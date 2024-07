Vergangene Woche hielten der Anwalt Daniel Kovalik, der politische Kommentator und Journalist Jackson Hinkle und der investigative Journalist Christopher Helali nach ihrem jüngsten Besuch im Donbass und in Moskau eine Rede vor den Vereinten Nationen.

Was Hinkle während seines siebentägigen Besuchs gesehen habe, stehe „in krassem Gegensatz zu den Lügen, die von den Mainstream-Medien und der westlichen politischen Elite verbreitet werden“.

🚨🇺🇳🇷🇺 Meine VOLLSTÄNDIGE REDE vor den Vereinten Nationen heute darüber, wie der ukrainische Terrorismus den Dritten Weltkrieg auslösen könnte.



“Die ukrainischen Terrorakte, die sich gegen Zivilisten und Atomkraftwerke richten, zeigen eine bewusste Strategie der Gewalt und der Eskalation und nicht ein echtes Streben nach Frieden.” pic.twitter.com/aT38YDxMEi — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) Juli 3, 2024

Hinkle stellte fest, dass die Ukraine kein Ende des Konflikts wolle, sondern auf eine Eskalation dränge. Die Menschen im Donbass wollten zu Russland gehören. Die Ukraine benutze vom Westen gelieferte Waffen, um im Donbass schreckliche Terroranschläge zu verüben.

So etwas habe ich noch nie erlebt

Die Stadt Mariupol hat im Krieg schwer gelitten und wurde weitgehend zerstört. Bei seinem Besuch in der Stadt zählte Hinkle rund 1.000 Baufahrzeuge. „So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“.

Opfer des Konflikts bekommen in Mariupol ein Haus umsonst. Ganze Stadtviertel werden im Handumdrehen aus dem Boden gestampft. Hinkle sah auch Gebäude, darunter einen Kindergarten, die von amerikanischen ATACMS-Raketen getroffen wurden. Mehrere Zivilisten kamen dabei ums Leben.

Wenn Präsident Selenskyj mehr Waffen und Raketen fordere, müsse er sich bewusst sein, dass damit unschuldige Zivilisten bombardiert würden, so der Journalist.

Am schockierendsten war für ihn der Besuch des Atomkraftwerks in Saporischschja. In der Nähe des Kraftwerks sah er eine amerikanische Rakete, einen Blindgänger, aus dem Boden ragen. Dieser rücksichtslose Angriff hätte zu einer katastrophalen Nuklearkatastrophe führen können, betonte Hinkle.