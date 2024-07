Euthanasie unter Covid-geimpften Menschen nimmt zu

Von Frank Bergman

Beunruhigende neue Daten haben gezeigt, dass die Zahl der Menschen, die durch Euthanasie getötet werden, unter den Covid-geimpften Menschen stark ansteigt, da viele mit den durch die mRNA-Injektionen verursachten Verletzungen zu kämpfen haben.

Die Nachricht kommt inmitten wachsender Besorgnis darüber, dass Euthanasie oder “assistierter Selbstmord” vor allem in Kanada und “fortschrittlichen” europäischen Ländern zum “Mainstream” wird.

In Ländern mit sozialisierten “Gesundheitssystemen” werden lästige Bürger nun vom Staat getötet.

Alle Länder, die jetzt liberale Euthanasiegesetze haben, folgten einem ähnlichen Muster.

Als die Gesetze zum ersten Mal eingeführt wurden, wurden sie als letzter Ausweg für verzweifelte, unheilbar kranke Patienten angepriesen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen langsamen, schmerzhaften Tod zu vermeiden.

In den letzten Jahren wurden diese Gesetze jedoch zunehmend ausgeweitet.

In einigen Ländern, wie z. B. in Kanada, werden jetzt körperlich gesunde Bürger, Erwachsene und Kinder, wegen einer Reihe kleinerer und heilbarer Probleme wie Depressionen, Schwerhörigkeit und sogar Armut und Obdachlosigkeit umgebracht.

Vom Steuerzahler finanzierte Ärzte drängen zunehmend darauf, dass sich Patienten für die Euthanasie entscheiden, anstatt sie wegen psychischer Probleme wie Depressionen oder Selbstmordgedanken zu behandeln.

Dies gibt jedoch Anlass zu großer Besorgnis, da eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die suizidgefährdet sind, schließlich wieder gesund werden.

Dennoch ist die Euthanasie im Vergleich zu Therapien und Antidepressiva eine weitaus kostengünstigere Methode zur “Behandlung” eines Patienten.

Zwar ist jeder Mensch von Natur aus in der Lage, sich selbst zu töten, aber wenn die Gründe dafür so vage sind wie “Depressionen”, sollten staatliche oder medizinische Stellen eingeschaltet werden.

Der zweite Trend ist, dass offenbar Millionen von Menschen durch die COVID-19-Gegenmaßnahmen Impfschäden erlitten haben.

Als Reaktion darauf haben die Regierungen damit begonnen, Menschen zu euthanasieren, die durch Covid-mRNA-Impfungen verletzt wurden.

Diese Menschen wurden wiederholt von einem medizinischen Establishment “ausgepfiffen”, das weder die Häufigkeit von COVID-19-Impfschäden anerkennen noch Wege suchen oder anbieten will, um diesen leidenden Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen.

Inzwischen ist klar, dass einige Menschen aufgrund des Post-Impf-Syndroms euthanasiert wurden und dass dies zu einem immer häufigeren Phänomen werden könnte.

In Kanada ist die Zahl der medizinisch unterstützten Todesfälle seit der Einführung der Covid-Impfung sprunghaft angestiegen.

Verletzungen durch Covid-Impfungen sind jedoch ein globales Problem.

In den Vereinigten Staaten kämpfen schätzungsweise bis zu 2 Millionen Amerikaner mit einem materiellen Verlust an Lebensqualität aufgrund von unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit Covid mRNA-Injektionen.

In der Zwischenzeit argumentieren die Impfgegner, dass die durch die Impfungen verursachten Todesfälle und Verletzungen ein geringer Preis für die “Millionen von Menschen” sind, die durch die “Impfstoffe” angeblich “gerettet” wurden.

Mehrere Impfgeschädigte sind mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gegangen, bevor sie aufgrund von Impfschäden zum Einschläfern gezwungen wurden.

Die Schweizerische Vereinigung für das Post-Vaccine-Syndrom (PVS) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschen einsetzt, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

Das Hauptanliegen der PVS ist es, die “allgemeine Lebenssituation” und die Gesundheit der verletzten Menschen zu verbessern.

Im Herbst 2023 wählte eine Frau namens Jeanine den Weg der Selbsttötung über “Exit”, so die PVS.

Jeanine hatte zwei Jahre lang unter schweren Schäden durch den Moderna-Impfstoff gelitten.

