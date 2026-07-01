Kriminelle Banden in Europa nehmen massiv zu – 400.000 Gangmitglieder arbeiten laut EUROPOL für kriminelle Syndikate

Von Paul Serra

Das Verbrechen floriert, während Europa stagniert.

Unter den Folgen einer unkontrollierten Massenmigration ist das Ausmaß der Gewalt in Europa stark angestiegen.

Neben der alltäglichen Einzelkriminalität nimmt auch die Zahl organisierter krimineller Banden deutlich zu.

Ein neuer Geheimdienstbericht kommt zu dem Schluss, dass Europas gefährlichste kriminelle Netzwerke ihre Reihen massiv ausgebaut haben und inzwischen Hunderttausende Mitglieder in offen agierenden „Verbrechenskonzernen“ beschäftigen.

The Telegraph berichtet:

„Ein 54-seitiger Bericht von Europol, der europäischen Polizeibehörde, legt das Ausmaß von Drogenhandel, Cyberkriminalität und Schleusernetzwerken auf dem gesamten Kontinent offen. Schätzungsweise 400.000 Kriminelle arbeiten inzwischen für organisierte Syndikate – eine Verfünffachung innerhalb von nur zwei Jahren. Das Ausmaß der Entwicklung brachte der EU-Kommissar für Migration am Freitagmorgen in einem einzigen Satz auf den Punkt. ‚Kriminelle florieren‘, sagte Magnus Brunner bei der Vorstellung des Berichts ‚Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks‘ während einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Europäischen Kommission in Brüssel.“

GB News berichtet: