Die Auslöschung der Kinder im Gazastreifen: Der vernichtende UN-Bericht

In Gaza und darüber hinaus haben israelische Behörden und Sicherheitskräfte gezielt palästinensische Kinder ins Visier genommen. Dies entspricht der neuen Auslöschungsdoktrin und ist Gegenstand eines neuen UN-Berichts.

Dan Steinbock

Während meiner Arbeit an „Der Fall Israels“ (2024) und insbesondere an „Die Auslöschungsdoktrin“ (2025) empfand ich die gezielte Tötung von Kindern im Gazastreifen als besonders abstoßend.

Ende 2024 deuteten die Aussagen von medizinischem Fachpersonal vor Ort darauf hin, dass der Tod vieler Kinder in Gaza nicht nur Kollateralschäden, sondern die Folge gezielter, vorsätzlicher Aktionen war.

Besonders eindrücklich war die Aussage von Dr. Feroze Sidhwa, einem jungen amerikanischen Unfallchirurgen, der sich freiwillig in Palästina, unter anderem im Europäischen Krankenhaus in Khan Younis, engagiert hatte.

„Ich habe Gewalt erlebt und in Konfliktgebieten gearbeitet“, sagte Sidhwa. „Doch von den vielen Dingen, die mir bei meiner Arbeit in einem Krankenhaus in Gaza besonders aufgefallen sind, hat mich eines tief erschüttert: Fast jeden Tag sah ich ein neues Kind, das in den Kopf oder die Brust geschossen worden war, und fast alle starben später.“

Die Aussage von Dr. Sidhwa, der später zu den Befürwortern der Vernichtungsdoktrin gehörte, wurde von Dutzenden anderen bemerkenswerten und mutigen medizinischen Freiwilligen in Gaza unterstützt. Und diese Zeugnisse wiederum wurden durch zahlreiche Berichte verschiedener internationaler NGOs und multilateraler Organisationen bestätigt.

Der jüngste Bericht der Unabhängigen Internationalen Kommission der Vereinten Nationen ist also keineswegs neu. Dennoch zählt er zu den folgenreichsten Dokumenten, die aus dem Gaza-Krieg hervorgegangen sind. Seine Schlussfolgerung ist eindeutig: Israelische Behörden und Sicherheitskräfte haben gezielt palästinensische Kinder ins Visier genommen – Handlungen, die laut Kommission Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen darstellen.

Die Ergebnisse der Kommission

Der Bericht der Kommission kommt zu dem Schluss, dass die gezielte Tötung palästinensischer Kinder kein zufälliger Kollateralschaden, sondern Teil eines wiederkehrenden Verhaltensmusters ist. In Übereinstimmung mit der Völkermordkonvention argumentiert die Kommission, dass solche Handlungen ein wichtiger Indikator für völkermörderische Absicht sind, da sie die Zukunft des palästinensischen Volkes bedrohen.

Laut der Untersuchung wurden zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025 mehr als 20.000 palästinensische Kinder getötet, was etwa 30 Prozent aller Todesopfer entspricht, während über 44.000 verletzt wurden. Selbst nach dem Waffenstillstand vom Oktober 2025 werden Berichten zufolge weiterhin Kinder getötet und verstümmelt.

Die Kommission führt Fälle an, in denen Scharfschützenfeuer, Quadcopter-Drohnen, präzisionsgelenkte Munition und Sprengbomben in dicht besiedelten Zivilgebieten eingesetzt wurden. Sie argumentiert, dass die Beschaffenheit dieser Waffensysteme es den Anwendern oft ermöglichte, ihre Ziele zu identifizieren, darunter auch Kinder.

Israel hat die Ergebnisse als voreingenommen und verleumderisch zurückgewiesen.

Ungeachtet politischer Positionen liegt die Bedeutung des Berichts in der Fülle an Beweismaterial, juristischen Analysen, forensischen Gutachten und Zeugenaussagen. Er stellt eine der umfassendsten internationalen Untersuchungen dar, die bisher zu den Auswirkungen des Krieges auf Kinder durchgeführt wurden.

Diese Verurteilung wirft einen langen, dunklen Schatten auf die gesamte israelische Kriegsregierung und ihre internationalen Kollaborateure, Waffenlieferanten und Finanziers.

