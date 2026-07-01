USA und Iran haben Delegationen in Katar, führen jedoch keine direkten Gespräche; Energietransit durch Hormuz-Kanal zieht an – Ölpreis sinkt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Es steht nun fest, dass sich die Witkoff-Kushner-Delegation in Doha aufhält, doch in seiner jüngsten offiziellen Erklärung hat das iranische Außenministerium deutlich gemacht, dass die iranische Seite keine Pläne habe, sich in den nächsten Tagen mit US-Vertretern „auf irgendeiner Ebene“ zu treffen.B “B

„Was morgen in Doha wahrscheinlich stattfinden wird, ist eine Diskussion über die Umsetzung der Klauseln des Memorandum of Understanding, einschließlich der Klausel bezüglich der Freigabe der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte mit den katarischen Parteien“, sagt Sprecher Esmaeil Baghaei. „Daher betone ich, dass wir für die nächsten Tage kein Treffen mit der amerikanischen Seite auf irgendeiner Ebene geplant haben“, fügte Baghaei hinzu.

Teheran rechnet damit, dass 6 Milliarden US-Dollar der in Katar eingefrorenen iranischen Gelder bis Ende der Woche zurücküberwiesen werden, doch das katarische Außenministerium teilte am Dienstag mit, dass dies noch nicht geschehen sei. Gegenstand der Gespräche unter den derzeit in Katar anwesenden Vermittlern ist genau das Schicksal der eingefrorenen iranischen Gelder sowie die Umsetzung der vereinbarten Überweisungen. Washington wirft dem iranischen Militär jedoch seit Tagen vor, den Waffenstillstand und seine Verpflichtungen aus der Absichtserklärung zu verletzen – ein Vorwurf, den Teheran seinerseits zurückgewiesen hat.

Am Montag hatte Präsident Trump behauptet, der Iran habe nach dem Schlagabtausch der vergangenen Woche „um ein Treffen gebeten“, doch ein solches Treffen scheint nicht zustande zu kommen – zumindest kein direktes in Doha. Doch laut den neuesten Meldungen von Al Jazeera vom Dienstag:

Der Sprecher des Außenministeriums von Katar erklärte zudem, dass sich die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in der Hauptstadt Doha aufhalten, obwohl keine Treffen mit iranischen Vertretern geplant sind.

Der Iran zeigt sich weiterhin unnachgiebig und beharrt darauf, dass er keinerlei Zugeständnisse machen werde – insbesondere was seine Kontrolle über die Straße von Hormus angeht. Er kündigt an, bereit zu sein, zu einem bewaffneten Konflikt zurückzukehren, falls sich die Angelegenheit nicht am Verhandlungstisch lösen lasse.

Teheran beansprucht sein „Recht“, die Meerenge nach eigenen Regeln zu verwalten, und obwohl man sich um die Zusammenarbeit Omans bemüht hat, haben iranische Vertreter erklärt, sie würden mit oder ohne Omans Hilfe vorgehen, was auch die Erhebung von Durchfahrtsgebühren zur teilweisen Finanzierung des Wiederaufbaus im Iran beinhalten werde.

Ein Teil dieser unnachgiebigen Haltung besteht darin, dass der Iran seine eingefrorenen Vermögenswerte vor den Friedensgesprächen zurückerhalten will, während die USA laut eigenen Angaben zunächst beweisen müssen, dass sie vertrauenswürdig sind. Fox hat Baghaei zitiert, der „Reportern gegenüber erklärte, dass die Klauseln in Teherans Zwischenabkommen mit den USA umgesetzt werden müssen, bevor Gespräche über ein endgültiges Abkommen beginnen können.“

„Baghaei sagte außerdem, der Kommunikationskanal zwischen dem Iran und den USA basiere auf politischen Fraktionen, nicht auf militärischen“, hieß es in dem Bericht.

