Autopsie-Studie zeigt: Schnell eintretende Todesfälle nach COVID-Impfung und verheimlichte Daten

„Die durchschnittliche Zeit zwischen Impfung und Tod betrug in dieser Studie 14 Tage… und wir hatten Todesfälle oder Verletzungen, die innerhalb der ersten 14 Tage nach der Impfung auftraten und von vielen Regierungen als nicht geimpft eingestuft wurden… Das ist eine der Methoden, mit denen sie viele der Verletzungen und Todesfälle vertuscht haben“.

Der Radiologe, Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis beschreibt Jason Olbourne von TNT Radio, wie eine kürzlich von ihm, Dr. Peter McCullough, Dr. Mark Trozzi und anderen veröffentlichten Studien ergab, dass 73,9 % der untersuchten Autopsien von Personen, die eine COVID-Impfung erhalten hatten, „direkt an den Folgen“ der Impfung starben oder dass die Impfung wesentlich zum Tod beitrug. Die Studie zeigte, dass „die durchschnittliche Zeit zwischen Impfung und Tod 14 Tage betrug“. Dies ist nicht nur schockierend, weil die Menschen so schnell starben, sondern auch, weil die Regierungen die Menschen erst zwei Wochen (14 Tage) nach der Impfung als „geimpft“ betrachteten. Studie hier zu finden.

„Wenn man plötzliche und unerklärliche Todesfälle untersucht, braucht man Autopsien, um diese Todesursachen festzustellen. In dieser Studie haben wir alle in der Literatur veröffentlichten Autopsiefälle untersucht. Dabei mussten wir den Impfstatus berücksichtigen. So kamen wir auf 325 Autopsien. Die durchschnittliche Zeit zwischen Impfung und Tod betrug in dieser Studie 14 Tage. Im Durchschnitt starb eine Person, die geimpft wurde, unabhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Impfung handelte, etwa 14 Tage später. Wir haben uns die Autopsieergebnisse sehr genau angesehen. Das gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was in der realen Welt vor sich geht. Das sind 325 Autopsiefälle.

„Das ist die größte Serie von Autopsien weltweit, die zusammengetragen und überprüft wurde. Alle diese Fälle wurden den Menschen zur Verfügung gestellt, damit sie sie selbst überprüfen können. Etwa 50 Prozent der Todesfälle sind auf Herzprobleme zurückzuführen. Ein kleinerer Prozentsatz ist auf Blutgerinnsel, Atemprobleme, Multiorganprobleme usw. zurückzuführen. Wir gehen auf diese Todesfälle sehr detailliert ein. Schauen Sie sich das an und extrapolieren Sie es auf die Gesamtbevölkerung.

„Erstens hatten wir Todesfälle oder Verletzungen, die in den ersten 14 Tagen nach der Impfung auftraten, die von vielen Regierungen als nicht geimpft eingestuft wurden. Sei es in Kanada, den USA, Großbritannien oder Australien. Es gab diesen Zeitraum von 0 bis 14 Tagen, in dem man, wenn man mit COVID-19 geimpft wurde und an Tag 7, 8 oder 14 starb, als nicht geimpft galt und als nicht geimpft starb. Das war eine der Methoden, mit denen sie viele der Verletzungen und Todesfälle vor der Öffentlichkeit verbargen und sie den Ungeimpften zuschrieben. Irgendwann hatten wir diese sogenannte ‘Pandemie der Ungeimpften’, wie sie genannt wurde. In Wirklichkeit waren es Menschen, die geimpft wurden und innerhalb der ersten 14 Tage erkrankten und starben. Das wird in diesem Papier sehr deutlich: Es gibt eine große Zahl von Todesfällen, die innerhalb der ersten 14 Tage auftreten.

„Wir haben natürlich nicht die Langzeitwirkungen. Diese Studie untersucht die kurzfristige Wirkung des Impfstoffs. Sie untersucht nicht die Langzeitwirkungen. Aber was ich mir von dieser Studie erhoffe, ist, dass sie als Grundlage dient, auf der andere Wissenschaftler aufbauen und weitere Studien durchführen können. Wir brauchen mehr Autopsien. Wir haben Tausende von plötzlichen und unerklärlichen Todesfällen. Wir haben eine Übersterblichkeit von Hunderttausenden in den Vereinigten Staaten. Wir brauchen Tausende Autopsien.

„Wir müssen herausfinden, woran die Menschen sterben. Zumindest in unserer Arbeit gibt es einen starken Hinweis. In unserer Autopsieserie waren 74 Prozent der Todesfälle entweder durch den Impfstoff verursacht oder direkt auf den Impfstoff zurückzuführen. Bei einer größeren Stichprobe könnte diese Zahl höher oder niedriger sein, aber wir brauchen diese Arbeit. Und wir hoffen, dass dies vielleicht einige Regierungen oder bestimmte Abteilungen dazu ermutigen wird, diese Art von Arbeit in Angriff zu nehmen.