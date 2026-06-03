Wie die anhaltende Konfrontation Europas mit Russland durch Geografie, Bündnispolitik und die strukturelle Dynamik von Großmachtkonkurrenz bestimmt ist.

Felix Abt

Es gibt eine lange historische Kontinuität europäischer Bestrebungen, Russland zu schwächen, einzudämmen oder zu zerstören. Diese lässt sich über mehrere sich überlagernde historische Ebenen hinweg verstehen. Diese Entwicklungen stellen keine einzelne koordinierte Strategie dar, sondern ein wiederkehrendes strukturelles Muster in den europäisch-russischen Beziehungen, geprägt durch Geografie, Machtpolitik, Finanzen und Ideologie.

1. Intellektuelle Grundlagen strategischen Denkens

Ein zentraler intellektueller Einfluss in Diskussionen über langfristiges europäisches geopolitisches Denken ist der britische Geograph Sir Halford J. Mackinder (1861–1947).

Mackinder entwickelte die Heartland-Theorie, die er erstmals 1904 formulierte. Sie besagt, dass die zentrale Landmasse Eurasiens – ungefähr entsprechend Russland und Zentralasien – die strategische „Pivot-Region“ globaler Macht darstellt.

Er fasste dies in seinem berühmten Zitat zusammen:

„Wer Osteuropa beherrscht, kontrolliert das Heartland; wer das Heartland beherrscht, kontrolliert die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt.“

Die daraus abgeleitete strategische Implikation, wie sie später von geopolitischen Denkschulen interpretiert wurde, lautet:

Kontrolle oder Dominanz Osteuropas und des eurasischen Binnenraums würde entscheidenden globalen Einfluss ermöglichen.

Die Verhinderung der Konsolidierung eines einzelnen Akteurs – insbesondere Russlands – über das Heartland wurde zu einem wiederkehrenden Element westlichen strategischen Denkens.

Obwohl Mackinder als akademischer Geograph und nicht als politischer Entscheidungsträger schrieb, beeinflussten seine Ideen geopolitische Überlegungen in Großbritannien, den USA sowie die strategische Doktrin des Kalten Krieges, die auf die Eindämmung und die Auflösung der Sowjetunion zielte. In späteren Jahrzehnten wurden Elemente dieses Rahmens häufig – direkt oder indirekt – mit containment-orientiertem Denken gegenüber eurasischen Landmächten verbunden.

2. Konflikte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie externe Einflüsse

Napoleonische Kriege

Europäische Koalitionen mobilisierten wiederholt gegen das Russische Reich im Rahmen der napoleonischen Kriege. Der Feldzug von 1812 nach Russland wurde zu einem prägenden Moment kontinentaler Kriegsführung sowie langfristiger strategischer Rivalität.

Finanzielle Integration im späten Zarenreich

Im späten 19. Jahrhundert war das Russische Reich stark in europäische Finanzsysteme integriert:

Der industrielle Ausbau Russlands wurde durch französisches, britisches, deutsches und belgisches Kapital finanziert.

Eisenbahnen, Bergbau und Schwerindustrie waren stark von ausländischen Krediten und Investitionen abhängig.

Dies war primär wirtschaftliche Modernisierung und keine koordinierte Destabilisierung, führte jedoch zu struktureller Verwundbarkeit gegenüber europäischen Finanzzyklen und politischer Einflussnahme.

Russisch-Japanischer Krieg (1904–1905)

Obwohl zwischen Russland und Japan geführt, war der Krieg Teil eines globalen Machtgleichgewichts:

Japan profitierte von der anglo-japanischen Allianz (1902) .

. Russland war finanziell und logistisch stark belastet, unter anderem durch eingeschränkten Zugang zu internationalen Kapitalmärkten.

Revolutionäre Phase (1900–1917) und externe Verflechtungen

Die Endphase des Zarenreichs war durch Instabilität, revolutionäre Bewegungen und ideologische Fragmentierung geprägt:

Marxistische, sozialistische und anarchistische Gruppen operierten in europäischen Exilnetzwerken (u. a. in Genf, London, Paris und Berlin).

Führende Bolschewiki verbrachten längere Zeit in europäischen Städten, wo sie politische Aktivitäten organisierten und koordinierten.

Deutsche Kriegsunterstützung 1917

Während des Ersten Weltkriegs:

Das Kaiserreich Deutschland ermöglichte Lenins Rückkehr nach Russland 1917 im Rahmen der sogenannten „plombierten Zugfahrt“.

Ziel war die strategische Destabilisierung Russlands und sein Austritt aus dem Krieg.

Diaspora- und Finanzierungsnetzwerke

Revolutionäre Gruppen stützten sich zudem auf:

private Spenden von Sympathisanten

russische Exilgemeinschaften

ideologische Unterstützer in Europa und den USA

Die Russische Revolution wurde zwar primär durch interne politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren getragen, doch externe Akteure spielten keine rein nebensächliche Rolle und hatten messbaren Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse.

3. Kalter Krieg

Europa und die USA verfolgten strukturierte Containment-Strategien zur Eindämmung und Zerstörung der Sowjetunion.

zur Eindämmung und Zerstörung der Sowjetunion. Die NATO wurde zum zentralen militärischen Bündnis in Westeuropa; der Warschauer Pakt entstand lediglich als Reaktion auf eine als feindlich wahrgenommene NATO-Struktur.

Die Sowjetunion und später Russland interpretierten die westlichen Bündnisse als strategische Einkreisung, was sie in der Tat auch waren.

Nukleare Abschreckung wurde zum stabilisierenden Kernmechanismus zur Verhinderung eines direkten Großmachtkriegs.

