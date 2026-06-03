Nicht „völkische Sackgasse“, sondern Kulturgemeinschaft des Volkes

Der Publizist Thomas Fasbender hat sich nun auch zu den herrschenden linken Volks-Hassern gesellt, indem er in der Berliner Zeitung das Festhalten an der Identität des deutschen Volkes als „völkische Sackgasse“ bezeichnet. Doch er verwechselt das Volk und seine spezifische Kultur mit dem fehlgeleiteten Nationalstaat. Wer vom tieferen Wesen der deutschen Kultur wenig berührt ist, kann auch nicht erfassen, dass das Volk primär eine Kulturgemeinschaft ist, die vorstaatlich besteht und aus der die staatlich-rechtliche Verfassung erst noch hervorgehen muss, in der sie sich frei entfalten kann. Im gegenwärtigen allmächtigen Staat wird sie unterdrückt und missbraucht. – Ich bringe daher dazu erneut einen Artikel, den ich bereits 2018 veröffentlicht habe.

Gegen Hass und irren Selbsthass – Von der Notwendigkeit deutscher Kultur

Wir befinden uns in einem gewaltigen Kulturkampf. Die bestimmenden Kräfte in UNO und EU betreiben die Massenmigration, um „die Homogenität