Sie war seit der Gründung der PVS Mitglied, und dieses Medium bot Jeanines eigenes Zeugnis an:

“Ich hatte einen aufregenden Job als IT-Projektmanager, ging klettern, radeln und fuhr mit meinen Freundinnen Cabrio. “Ich genoss mein Leben in vollen Zügen. “Dann kam Corona. Im Juni 2021 ließ ich mir den Moderna-Impfstoff spritzen. “In den darauffolgenden Tagen hatte ich starke Gliederschmerzen und Schwindelgefühle. “Ich konnte mich nur auf allen Vieren zur Toilette schleppen. “Aber das ging vorbei. Die schlechte Erinnerung verblasste. Ich glaubte sogar, dass ich nun besonders gut vor Corona geschützt war. “Doch drei Monate später traten die Symptome wieder auf. “Ich konnte nicht mehr gehen, stehen oder sprechen. “Ich war ständig erschöpft und nicht mehr ich selbst. “Die Hausärztin war ratlos. ‘Da kann man nichts machen’, sagte sie. “Ich suchte Hilfe bei über zehn anderen Ärzten, davon mehr als die Hälfte in der Universitätsklinik – ebenfalls ohne Erfolg. “Da meine Symptome eins zu eins mit denen von Long-Covid-Patienten übereinstimmen, ließ ich mein Blut auf eine möglicherweise unentdeckte Corona-Krankheit untersuchen. “Ergebnis: negativ. Zweimal. “Diejenigen, die von Impfschäden betroffen sind, werden allein gelassen. “Es ist, als ob man aus Solidarität gegen Corona in den Krieg gezogen wäre und die Verletzten heute noch auf dem Schlachtfeld liegen. “Ich wünsche mir eine Aufklärung der Ärzte über die Existenz von Impfschäden, eine Anlaufstelle für Betroffene und vor allem eine Erforschung dieses nicht mehr zu leugnenden Phänomens.”

Jeanine war erst 37 Jahre alt, als sie wegen der Covid-Impfstoffverletzung eingeschläfert wurde.

Sie erhielt das Moderna mRNA-Produkt am 6. Januar und 6. März 2021.

Eine weitere Gruppe in der Schweiz, die Covid-Impfopfer einschläfert, ist die Pegasus Association.

Ende Juni 2023 veröffentlichte das Evie Magazine die traurige Geschichte von Model/Schauspielerin Katerina Pavelek, 41.

Pavelek hatte mehr als ein Jahr vor dem Artikel eine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten.

Nach der Impfung wurde bei ihr die unheilbare neurologische Krankheit Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) diagnostiziert.

ME/CFS ist eine langwierige Erkrankung mit einer Vielzahl von Symptomen, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen.

Manche Menschen sind mit dieser Krankheit ans Bett gefesselt.

Die Ärzte vermuteten, dass Pavelek auch an ALS der Atemwege erkrankt war, einer neurodegenerativen Krankheit, die sich auf die Muskeln auswirkt, die zum Atmen und Schlucken benötigt werden.

Am 1. Juni 2023 informierte sie auf Instagram über ihre Situation.

Pavelek teilte ihren Followern mit, dass sie sich durch Sterbehilfe umbringen wolle:

“Hallo Leute, in den letzten 10 Tagen bin ich wieder schwer krank geworden und kann nicht viel tun”, schrieb sie.

“Mein Körper ist zu schwach, um diese Krankheit zu bekämpfen, und ich habe keine Kraft mehr, also habe ich die Entscheidung getroffen, mein Leben im Verein Pegasus in der Schweiz zu beenden.

“Bei mir wurde eine unheilbare chronische neurologische Krankheit ME/CFS diagnostiziert, die durch eine Auffrischungsimpfung verursacht wurde, zusätzlich zu einem Verdacht auf ALS der Atemwege.

“Diese Krankheit machte mich arbeitsunfähig, unfähig, ein soziales Leben zu führen, und unfähig, das Leben überhaupt zu genießen.

“Das Atmen wurde für mich immer schwieriger und schmerzhafter, und meine Lungenfunktion hat sich verschlechtert.

“Ich danke Ihnen für all Ihre Freundschaft und Unterstützung im letzten Jahr.

“Die Auffrischungsimpfung, die ich vor über einem Jahr erhalten habe, hat meine Gesundheit, meinen Körper und mein Leben völlig zerstört.

“Es gibt keine andere Möglichkeit, mein Leiden zu beenden, als die Entscheidung, die ich getroffen habe.”

Pavelek verglich ihren Zustand mit dem Tod und schrieb: “Der Prozess ist derselbe.

“Die Gefühle sind die gleichen.

“Der einzige Unterschied besteht darin, dass nicht ein geliebter Mensch stirbt, sondern man selbst stirbt.

“Dein Leben, deine Hoffnungen, deine Träume, deine Pläne.

“Wer du warst und wer du sein wolltest.

“Alles. Alles für immer verändert.”

Lindsey Briones, 36, ist eine geimpfte Floridianerin, die Selbstmordbeihilfe als einzige Möglichkeit in Betracht zieht, ihrer sich verschlimmernden kardiovaskulären Covid mRNA-Injektionsverletzung zu entkommen.

Die Mutter und Ehefrau weiß von einem Zentrum in Colorado, das ihr bei der Beendigung ihres Lebens helfen kann.

