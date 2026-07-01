Ein Blick ins Innere westlicher Konsumenten antirussischer Propaganda

Von Larry C. Johnson

Dies wird ein relativ kurzer Artikel. Ich möchte, dass Sie selbst sehen, wie sich von der CIA inspirierte ukrainische Propaganda in den Köpfen von Menschen in den Vereinigten Staaten festsetzt.

Ich habe in der vergangenen Woche zwei Nachrichten erhalten, die anschaulich zeigen, wie Propaganda die Oberhand gewinnt.

Die erste Nachricht stammt von einer Dame, die eine Freundin einer Freundin ist. Sie wurde in Russland geboren, lebt aber in der Karibik und ist seit Beginn der militärischen Sonderoperation im Februar 2022 nicht mehr nach Russland zurückgekehrt.

Sie glaubt aufrichtig, was sie schreibt:

Betreff: Russen kämpfen jetzt auf den Straßen um Benzin – und Putin hat gerade die Krise eingestanden, die er monatelang bestritten hat Das alles stimmt, und wir stehen kurz vor einem Kipppunkt, der nicht schön werden wird. Es gibt kein Benzin. Ein sehr großer Teil aller Raffinerien ist außer Betrieb und wird selbst mittelfristig nicht repariert werden können – selbst dann nicht, wenn Ersatzteile beschafft werden könnten. Das bedeutet: keine Bewässerung der Felder, keine Ernte, wenn die Pflanzen reif sind. Keine Lebensmittel. Die Fabriken stehen weitgehend still, weil es kein Benzin gibt, um zur Arbeit zu fahren, und der öffentliche Nahverkehr nur noch sporadisch funktioniert. Keine Ersatzteile, keine Arbeiter, kein Internet und selbst innerhalb Russlands schlechte Kommunikationsmöglichkeiten. Ganz zu schweigen von den monatelangen Verzögerungen bei der Lohnzahlung aufgrund einer sich verschlechternden Geldversorgung. Familien verlassen in Scharen ihre Häuser und ziehen entweder auf ihre Datschen (oder zu Verwandten), um verzweifelt zu versuchen, Grundnahrungsmittel selbst anzubauen, oder sie fliehen – wenn möglich – über die Grenzen, um anderswo ein neues Leben zu beginnen. Ukrainische Drohnenangriffe werden immer gezielter und zerstörerischer. „Das Weltraumkommunikationszentrum Dubna (das oft mit dem nahegelegenen Vereinigten Institut für Kernforschung in Dubna verwechselt wird) erlitt infolge gezielter ukrainischer Langstreckendrohnenangriffe in der Nacht zum 22. Juni 2026 erhebliche physische und strukturelle Schäden. Satellitenbilder und militärische Geheimdienstberichte bestätigten Treffer auf das ‚Gehirn‘ und die Hauptinfrastruktur des größten bodengestützten Satellitenkomplexes Russlands.“ So willkommen diese Störung des russischen Alltags für die Ukrainer auch sein mag – sie könnte den Kreml zu einem verzweifelten Atom- oder Schmutzbombenangriff zwingen. Natürlich würde man dafür irgendeine dritte Partei verantwortlich machen. Schau dir heute die Moscow Times an: https://www.themoscowtimes.com/ und insbesondere: https://www.themoscowtimes.com/2026/06/30/kremlin-confirms-its-in-talks-to-import-gasoline-a93128

Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, ihre Behauptungen Punkt für Punkt zu widerlegen.

Ich habe ihre Nachricht jedoch mit vier Amerikanern geteilt, die heute dauerhaft in Russland leben, einfach um ihre Reaktion zu erfahren.

Und wissen Sie was?

Sie alle haben funktionierendes Internet und fahren ihre Autos, wann immer sie es brauchen.

Ach ja – noch etwas: Sie warten auch nicht wochenlang auf ihren Lohn.

Die nächste Tirade stammt von einem glühenden Zionisten, der am 26. Februar vorausgesagt hatte, dass die USA und Israel den Iran innerhalb von drei Wochen besiegen würden.