Kinder und die Logik des Völkermords

In „Die Auslöschungsdoktrin“ habe ich gezeigt, dass sich die moderne Kriegsführung im Gazastreifen über traditionelle militärische Ziele hinaus zur Zerstörung der sozialen Grundlagen des palästinensischen Lebens entwickelt hat. Die Ergebnisse der Kommission bekräftigen diese Interpretation.

Historisch gesehen haben Völkermordforscher betont, dass Angriffe auf Kinder eine besondere Stellung in völkermörderischen Kampagnen einnehmen. Die Völkermordkonvention von 1948 definiert nicht nur die direkte Tötung, sondern auch die Herbeiführung von Bedingungen, die darauf abzielen, eine geschützte Gruppe zu vernichten. Im Gazastreifen erfüllte die Hungersnot dieselbe völkermörderische Funktion wie der Hungertod im Warschauer Ghetto.

Kinder verkörpern demografische Kontinuität, kulturelle Reproduktion und die kollektive Zukunft. Systematische Gewalt gegen Kinder tritt daher immer wieder in Fällen auf, die später als Völkermord anerkannt wurden, vom Völkermord an den Armeniern bis hin zu Ruanda.

Die Kommission stellt ausdrücklich fest, dass Angriffe auf Kinder „die Existenzfähigkeit des palästinensischen Volkes und dessen Fähigkeit, seine Zukunft selbst zu bestimmen, angreifen“. Ihre Erkenntnisse bringen die Tötungen mit umfassenderen Mustern in Verbindung: der Zerstörung von Schulen, Krankenhäusern, Kinderkliniken, Neugeborenenstationen, Ernährungssystemen und der Wasserinfrastruktur.

Das ist das letztendliche Ziel: der Völkermord und Ökozid an Palästina, seiner Kultur und seinen Kindern. Israels Verwüstung des Libanon folgt diesem Muster.

Aus empirischer Sicht ist der kumulative Effekt messbar. Studien im Bereich der öffentlichen Gesundheit belegen immer wieder, dass die Konfrontation mit Massengewalt in der Kindheit lebenslange Defizite in der körperlichen Gesundheit, im Bildungserfolg, in der psychischen Widerstandsfähigkeit und in der wirtschaftlichen Produktivität zur Folge hat.

Nicht Israel hat in Gaza gesiegt, sondern die moralische Finsternis.

Menschliche Kosten jenseits der Todesstatistik

Die Todeszahlen allein unterschätzen das Ausmaß der Katastrophe. Die Kommission berichtet von über 44.000 verletzten Kindern.

Gaza weist Berichten zufolge eine der weltweit höchsten Konzentrationen an amputierten Kindern auf. Tausende sind durch Verbrennungen, Explosionsverletzungen, Wirbelsäulentrauma, Sehverlust und neurologische Schäden dauerhaft behindert. Schlimmer noch: Israel verweigert Tausenden von Gaza-Bewohnern, die bei israelischen Angriffen Gliedmaßen verloren haben, häufig die Behandlung.

Forschungen zu Konflikten in Syrien, Irak, Afghanistan und Bosnien zeigen, dass schwer verletzte Kinder oft jahrzehntelang unter den Folgen leiden.

Posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen und Entwicklungsstörungen können bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen bleiben. Unterbrechungen der Ausbildung reduzieren das Lebenseinkommen. Familien zerbrechen unter der Belastung durch die Pflege.

Die Kommission dokumentiert außerdem Hunger, Krankheitsausbrüche, Vertreibung und den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Solche Zustände gefährden nicht nur das Überleben der Gegenwart, sondern auch die Gesundheit zukünftiger Generationen durch Mangelernährung, beeinträchtigte fetale Entwicklung und Krisen der Gesundheit der Mütter.

Die Folge ist nicht bloß eine humanitäre Notlage. Es ist die systematische Zerstörung der menschlichen Entwicklung im gesellschaftlichen Maßstab.

Hind Rajab, die Stimme, die nicht verstummt

Diese Tragödie wird symbolisiert durch das kurze Leben und die ungerechtfertigte Hinrichtung der sechsjährigen Hind Rajab.

