduktionstoxine und Karzinogene aufgeführt sind.

Schützen Sie Ihre Kinder

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Jugendliche, die E-Zigaretten benutzen, eher mit dem Rauchen von herkömmlichen Zigaretten beginnen. Das heißt, dass Jugendliche, die mit dem Rauchen von brennbaren Zigaretten beginnen, nicht dazu neigen, auf E-Zigaretten umzusteigen.

Und das, obwohl E-Zigaretten oft als Mittel zum Aufhören mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten angepriesen werden. Leider sind sich viele Eltern nicht bewusst, dass ihre Kinder dampfen, da die Dämpfe nicht den typischen Zigarettengeruch haben.

„Nikotinexposition in der Jugend, unabhängig von der Quelle, erhöht das Risiko Ihres Kindes, im Erwachsenenalter Alkoholmissbrauchsstörungen und andere süchtige Verhaltensweisen zu entwickeln, indem es die neurologischen Schaltkreise im Gehirn innerhalb der Belohnungsbahn verändert.“

Häufige Anzeichen dafür, dass Ihr Kind dampft, sind:

Erhöhter Durst

Nasenbluten

Räuspern

Erhöhte Reizbarkeit

Stimmungsschwankungen

Wunde Stellen im Mund

Atemprobleme

Ungeklärter Husten

Frucht- oder bonbonartiger Geruch

Tabakkonsum ist eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle und da das Dampfen ein Einstieg in herkömmliche Tabakprodukte ist, ist es wichtig, Ihren Kindern die Gefahren des Konsums zu vermitteln.

Der Nikotinkonsum in der Jugend, unabhängig von der Quelle, erhöht auch das Risiko Ihres Kindes für Alkoholmissbrauch und andere Suchtverhaltensweisen im Erwachsenenalter, indem er die neurologischen Schaltkreise im Gehirn innerhalb der Belohnungsbahn verändert.

So wird die Raucherentwöhnung leichter

Ganz gleich, ob Sie brennbare Zigaretten oder E-Zigaretten rauchen, denken Sie bitte darüber nach, mit dem Rauchen aufzuhören. Meiner Meinung nach besteht das „Geheimnis“ der Raucherentwöhnung darin, zuerst an anderen Aspekten Ihrer Gesundheit zu arbeiten, was den Ausstieg geistig und körperlich erleichtern wird.

Bewegung ist zum Beispiel ein wichtiger Teil dieses Plans. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Krafttraining betreiben, doppelt so erfolgreich mit dem Rauchen aufhören wie Menschen, die keinen Sport treiben. Eine gesunde Ernährung ist ein weiterer entscheidender Faktor zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und zur Stärkung Ihrer Fähigkeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Kurz gesagt, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen, finden Sie hier drei grundlegende Tipps für den Anfang:

Ernähren Sie sich von echten Lebensmitteln – Detaillierte Anleitungen finden Sie in meinem kostenlosen, umfassenden Ernährungsplan.

– Detaillierte Anleitungen finden Sie in meinem kostenlosen, umfassenden Ernährungsplan. Entwickeln Sie ein abgerundetes Trainingsprogramm – Dies ist Ihr Verbündeter im Kampf gegen Krankheiten und bei der Raucherentwöhnung. Krafttraining ist ein wichtiger Bestandteil, aber denken Sie auch daran, hochintensive Intervallübungen, Übungen zur Stärkung der Körpermitte, Dehnungsübungen und regelmäßige Bewegung ohne Sport, wie z. B. Spazierengehen, einzubeziehen und das Sitzen zu reduzieren.

– Dies ist Ihr Verbündeter im Kampf gegen Krankheiten und bei der Raucherentwöhnung. Krafttraining ist ein wichtiger Bestandteil, aber denken Sie auch daran, hochintensive Intervallübungen, Übungen zur Stärkung der Körpermitte, Dehnungsübungen und regelmäßige Bewegung ohne Sport, wie z. B. Spazierengehen, einzubeziehen und das Sitzen zu reduzieren. Finden Sie ein gesundes Ventil für Ihre Emotionen – viele nutzen dafür Sport, Meditation oder Entspannungstechniken, und das ist alles sehr gut. Ich empfehle auch die Anwendung von Emotional Freedom Techniques (EFT). Sie können helfen, emotionale Blockaden aus Ihrem System zu lösen (von denen Sie vielleicht nicht einmal wissen, dass sie vorhanden sind), wodurch Ihr Geist und Ihr Körper wieder ins Gleichgewicht kommen und Sie die Sucht überwinden und Heißhungerattacken vermeiden können.

Wenn Sie diese drei Dinge regelmäßig tun, können Sie anfangen, über eine Raucherentwöhnung nachzudenken. An diesem Punkt sind viele bereit, den „kalten Entzug“ zu versuchen. Und wenn Sie Eltern sind, sollten Sie mit Ihren Kindern über die Risiken des Rauchens, des rauchlosen Tabaks und der E-Zigaretten sprechen. Der einfachste Weg, mit dem Rauchen aufzuhören, ist, gar nicht erst damit anzufangen.

Artikel als PDF

Quellen: