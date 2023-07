Escobar: Goldener Rubel 3.0 – Die SCO begrüßt einen neuen ‚Global Globe‘

Pepe Escobar

Die Diskussionen auf dem jüngsten SCO-Gipfel in Neu-Delhi deuten nun auf das Unvermeidliche hin: Der Zusammenschluss neuer multipolarer Organisationen und deren kollektive Neuordnung der globalen Finanzen….

Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), das praktisch in Neu-Delhi stattfand, hat Geschichte geschrieben: Die drei BRICS-Staaten (Russland, Indien, China) sowie Pakistan und die vier zentralasiatischen „Stans“ (Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan) haben die Islamische Republik Iran endlich offiziell als ständiges Mitglied aufgenommen.

Nächstes Jahr wird Weißrussland an der Reihe sein, wie der Erste Stellvertretende Außenminister Indiens, Vinay Kvatra, bestätigte. Weißrussland und die Mongolei nahmen am Gipfel 2023 als Beobachter teil, das unabhängige Turkmenistan als Gast.

Nach Jahren des „maximalen Drucks“ der USA könnte Teheran nun endlich den Sanktionswahn überwinden und seine führende Rolle im laufenden Prozess der eurasischen Integration festigen.

Der Star der Show in Neu-Delhi war zweifellos der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, der sein Land seit 1994 führt.

Der alte Luka, unschlagbar im Hinblick auf Schlagzeilen, insbesondere nach seiner Vermittlerrolle in der Prighozin-Saga, hat vielleicht den endgültigen Slogan der Multipolarität geprägt. Vergessen Sie die vom Westen so bezeichnete „goldene Milliarde“, die in Wirklichkeit kaum 100 Millionen Menschen umfasst; begrüßen Sie jetzt den „Globalen Globus“ – mit einem klaren Fokus auf den globalen Süden.

Als Krönung schlug Lukaschenko die vollständige Integration der SCO und der BRICS vor, die auf ihrem bevorstehenden Gipfel in Südafrika den Weg der BRICS+ einschlagen werden. Und selbstverständlich gilt diese Integration auch für die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU).

Der nächste Schritt für den „Global Globe“ – das, was der kollektive Westen abschätzig als „den Rest“ bezeichnet – ist die Arbeit an der komplexen Koordinierung mehrerer Entwicklungsbanken und dann das Verfahren zur Ausgabe von Anleihen, die an eine neue Handelswährung gebunden sind.

Die wichtigsten Ideen und das Grundgerüst sind bereits vorhanden. Die neuen Anleihen werden im Vergleich zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen ein echter sicherer Hafen sein und eine beschleunigte Entdollarisierung mit sich bringen. Das zum Kauf dieser Anleihen verwendete Kapital sollte zur Finanzierung von Handel und nachhaltiger Entwicklung verwendet werden, was eine zertifizierte Win-Win-Situation nach chinesischem Vorbild darstellen wird.

Ein konvergierender geoökonomischer Fokus

In der Erklärung der SOZ wird klargestellt, dass sich das expandierende multilaterale Gremium „nicht gegen andere Staaten und internationale Organisationen richtet“. Im Gegenteil, sie ist „offen für eine umfassende Zusammenarbeit mit ihnen in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta, der SCO-Charta und des Völkerrechts, basierend auf der Berücksichtigung gegenseitiger Interessen“.

Der Kern der Sache ist natürlich das Streben nach einer fairen multipolaren Weltordnung – das polare Gegenteil der vom Hegemon auferlegten „regelbasierten internationalen Ordnung“. Und die drei wichtigsten Knotenpunkte sind gegenseitige Sicherheit, Handel in lokalen Währungen und schließlich die Entdollarisierung.

Es ist recht aufschlussreich, den konvergierenden Schwerpunkt zu skizzieren, den die meisten Staats- und Regierungschefs während des Gipfels in Neu Delhi zum Ausdruck brachten.

Indiens Premierminister Modi erklärte in seiner Grundsatzrede, dass die SCO genauso wichtig sein wird wie die UNO. Übersetzung: eine zahnlose UNO, die vom Hegemon kontrolliert wird, könnte durch eine echte „Global Globe“-Organisation an den Rand gedrängt werden.

Parallel zu Modi, der die Schlüsselrolle Irans bei der Entwicklung des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC) lobte, sprach sich der iranische Präsident Ebrahim Raisi nachdrücklich für den SCO-Handel in nationalen Währungen aus, um die Vorherrschaft des US-Dollars entscheidend zu brechen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping war seinerseits unnachgiebig: China ist für die Abschaffung des US-Dollars, gegen alle Formen von Farbrevolutionen und für den Kampf gegen einseitige Wirtschaftssanktionen.