Ich schicke ihm alle paar Wochen seine damalige Vorhersage, um ihn an seine Unfähigkeit als Prognostiker zu erinnern.

Dieselbe Fähigkeit stellt er auch in der folgenden Schimpftirade unter Beweis:

Trotz der falschen Propaganda, die Larry pflichtbewusst im Interesse der Russen verbreitet, und seiner antiamerikanischen sowie antiisraelischen Kommentare verlieren die Russen den Krieg in der Ukraine inzwischen deutlich, und ihre Wirtschaft steckt weiterhin in ernsthaften Schwierigkeiten. Russland kontrolliert heute nicht mehr Territorium als vor über vier Jahren. Russland hat etwa 2,2 Verluste für jeden ukrainischen Verlust erlitten, und in letzter Zeit ist dieses Verhältnis sogar noch schlechter geworden. Das sind Fakten, die jeder nachprüfen kann – im Gegensatz zu dem, was Larry seit Langem behauptet, nämlich dass das Verhältnis genau umgekehrt sei. Russland hat inzwischen so viele Männer verloren, dass sie nicht einmal mehr im Verhältnis eins zu eins ersetzt werden können. Selbst russische Quellen bestätigen, dass die Gesamtverluste möglicherweise über 1,2 Millionen liegen, darunter mindestens 350.000 bestätigte Tote anhand tatsächlicher Todesanzeigen und Gräber. Wie hoch die tatsächliche Zahl auch sein mag – sie ist schrecklich und nicht tragbar. Im Jahr 2026 hat die Ukraine einen geringen Nettozuwachs an Territorium verzeichnet. Russland ist nun dabei, den Krieg zu verlieren. Die russische Wirtschaft verschlechtert sich weiter – trotz der von Russland veröffentlichten gefälschten Daten. Es mangelt an Arbeitskräften, weshalb Fabriken nicht vollständig ausgelastet werden können. Die Kapitalkosten sind so hoch, dass Investitionen des privaten Sektors viele Unternehmen nicht mehr aufrechterhalten können. Der Leitzins liegt bei 14,5 Prozent. Die Zahl der Privatinsolvenzen ist in diesem Jahr um 31 Prozent gestiegen, die der Kleinunternehmen um 29 Prozent, und Unternehmensinsolvenzen werden von der Regierung vertuscht. Die angeblich gut besuchten Restaurants schließen wegen mangelnder Auslastung in rascher Folge. Die Inflation bleibt zu hoch. Durch die Zerstörung von Raffinerien steigen die Benzinpreise und damit auch die Inflation. Moskau und andere Teile Russlands werden inzwischen täglich von Drohnen und Raketen angegriffen. 30 Prozent der Raffineriekapazitäten sind mittlerweile zerstört. Benzin wird rationiert. Die Krim ist fast vollständig von jeder Nachschubversorgung abgeschnitten. Luftabwehrsysteme mussten nach Moskau und an andere Standorte verlegt werden, wodurch die Frontlinien weniger geschützt sind. Der Krieg hat sich für Russland, Putin und die russische Wirtschaft als totale Katastrophe erwiesen. Das ist die Realität. Trotz aller antiisraelischen Kommentare und subtilen antisemitischen Anspielungen, die Larry verbreitet, verliert Russland, Israel kontrolliert 70 Prozent des Gazastreifens, hat die Hisbollah massiv geschwächt und selbst keinen nennenswerten Schaden erlitten.

Während Russland die Ukraine weiter zerschlägt, werden Menschen wie die beiden, die ich oben zitiert habe, zunehmend verzweifeln.

Ihre Hoffnungen und Träume von einem besiegten Russland werden zerplatzen.

Und ja – ich werde dabei eine große Portion Schadenfreude empfinden.

Ich überlasse es Ihnen, liebe Leser, zu erklären, warum diese beiden Menschen so weit von der Realität entfernt sind.