4. Expansion nach dem Kalten Krieg

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts:

Die NATO wurde nicht aufgelöst, sondern trotz eines früheren Versprechens, dies nicht zu tun, aggressiv nach Osten expandiert, was von Russland als existenzielle Bedrohung und – in kritischen geopolitischen Interpretationen – als ein Hauptgrund für Unsicherheit und Konflikte wahrgenommen wird.

Der Abbau von Rüstungskontrollmechanismen verringerte die Vorhersagbarkeit der europäischen Sicherheitsarchitektur.

Vorschläge für eine gemeinsame europäisch-russische Sicherheitsordnung wurden westlicherseits abgelehnt.

Die Ukraine entwickelte sich zunehmend zu einer Pufferzone und später zu einem zentralen geopolitischen Konfliktpunkt.

5. Gegenwärtiger Eskalationszyklus

Die aktuelle Phase ist eher eine schrittweise Eskalationsdynamik als ein konventioneller Krieg zwischen gleich starken Akteuren:

Ausweitung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, de facto ein Wirtschaftskrieg

Verstärkte westliche Militärhilfe für die Ukraine und aktive Beteiligung am Stellvertreterkrieg, einschließlich der Lieferung von Drohnen – allein Großbritannien kündigte die Lieferung von mehr als 100.000 Drohnen an – und Unterstützung bei deren Programmierung, Zielerfassung und Einsatzführung.

Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Territorium

Wahrnehmung dieser Maßnahmen als schrittweise Testung von Eskalationsschwellen

Diese Dynamik wird häufig metaphorisch als „gekochter Frosch“ beschrieben.

6. Aktuelle europäische strategische Debatte

Zwei strategische Hauptinterpretationen werden häufig unterschieden:

Abschreckung und Vorsorgeplanung

Europa bereitet sich aktiv auf einen Konflikt mit Russland vor und stärkt seine Offensivkapazitäten. Kontrollierte Eskalation

Europa versucht, das Verhalten seines Gegners zu beeinflussen und das Engagement der USA für die europäische Strategie gegen Russland durch dosierten Druck aufrechtzuerhalten, einschließlich kalkulierter Provokationen in Zusammenarbeit mit Kiew und möglicher False-Flag-Operationen gegen Russland.

Gleichzeitig gilt Europa als begrenzt in seiner Fähigkeit, einen groß angelegten Krieg ohne externe (insbesondere US-amerikanische) Unterstützung zu führen.

7. Nukleare Abschreckung und „Angststabilität“

Grundprinzip

Nukleare Abschreckung bleibt die Grundlage strategischer Stabilität zwischen Großmächten.

Stabilität hängt von glaubwürdiger Abschreckung und Eskalationsbereitschaft im Extremfall ab.

Veränderte Wahrnehmung

Während des Kalten Krieges wirkte nukleare Angst stark kriegshemmend.

In der Gegenwart ist diese Hemmung zu einem Grossteil aufgehoben.

Geringere nukleare Vorsicht erhöht das Risiko gefährlicher Fehlkalkulationen.

8. Russisches strategisches Denken

Abschreckung muss psychologisch glaubwürdig sein.

Bei Scheitern konventioneller Abschreckung kann Eskalation stufenweise erfolgen: Konventionelle Raketenangriffe Regionale Eskalation Nukleare Signale als letzte Abschreckung



Ein Ansatz, der dem Analysten Sergej Karaganow zugeschrieben wird, betont:

Zu große Zurückhaltung beim Einsatz nuklearer Abschreckung könne die strategische Stabilität untergraben.

Nuklearwaffen fungieren paradox als Mittel zur Verhinderung eines totalen Krieges durch klare Eskalationsgrenzen.

9. Zentrales Eskalationsrisiko

Eine häufig beschriebene Eskalationsleiter:

Fortgesetzter Stellvertreterkrieg und grenzüberschreitende Angriffe auf zivile Ziele Angriffe auf russische Handelsschiffe in internationalen Gewässern Eskalierende Vergeltungsmaßnahmen Expansion mit Schwerpunkt auf europäischer Militärinfrastruktur und Herstellern von Drohnen, die in die Ukraine geliefert werden Risiko eines direkten NATO–Russland-Konflikts

Zentraler Risikofaktor ist die Fehlkalkulation beider Seiten.

10. Historisches Muster europäisch-russischer Interaktion

Aus dieser Perspektive ergibt sich ein wiederkehrender Zyklus:

Napoleonische Koalitionskriege

Finanzielle Integration des Zarenreichs und externe wirtschaftliche Einflüsse

Ideologische und geheimdienstliche Konkurrenz der Revolutionszeit

Kalter Krieg: Eindämmungsstrukturen und nukleare Abschreckung

Post-1991: NATO-Erweiterung und Sanktions- bzw. Wirtschaftskonflikte

Gegenwart: hybride und Stellvertreterkonflikte, insbesondere im Ukraine-Kontext

Schlussfolgerung

Im Verlauf dieser langen historischen Entwicklung lassen sich die europäisch-russischen Beziehungen als ein Schwanken zwischen partieller Integration, Konkurrenz und offener Konfrontation interpretieren. Intellektuelle Rahmenwerke wie Mackinders Heartland-Theorie, die Eindämmungsdoktrin des Kalten Krieges und die moderne Abschreckungstheorie sind Teil einer umfassenderen, sich stetig weiterentwickelnden strategischen Tradition, die darauf abzielt, die Macht im eurasischen Raum auf Kosten Russlands (und Chinas) auszuweiten.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.