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte erneut, dass „externe Kräfte die Sicherheit Russlands bedrohen, indem sie einen hybriden Krieg gegen Russland und die Russen in der Ukraine entfesseln.“

Aus pragmatischer Sicht erwartet Putin, dass der Handel innerhalb der SOZ unter Verwendung der nationalen Währungen zunehmen wird – 80 Prozent des russischen Handels werden derzeit in Rubel und Yuan abgewickelt – sowie eine erneute Zusammenarbeit in den Bereichen Bankwesen, Digitalisierung, Hightech und Landwirtschaft.

Der kirgisische Präsident Sadyr Japarov betonte ebenfalls die gegenseitige Verrechnung in nationalen Währungen sowie einen entscheidenden Schritt: die Einrichtung einer SCO-Entwicklungsbank und eines Entwicklungsfonds, fast identisch der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der 2024 den Vorsitz der SOZ innehaben wird, befürwortete ebenfalls einen gemeinsamen Investitionsfonds sowie den Aufbau eines Partnernetzes wichtiger strategischer Häfen, die mit Chinas BRI und der in Astana angesiedelten transkaspischen internationalen Transportroute verbunden sind, die Südostasien, China, Kasachstan, das Kaspische Meer, Aserbaidschan, Georgien und Europa miteinander verbindet.

Natürlich waren sich alle SOZ-Mitglieder einig, dass eine eurasische Integration ohne die Stabilisierung Afghanistans nicht möglich ist – und Kabul geoökonomisch sowohl mit der BRI als auch mit der INSTC verbunden werden muss. Aber das ist eine ganz andere, lange und verschlungene Geschichte.

Strategische Konnektivität regiert

Vergleichen Sie nun all diese Aktivitäten in Neu-Delhi mit dem, was einige Tage zuvor, Ende Juni, in Tianjin geschah: das Weltwirtschaftsforum (WEF), das als „Sommer-Davos“ bekannt ist und zum ersten Mal nach der Covid-19-Pandemie stattfand.

Die Kritik des chinesischen Premierministers Li Qiang am neuen US/EU-Slogan „De-Risking“ mag vorhersehbar scharf gewesen sein. Weitaus interessanter war jedoch eine BRI-Podiumsdiskussion mit dem Titel „Die Zukunft der Belt and Road Initiative“.

Kurz gesagt war dies eine Art „grüne“ Apotheose. Liang Linchong von der Abteilung für regionale Öffnung der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), die für die Förderung der BRI von entscheidender Bedeutung ist, erläuterte mehrere Projekte für saubere Energie, z. B. in den wichtigen BRI-Knotenpunkten Kasachstan und Pakistan.

Auch Afrika war ein wichtiger Schauplatz. Sekai Nzenza, der Industrie- und Handelsminister Simbabwes, befürwortet BRI-Projekte, die den Handel ankurbeln „und die neueste Technologie“ innerhalb Afrikas und in die ganze Welt bringen.

Peking wird noch in diesem Jahr das Belt and Road Forum wiederbeleben. Die Erwartungen auf dem „Globus“ sind groß.

Liang Linchong nahm eine Aufschlüsselung dessen vor, was vor uns liegt: „Harte Konnektivität“ (d. h. Aufbau von Infrastruktur), „weiche Konnektivität“ (Betonung von Fähigkeiten, Technologien und Standards) und „Verbindung der Herzen“, was sich mit dem berüchtigten chinesischen Konzept des „Austauschs von Mensch zu Mensch“ übersetzen lässt.

Was der „Global Globe“ also erwarten sollte, so Liang, ist eine Welle von „small is beautiful“-Projekten, die sehr pragmatisch sind. Dies steht im Einklang mit der neuen Ausrichtung der chinesischen Banken und Unternehmen: Sehr große Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt könnten vorerst problematisch sein, da sich China auf den Binnenmarkt konzentriert und alle Fronten reglementiert, um die zahlreichen Hybridkriege des Hegemons zu bekämpfen.

Die strategische Konnektivität wird davon jedoch nicht betroffen sein.

Hier ein anschauliches Beispiel. Zwei wichtige chinesische Industrieknotenpunkte – der Großraum Guangdong-Hongkong-Macau und der Cluster Peking-Tianjin-Hebei – haben am selben Tag des SCO-Gipfels in Neu-Delhi ihre ersten internationalen multimodalen Güterzüge China-Kirgisistan-Usbekistan (CKU) in Betrieb genommen.

Dies ist ein klassisches Beispiel für die BRI: Top-Konnektivität unter Verwendung des multimodalen Systems „Schiene-Straße“ in Containern. Die INSTC wird dasselbe System für den Handel zwischen Russland, der kaspischen Region, dem Iran und dann auf dem Seeweg nach Indien nutzen.

Mit dem CKU erreicht die Fracht Xinjiang mit der Eisenbahn, wird dann auf der Straße über die Irkeschtam-Grenze transportiert, durchquert Kirgisistan und kommt in Usbekistan an. Die gesamte Reise spart fast fünf Tage an Transitzeit. Der nächste Schritt ist der Bau der Eisenbahnlinie China-Kirgisistan-Usbekistan: Baubeginn ist Ende 2023.

Die BRI ist in Afrika sprichwörtlich auf dem Vormarsch. So übergab die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) im vergangenen Monat einen gemeinsam mit Ägypten entwickelten Satellitenprototyp an die Kairoer Space City. Ägypten ist nun das erste afrikanische Land, das in der Lage ist, Satelliten zu montieren, zu integrieren und zu testen. Kairo bezeichnet dies als ein Paradebeispiel für nachhaltige Entwicklung.

Es ist auch das erste Mal, dass Peking einen Satelliten im Ausland zusammenbaut und testet. Wieder einmal ein klassisches BRI-Projekt: „Konsultation, Zusammenarbeit und gemeinsamer Nutzen“, wie von CASC definiert.

Und vergessen Sie nicht die neue ägyptische Hauptstadt: Ein hochmoderner Satellit von Kairo, der buchstäblich von Grund auf in der Wüste für 50 Milliarden Dollar gebaut wurde, finanziert durch Anleihen und – was sonst – chinesisches Kapital.

Der lange und kurvenreiche Weg der Entdollarisierung

All diese hektischen Aktivitäten stehen im Kontext des Hauptthemas, das von BRICS+ behandelt werden soll: Die Entdollarisierung.

Indiens Außenminister Jaishankar hat bestätigt, dass es keine neue BRICS-Währung geben wird – vorerst. Der Schwerpunkt liegt auf der Intensivierung des Handels in nationalen Währungen.

Was das BRICS-Schwergewicht Russland betrifft, so liegt der Schwerpunkt im Moment darauf, die Rohstoffpreise zum Vorteil des russischen Rubels in die Höhe zu treiben.

Diplomatische Quellen bestätigen, dass die unausgesprochene Vereinbarung unter den BRICS-Sherpas – die in dieser Woche die Leitlinien für BRICS+ vorbereiten, die auf dem Gipfel in Südafrika im nächsten Monat erörtert werden sollen – darin besteht, den Zusammenbruch des Fiat-Dollars zu beschleunigen: Die Finanzierung der Handels- und Haushaltsdefizite der USA würde bei den derzeitigen Zinssätzen unmöglich werden.

Die Frage ist, wie man dies unmerklich beschleunigen kann.

Putins Markenzeichen ist es, den kollektiven Westen stets alle möglichen strategischen Fehler begehen zu lassen, ohne dass Russland direkt eingreift. Was also als nächstes auf dem Schlachtfeld im Donbass passiert – die überlebensgroße Demütigung der NATO -, wird ein entscheidender Faktor an der Front der Entdollarisierung sein. Die Chinesen ihrerseits befürchten, dass der Zusammenbruch des Dollars die chinesische Produktionsbasis in Mitleidenschaft ziehen könnte.

Der Fahrplan für die Zukunft sieht eine neue Handelswährung vor, die zunächst in der EAEU unter der Aufsicht des Leiters der Eurasischen Wirtschaftskommission, Sergey Glazyev, entwickelt wurde. Dies würde zu einer breiteren Anwendung durch BRICS und SCO führen. Doch zunächst muss die EAEU China mit ins Boot holen. Dies war eines der Hauptthemen, die Glazyev kürzlich in Peking persönlich erörterte.

Der Heilige Gral ist also eine neue supranationale Handelswährung für BRICS, SCO und EAEU. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Reservestatus dieser Währung nicht dazu führt, dass eine einzelne Nation die Vorherrschaft übernimmt, wie es beim US-Dollar der Fall ist.

Die einzige praktische Möglichkeit, die neue Handelswährung an einen Korb von mehreren Rohstoffen zu binden – ganz zu schweigen von einem Korb nationaler Interessen – wäre Gold.

Stellen Sie sich vor, all dies würde in der endlosen Warteschlange für die BRICS-Mitgliedschaft eingehend erörtert. Zum jetzigen Zeitpunkt haben mindestens 31 Länder formale Anträge gestellt oder ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in einem erweiterten BRICS+ bekundet.

Die Verflechtungen sind faszinierend. Abgesehen von Iran und Pakistan sind die einzigen SCO-Vollmitglieder, die keine BRICS-Mitglieder sind, vier zentralasiatische „Stans“, die bereits Mitglieder der EAEU sind. Der Iran wird mit Sicherheit Mitglied von BRICS+ werden. Nicht weniger als neun Staaten, die zu den Beobachtern oder Dialogpartnern der SCO gehören, sind unter den BRICS-Bewerbern.

Lukaschenko nannte es: Die Verschmelzung von BRICS und SCO scheint praktisch unvermeidlich.

