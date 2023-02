Ex-CEO einer Schweizer Bank packt aus Teil IV: Staatsmacht als Satanismus erkennen?

Ergänzend zu den drei vorangegangenen Artikeln unseres Gastautors G.B. folgt nun der vierte Teil. Wir bitten um freundliche Beachtung der vorangegangenen Publikationen:



Als Mensch lege ich Wert auf korrektes Verhalten, geordnete Abläufe und stimmige Verhältnisse. Deshalb bin ich Anarchist. An-Archie verstanden im Sinn des Wortes als Ordnung ohne „Arche“ = griechisch Herrschaft/Regierung, das heisst als Gesellschaftsordnung mit verlässlichen Verhaltensregeln, Ordnungsstrukturen und Verfahrensabläufen, notfalls auch mit handfesten Konfliktlösungen in fairen Prozessen – jedoch all dies, ohne dass jemand in diesen Belangen für sich ein Monopol im Sinn einer obersten Vor-Herrschaft beanspruchen kann.