Eingeschlossen in einem Fahrzeug mit Verwandten während Militäroperationen im Gazastreifen, wurden Hinds verzweifelte Anrufe weltweit bekannt. Audioaufnahmen zeigen ein verängstigtes Kind, das in einem Auto im Gazastreifen gefangen ist und um Rettung fleht, umgeben von den Leichen seiner Familienmitglieder.

Die Geschichte wird in dem 2025 in Venedig ausgezeichneten Dokudrama „2025“ von Kaouther Ben Hania erzählt. Darin geht es um das junge Mädchen, dessen verzweifelte Hilferufe an den Roten Halbmond aufgezeichnet wurden und sich viral verbreiteten.

Die Rettungsbemühungen blieben Berichten zufolge erfolglos, und Hind wurde später tot aufgefunden. Die Kommission verweist ausdrücklich auf diesen Fall als beispielhaft für umfassendere, untersuchte Muster.

Historisch gesehen werden bestimmte Opfer zu moralischen Symbolen, weil sie eine größere Realität verkörpern. Während des Vietnamkriegs wurde das Foto von Kim Phúc zu einem solchen Symbol.

Hind Rajab ist zu einer der prägendsten Stimmen Gazas geworden, weil ihr Fall Abstraktion in menschliche Realität verwandelt.

Statistische Berichte über Tausende von Toten lassen sich nicht mehr von dem Bild eines verängstigten Kindes trennen, das auf Hilfe wartet, die nie kommt.

Hochtechnologie und moralischer Verfall

Einer der beunruhigendsten Aspekte des Kommissionsberichts ist der Zusammenhang zwischen technologischer Raffinesse und ethischem Zusammenbruch.

Israel verfügt über einige der weltweit fortschrittlichsten Militärtechnologien, darunter KI-gestützte Zielsysteme, Drohnen, Überwachungsplattformen, präzisionsgelenkte Munition, biometrische Überwachung und integrierte Gefechtsfeldaufklärung.

Theoretisch sollten solche Fähigkeiten die Zahl der zivilen Opfer durch eine verbesserte Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten reduzieren.

Bereits vor zwei Jahren, in „Der Fall Israels“, habe ich gezeigt, dass genau das Gegenteil eingetreten ist. Trotz aller offiziellen Rhetorik von „gezielten Angriffen“ wurden die Palästinenser im Gazastreifen monatelang mit wahllosen Bombenangriffen überzogen, wie selbst die US-Geheimdienste Ende 2023 einräumten.

Gemäß der Vernichtungsdoktrin wurde moderne Technologie – KI-gestützte Bombardierung oder Alkozid – nicht zur Optimierung der Zielgenauigkeit eingesetzt. Vielmehr diente sie dazu, die Zahl der Todesopfer zu maximieren. Die Tötung unschuldiger Zivilisten, insbesondere von Kindern, war nicht länger nur Kollateralschaden, sondern das stillschweigende Ziel.

Selbst als diese Realitäten bekannt wurden, hörten die Bombardierungen nicht auf und dauerten trotz offizieller Empörung monatelang an. Die Massenverbrechen nahmen erst ab, als die Lieferketten für Waffenlieferungen die Nachfrage nicht mehr decken konnten.

Die Kommission stimmt dem zu. Sie verweist auf Vorfälle, bei denen fortschrittliche Systeme angeblich präzisere Tötungen ermöglichten, anstatt besseren Schutz zu bieten. Präzisionstechnologie führt nicht zwangsläufig zu ethischen Ergebnissen. Es verstärkt die Absichten, die seinem Einsatz zugrunde liegen.

In „Der Fall Israels“ war dies eines der zentralen Themen. Technologische Überlegenheit kann moralischen Verfall nicht kompensieren. Staaten mögen beispiellose operative Effizienz erreichen und gleichzeitig die ethischen Beschränkungen untergraben, die für legitimes militärisches Handeln notwendig sind.

In diesem moralischen Sumpf befindet sich die internationale Gemeinschaft heute.

Die Kosten für die israelische Gesellschaft und die Soldaten

Die Folgen enden nicht bei den palästinensischen Opfern. Wenn die Täter ihre Opfer getötet haben, lassen sie ihre moralische Ambivalenz auf die eine oder andere Weise an sich selbst und ihren Angehörigen aus.

Immer mehr klinische Studien aus der Militärpsychologie belegen, dass die Beteiligung an, das Miterleben von oder die Konfrontation mit Gewalt gegen Zivilisten, insbesondere Kinder, bei Soldaten selbst schwere psychische Verletzungen hervorrufen kann.