Für die wichtigsten Triebkräfte beider Organisationen – die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China – wird dieser Zusammenschluss die ultimative multilaterale Institution darstellen, die auf echtem freiem und fairem Handel basiert und in der Lage ist, sowohl die USA als auch die EU in den Schatten zu stellen und sich weit über Eurasien hinaus auf den „Global Globe“ auszudehnen.

Deutsche Industrie- und Wirtschaftskreise scheinen die Zeichen der Zeit bereits erkannt zu haben, ebenso wie einige ihrer französischen Amtskollegen, zu denen insbesondere Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zählt. Der Trend geht zu einer Spaltung der EU – und zu noch mehr eurasischer Macht.

Ein BRICS-SCO-Handelsblock wird die westlichen Sanktionen absolut bedeutungslos machen. Er wird die völlige Unabhängigkeit vom US-Dollar bekräftigen, eine Reihe von Finanzalternativen zu SWIFT bieten und eine enge militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit gegen die serienmäßigen Black Ops der Five Eyes fördern, die Teil der laufenden Hybridkriege sind.

Was die friedliche Entwicklung angeht, so hat Westasien den Weg gewiesen. In dem Moment, als Saudi-Arabien sich auf die Seite Chinas und Russlands schlug – und nun ein Kandidat für die Mitgliedschaft in den BRICS und der SCO ist – gab es ein neues Spiel in der Stadt.

Goldener Rubel 3.0?

Allem Anschein nach gibt es ein großes Potenzial für einen goldgedeckten Rubel. Wenn es dazu kommt, wird dies eine Wiederbelebung der Golddeckung in der UdSSR zwischen 1944 und 1961 sein.

Glazyev hat festgestellt, dass der russische Handelsüberschuss mit den SCO-Mitgliedern es russischen Unternehmen ermöglicht hat, Auslandsschulden zu tilgen und sie durch Kredite in Rubel zu ersetzen.

Parallel dazu verwendet Russland zunehmend den Yuan für internationale Zahlungen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden die wichtigsten „Global Globe“-Akteure – China, Iran, Türkei, VAE – an Zahlungen in nicht-sanktioniertem Gold statt in lokalen Währungen interessiert sein. Dies wird den Weg für eine an Gold gebundene BRICS-SCO-Handelsabwicklungswährung ebnen.

Schließlich gibt es nichts Besseres als Gold, wenn es darum geht, kollektive westliche Sanktionen zu bekämpfen und die Preise für Öl, Gas, Lebensmittel, Düngemittel, Metalle und Mineralien festzulegen. Glazyev hat das Gesetz bereits festgelegt: Russland muss sich für den Goldenen Rubel 3.0 entscheiden.

Die Zeit, in der Russland den perfekten Sturm erzeugt, um dem US-Dollar einen massiven Schlag zu versetzen, rückt immer näher. Das ist es, was hinter den Kulissen der SOZ, der EAEU und einiger BRICS-Sitzungen diskutiert wird, und das ist es, was die atlantischen Eliten wütend macht.

Der „unmerkliche“ Weg für Russland, dies zu erreichen, besteht darin, dass die Märkte die Preise für fast alle russischen Rohstoffexporte in die Höhe treiben. Neutrale in der ganzen „Welt“ werden dies als natürliche „Marktreaktion“ auf die kognitiv dissonanten geopolitischen Imperative des Westens interpretieren. Steigende Energie- und Rohstoffpreise werden letztlich zu einem steilen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollars führen.

Kein Wunder also, dass mehrere Staats- und Regierungschefs auf dem SCO-Gipfel das befürwortet haben, was in der Praxis auf eine erweiterte BRICS-SCO-Zentralbank hinausläuft. Wenn die neue BRICS-SCO-EAEU-Währung schließlich eingeführt wird – was natürlich noch in weiter Ferne liegt, vielleicht in den frühen 2030er-Jahren – wird sie von den teilnehmenden Banken der SCO-, BRICS- und EAU-Mitgliedsländer gegen physisches Gold getauscht werden.

All das oben Gesagte sollte als Skizze eines möglichen, realistischen Weges zu echter Multipolarität interpretiert werden. Es hat nichts mit dem Yuan als Reservewährung zu tun, der das bestehende Rentenextraktionssystem zum Profit einer winzigen Plutokratie reproduziert – komplett mit einem massiven Militärapparat, der darauf spezialisiert ist, den „Global Globe“ zu tyrannisieren.

Eine BRICS-SCO-EAEU-Union wird sich auf den Aufbau – und die Ausweitung – der physischen, nicht-spekulativen Wirtschaft konzentrieren, die auf der Entwicklung der Infrastruktur, der industriellen Leistungsfähigkeit und der gemeinsamen Nutzung von Technologien beruht. Ein anderes Weltsystem ist jetzt mehr denn je möglich.