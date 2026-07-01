ISRAEL BOYKOTTIEREN: Die Mobilanwendung „No Thanks“ hat international große Aufmerksamkeit erlangt, da sie Nutzern hilft, Produkte von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu identifizieren.

Scannen Sie den Barcode im Geschäft, um herauszufinden, ob das Produkt auf der Boykottliste steht.

No Thanks! (hier) ist eine praktische und benutzerfreundliche Mobilanwendung, die Verbrauchern hilft, Produkte zu identifizieren, die mit Unternehmen in Verbindung stehen, die Beziehungen zu Israel unterhalten.

No Thanks! wurde am 13. November 2023 von Ahmed Bashbash, einem palästinensischen Softwareentwickler aus Gaza, der heute in Ungarn lebt, veröffentlicht.

Die Idee für die Anwendung entstand im Oktober 2023, nachdem Bashbash seinen Bruder bei einem israelischen Luftangriff verloren hatte. Zuvor hatte er bereits seine Schwester verloren, nachdem sich ihre medizinische Behandlung aufgrund israelischer Blockaden verzögert hatte. Diese persönlichen Erfahrungen wurden zur Triebfeder seines Wunsches, ein Werkzeug zu schaffen, das das Bewusstsein der Verbraucher stärkt und zum Boykott der Besatzungsmacht Israel beiträgt.

Die Anwendung ermöglicht es den Nutzern, Produkte zu scannen und Informationen über die Verbindungen von Unternehmen zu erhalten, damit sie informierte Kaufentscheidungen im Einklang mit ihren eigenen Werten treffen können.

Bereits im ersten Monat wurde die Anwendung mehr als 100.000 Mal heruntergeladen – ein Hinweis auf das große Interesse an einem Werkzeug, das einen einfachen Zugang zu Informationen darüber bietet, wen man mit seinen Einkäufen unterstützt.

Am 30. November 2023 entfernte Google die App aus dem Play Store wegen eines „Verstoßes gegen die Inhaltsrichtlinien“.

Auf der Website der App stand damals die Beschreibung:

„Willkommen bei No Thanks! Hier können Sie sehen, ob das Produkt, das Sie gerade in der Hand halten, die Tötung von Kindern in Palästina unterstützt oder nicht.“

Google bewertete diese Formulierung als Verstoß gegen seine Richtlinien zu Hassrede und sensiblen Inhalten.

Nach Anpassungen wurde die Anwendung jedoch am 3. Dezember 2023 wieder im Play Store freigegeben und erhielt infolge des Vorfalls zusätzliche Aufmerksamkeit.

Die App ist kostenlos und im Google Play Store erhältlich.