Dies wissen Traumazentren in Israel nur allzu gut (und die Regierung versucht verzweifelt, dies vor den Medien zu verbergen). Die Männer, die von den wahllosen Schlachtfeldern des Gazastreifens – und zunehmend auch des Libanon – zurückkehren, sind keine Männer mehr. Sie sind tickende Zeitbomben.

Wenn von einem erwartet wird, ohne jegliche moralische Bedenken zu töten, tötet man weiter: wenn nicht andere, dann sich selbst. Untersuchungen an US-Veteranen aus dem Irak und Afghanistan haben hohe Raten an PTBS, Depressionen, Substanzmissbrauch, Suizidgefahr und dem, was Kliniker zunehmend als „moralische Verletzung“ bezeichnen, festgestellt – psychische Schäden, die durch die Beteiligung an, das Unterlassen der Verhinderung oder das Miterleben von Handlungen entstehen, die tief verwurzelte moralische Überzeugungen verletzen.

Studien zeigen übereinstimmend, dass moralische Verletzungen hartnäckiger sein können als angstbasierte Traumata, da sie die persönliche Identität und das ethische Selbstverständnis angreifen.

Die langwierige Besatzung und wiederholte Kampagnen kollektiver Bestrafung haben zu einem Prozess außerordentlicher sozialer Brutalisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft beigetragen. Die Sorge gilt nicht nur der politischen Polarisierung, sondern der Normalisierung von Gewalt. Wenn das Leid der Zivilbevölkerung zur Routine wird, verschieben sich moralische Grenzen.

Die Geschichte bietet ernüchternde Parallelen. Kolonialkriege in Algerien, Indochina und anderswo hinterließen oft tiefe psychologische Narben, nicht nur bei den Kolonisierten, sondern auch in den Gesellschaften, die diese Kriege führten.

Das geschieht, wenn die lebenden Toten in ihre Heimat zurückkehren.

Wenn Gaza zur neuen Normalität wird

Die weiterreichenden internationalen Folgen könnten noch alarmierender sein. Wenn die gezielte Tötung von Kindern zur Normalität wird, reichen die Konsequenzen weit über den Nahen Osten hinaus.

Das humanitäre Völkerrecht beruht grundlegend auf dem Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere von Kindern. Wenn mächtige Staaten diese Normen offen missachten können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, schwächt sich die abschreckende Wirkung des Völkerrechts überall ab.

Empirische Belege deuten darauf hin, dass Straflosigkeit Wiederholungen begünstigt. Das Versagen bei der Verhinderung von Gräueltaten in Ruanda, Bosnien und Darfur trug zu zukünftigen Verstößen bei, indem es ein Signal für schwache Durchsetzung des Völkerrechts war. Umgekehrt haben erfolgreiche Mechanismen zur Rechenschaftspflicht in der Vergangenheit die Wiederholungsrate gesenkt.

Zu den Risiken zählen eine stärkere regionale Radikalisierung, transnationaler Terrorismus, Flüchtlingsströme, verschärfte Großmachtrivalität, die Aushöhlung internationaler Institutionen und die Ausbreitung zunehmend unkontrollierter Kriegsführung.

In „Die Vernichtungsdoktrin“ warnte ich wiederholt davor, dass die Ereignisse in Gaza nicht auf Gaza beschränkt bleiben werden. Der Gazastreifen wurde zum Labor für neue Formen der Kriegsführung, die später exportiert wurden.

Die Ergebnisse der Kommission geben genau dieser Befürchtung Anlass. Wenn die systematische Zerstörung von Kindern, Schulen, Krankenhäusern und ziviler Infrastruktur in einem Konflikt akzeptiert wird, könnten zukünftige Kriegsparteien diesen Präzedenzfall anführen.

Die zentrale Frage des Berichts lautet daher nicht nur, was mit den Kindern in Gaza geschah. Es geht vielmehr darum, ob die internationale Gemeinschaft bereit ist, den Grundsatz zu wahren, dass Kinder vor dem Krieg selbst geschützt bleiben müssen.

Denn wenn dieser Grundsatz in Gaza scheitert, wird er auch anderswo nicht bestehen.