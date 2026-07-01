Neuseeländische Impfdaten: 50 % höhere Gesamtsterblichkeit als erwartet – Gesundheitsbehörde verweigert Untersuchung.

Von Steve Kirsch

Anstatt ihre eigenen Daten zu analysieren, geben sie Millionen von Dollar aus, um strafrechtliche Schritte gegen ihren ehemaligen Datenbankadministrator Barry Young einzuleiten, weil er die Datensätze offengelegt hat

Zusammenfassung

Ich habe soeben Barry Youngs Analyse der standardisierten Sterblichkeitsrate (SMR) auf meinem GitHub unabhängig überprüft. Ich habe eigenständige Methoden verwendet und bin zu einem SMR-Wert von 1,5 gelangt, der etwas unter Barrys Zahlen (1,65) liegt.

Kurz gesagt: Geimpfte Menschen in Neuseeland sollten aufgrund des „Healthy-Vaccinee-Effekts“ eine unterdurchschnittliche Sterblichkeitsrate (SMR < 1) aufweisen und nicht eine um mehr als 50 % über dem Normalwert liegende Rate.

Die Weigerung, Ermittlungen einzuleiten

Die Tatsache, dass sie nach ihrer Impfung mit einer um mehr als 50 % höheren Rate als normal sterben, sollte Health New Zealand dazu veranlassen, zu untersuchen, was die Ursache für diese überhöhten Sterbezahlen ist.

Sie weigern sich jedoch, dies zu tun. Sie wollen nicht einmal ihre eigenen Daten analysieren.

Stattdessen versuchen sie, ihren ehemaligen Datenbankadministrator, Barry Young, für sieben Jahre ins Gefängnis zu bringen, weil er die Wahrheit über die Sterblichkeit der Geimpften in Neuseeland aufgedeckt hat.

Einfach nachzuweisen

Jeder kann Barrys Ergebnisse nachweisen. Ich habe dafür nur etwa 15 Minuten gebraucht. Alle Daten befinden sich in meinem GitHub.

Ein SMR von 1,5 bedeutet nicht, dass der COVID-Impfstoff diese Menschen getötet hat. Aber die Gesundheitsbehörde weigert sich, die Ursache für die überhöhten Todesfälle zu ermitteln. Es kann nicht COVID sein, denn die Gesundheitsbehörde sagt, dass man, wenn man geimpft ist, weder an COVID erkranken noch daran sterben kann.

Und es kann auch keine der von der Gesundheitsbehörde empfohlenen Schutzmaßnahmen sein, denn wir alle wissen, dass diese die Zahl der Todesfälle senken.

Die von Barry berechneten überhöhten Todesfälle betrafen also ausschließlich Geimpfte, die vor einem COVID-Todesfall geschützt waren.

Warum starben sie also 50 % häufiger als normal?

Schweigen seitens Health New Zealand

Es scheint, als würden wir die Antwort auf diese Frage niemals erfahren, da die Gesundheitsbehörden die Unterlagen unter Verschluss halten und sich weigern, die Ursache der überhöhten Sterblichkeit zu untersuchen.

Selbsternannte „Experten“ sind nicht in der Lage, die Daten zu analysieren und zu einem anderen Ergebnis zu gelangen

wellness.com und „pool slasher“ äußerten sich in Kommentaren zum CHD-Artikel offen kritisch zu dem Ergebnis.

Keiner der beiden „Experten“ legte eine Analyse vor, die die SMR-Zahl widerlegt hätte. Keine Berechnungen. Keine GitHub-Verweise. Keine Konfidenzintervalle, die die „richtigen“ Zahlen zeigen.

Stattdessen griffen sie zu persönlichen Angriffen – genau das tun Kritiker, wenn sie ihre dogmatischen Überzeugungen nicht mit Daten untermauern können.

Zusammenfassung

In Neuseeland starben geimpfte Menschen häufiger als üblich.

Health New Zealand konzentriert sich voll und ganz darauf, den Whistleblower hinter Gitter zu bringen, und unternimmt keinerlei Anstrengungen, die eigenen Daten zu analysieren.