Mit einer erdrückenden medizinischen Verschuldung in Höhe von Hunderttausenden von Dollar fühlt sich Briones als Last für ihre Familie und die Gesellschaft.

Seit sie 2021 die Impfung von Pfizer erhalten hat, ist sie im Grunde nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Als ehemaliger Adrenalinjunkie kann sie jetzt nichts mehr tun, was sie aufregt, weil sie sonst tot umfallen könnte.

Die meisten anderen, die einen ähnlichen Zustand haben, sind bereits gestorben.

Briones erhielt ihre einzige Spritze mit mRNA von Pfizer am 27. August 2021 im Halifax Health Hospital in Daytona Beach.

Ihr Leben wurde für immer verändert.

Sie musste die Impfung sowohl für die Arbeit als auch für die Schule erhalten.

Wenige Tage nach der Impfung erlitt Briones einen schweren Anaphylaxieanfall, gefolgt von einer unglaublich hohen Herzfrequenz.

Dies entwickelte sich zu einer vollständigen ventrikulären Tachykardie ( VTAC ) mit plötzlichem Herzstillstand.

Vom 1. September bis zum 15. Dezember 2021 erlitt sie mehrmals VTAC und Kammerflimmern (V-FIG), einen unregelmäßigen Herzrhythmus, der zu einem abrupten Herzstillstand führen kann.

Ihre Ärzte haben diese Vorfälle nachweislich mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht.

Sie meldeten sie auch dem VAERS der CDC.

Während einige Spezialisten mit ihr arbeiteten und die Ursache anerkannten, behandelten andere sie wie so viele andere Personen, die durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

Briones läuft jetzt aus Angst vor Herzversagen “auf Eierschalen”.

Sie befindet sich jetzt in einem Zustand, der “polymorphe VTAC” genannt wird, was bedeutet, dass dieser unregelmäßige Herzschlag in einer Schleife verläuft und verschiedene Arrhythmien aufweist.

Bei diesem Zustand handelt es sich um eine bösartige ventrikuläre Tachyarrhythmie mit einem wechselnden QRS-Muster, das entweder spontan abbricht (was zu einer Synkope führt, wenn es länger als ein paar Sekunden anhält) oder sich zu Kammerflimmern (VF) verschlechtert und einen Herzstillstand verursacht.

Sie darf weder Koffein noch Zucker oder andere Stimulanzien zu sich nehmen.

Während Lindsey früher voller Leben war, wie gesagt ein Adrenalin-Junkie, kann sie jetzt jede größere Anstrengung buchstäblich umbringen.

Sie kann sich nicht aufregen; Vergnügen oder Spaß sind nicht erlaubt.

Außerdem hat Briones jetzt einen Knoten in der Schilddrüse, bei dem es sich um Krebs handeln könnte.

Außerdem wurde bei ihr Lupus und ein chronisches Müdigkeitssyndrom diagnostiziert.

Ihre Lebensqualität ist dahin, und sie fühlt sich wie eine Last für ihren Mann und ihre Familie, die keinen Sinn mehr hat.

Die Versicherung deckt zwar den größten Teil der Rechnungen ab, doch angesichts der enormen Kosten ist sie immer tiefer verschuldet.

Sie musste sich zum Beispiel alle 12 Jahre einen Herzschrittmacher einsetzen lassen, der 350.000 Dollar kostet, und steht nun am finanziellen Abgrund.

Einigen Berichten zufolge wurden in Kanada seit der Einführung der Gesetzgebung im Jahr 2016 44.958 Todesfälle im Zusammenhang mit medizinischer Sterbehilfe (Medical Assistance in Dying, MAID) gemeldet.

Im Jahr 2022 wurden in Kanada 13.241 Fälle von medizinischer Sterbehilfe gemeldet, was 4,1 % aller Todesfälle in Kanada entspricht.

Dies entspricht einer Wachstumsrate von 31,2 % gegenüber 2021.

Was wirklich beunruhigend ist, ist der erhebliche Anstieg der MAID in Kanada seit der Massenimpfungswelle von COVID-19, die im Dezember 2020 begann, bis ins Jahr 2021.

Nach Angaben der kanadischen Regierung stieg die Zahl der MAID-Todesfälle im Jahr der Einführung der Gegenmaßnahme COVID-19 im Jahr 2021 erheblich an.

Medizinisch unterstützte Sterbefälle in Kanada:

Year MAID Deaths in Canada 2016 1,018 2017 2,838 2018 4,480 2019 5,661 2020 7,603 2021* 10,064 2022 13,241

*erstes volles Jahr des Einsatzes der Gegenmaßnahme COVID-19

51 % der gesamten MAID-Todesfälle ereigneten sich in nur zwei vollen Jahren seit der Massenimpfkampagne in Kanada.

Die schiere Zahl der begünstigten Selbstmorde seit der Einführung der Massengegenmaßnahmen in Kanada ist auffallend.