Dennoch reagiert der Ölpreis trotz der offenbar unnachgiebigen Positionen der Konfliktparteien positiv, da die Trump-Regierung zweifellos im Vorfeld des Feiertags am 4. Juli ein positives Signal senden möchte:

Die Ölpreise steuerten am Dienstag auf ihren stärksten Quartalsrückgang seit Beginn der COVID-19-Pandemie zu, während die Anleger mögliche Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Doha im Auge behielten – vor dem Hintergrund eines angespannten vorläufigen Waffenstillstands in dem seit vier Monaten andauernden Krieg. Der US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) steuerte auf einen zweiten monatlichen Rückgang von rund 19 % zu, während Brent-Rohöl auf Kurs für einen dritten monatlichen Rückgang in Folge war und im Juni um etwa 20 % nachgab. Sowohl Brent als auch WTI sind in diesem Quartal stark gefallen und notieren nahe dem Vorkriegsniveau, da immer mehr Schiffe den Golf verlassen, was die Versorgungsängste etwas lindert.

Hormuz will not return to its pre-war status. Tehran’s position is that the unlawful US-Israeli war on Iran changed the rules of passage. Safe navigation can no longer be treated as a free service imposed on Iran while its waters, coast, and security infrastructure are… — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: Hormuz wird nicht in seinen Vorkriegsstatus zurückkehren. Teherans Position ist, dass der rechtswidrige US-israelische Krieg gegen den Iran die Regeln der Durchfahrt verändert hat. Sichere Navigation kann nicht länger als kostenloser Dienst behandelt werden, der dem Iran aufgezwungen wird, während seine Gewässer, Küste und Sicherheitsinfrastruktur bedroht sind.

Dies geschieht zudem vor dem Hintergrund einer Erholung des Schiffsverkehrs zu Beginn dieser Woche, nachdem es am Wochenende zu gegenseitigen Angriffen gekommen war:

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus hat sich am Dienstagmorgen wieder erholt: Bislang wurden acht Durchfahrten verzeichnet, nachdem am Montag 40 Schiffe diese wichtige Wasserstraße passiert hatten, wie aus Daten von Kpler hervorgeht. Die Erholung folgt auf einige Tage rückläufigen Verkehrs nach Angriffen auf Handelsschiffe in der Region aufgrund erneuter Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran Ende letzter Woche. Die Durchfahrten sanken von 76 am Mittwoch, dem 24. Juni, auf 59 am Donnerstag, als die „Ever Lovely“ angegriffen wurde. Anschließend sank das Verkehrsaufkommen auf 50 Durchfahrten am Freitag, 39 am Samstag, als die „Kiku“ angegriffen wurde, und nur noch 24 am Sonntag, bevor es sich am Montag wieder auf 40 erholte. Von den 40 Durchfahrten am Montag nutzten 10 Schiffe die südliche Route durch Oman, deren Koordination die US-Marine unterstützt. Bei 32 der 40 Schiffe handelte es sich um große Tanker und Massengutfrachter.

In aktuellen Äußerungen zur Lage des Energietransits durch die Straße von Hormus erklärte Finanzminister Scott Bessent in einem neuen, von Bloomberg berichteten Medieninterview, dass seit der Aufhebung der US-Sanktionen ausschließlich China iranisches Öl gekauft habe.

Deutliche Signale aus dem israelischen Verteidigungsapparat im Anschluss an die Äußerungen von Katz am Montag…

'Israel is preparing for the immediate resumption of military operations against Iran.'



Senior Middle East Correspondent @ariel_oseran joins @benitalevin on #TheRundown pic.twitter.com/8c7YfNgaMP — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: ‚Israel bereitet sich auf die sofortige Wiederaufnahme militärischer Operationen gegen den Iran vor.‘

„Die Iraner konnten ihr Öl bisher nicht verkaufen, weil die Käufer etwas zögern – werden erneut Sanktionen verhängt?“, fragte Bessent bei Fox und wies darauf hin, dass es im Vergleich zu China nach wie vor mit einem Abschlag gehandelt werde.

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