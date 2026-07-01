Trumps Kriegswirtschaft nimmt Fahrt auf: Lockheed erhält Auftrag im Wert von 35 Milliarden Dollar zur Vervierfachung der Produktion von Raketenabwehrsystemen

Von Tyler Durden

Präsident Trumps Kriegswirtschaft gewinnt weiter an Fahrt, da die Waffenproduktion auf Hochtouren läuft und die Bevorratung für das Kriegsministerium zur obersten Priorität wird.

Der jüngste Beweis: Laut Bloomberg hat Lockheed Martin einen Auftrag des Kriegsministeriums im Wert von bis zu 35 Milliarden Dollar erhalten, um die Produktion von THAAD-Raketenabwehr-Abfangraketen zu vervierfachen.

Der auf sieben Jahre angelegte Vertrag folgt auf eine im Januar geschlossene Rahmenvereinbarung zwischen Lockheed und dem Kriegsministerium, mit der die Produktion der Abfangraketen in den nächsten Jahren gesteigert werden soll. Er kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem das Weiße Haus die Mobilisierung der Verteidigungsindustrie vorantreibt und Trump sich auf das Verteidigungsproduktionsgesetz beruft, um Engpässe in der Fertigung zu beseitigen.

Am Mittwochnachmittag erklärte NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach einem Treffen mit Trump gegenüber Reportern, das Ziel, die Munitionsproduktion zu steigern, sei „wichtig, da wir unsere Bestände auffüllen und sicherstellen müssen, dass wir auf alles, was kommen mag, bestens vorbereitet sind“.

Die Dringlichkeit des bevorstehenden Nachschubzyklus ergibt sich aus dem vierjährigen Krieg in der Ukraine und dem jüngsten Konflikt zwischen den USA und dem Iran, durch die wichtige Waffenvorräte aufgebraucht wurden.

Trump traf sich am Mittwoch zudem mit Führungskräften der Rüstungsindustrie, da die Regierung bestrebt ist, die Produktion weiterer wichtiger Luftabwehrwaffen zu beschleunigen.

Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte Mitte Mai gegenüber Abgeordneten, dass Trumps „kluge Geschäftsabschlüsse“ ein unmissverständliches Nachfragesignal an die Partner in der Rüstungsindustrie gesendet hätten: mehr bauen, schneller bauen und sich auf eine nachhaltige Beschaffung vorbereiten.

.@SECWAR "Over the past year, through historic, multi-year procurement agreements – smart business deals – we have sent a permanent, unambiguous demand signal to our industry partners to BUILD MORE AND BUILD FASTER.



The result has been a surge – a revitalization – of our great… pic.twitter.com/wrqI5e5HQR — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 29, 2026

Übersetzung von „X“: .@SECWAR „Im vergangenen Jahr haben wir durch historische, mehrjährige Beschaffungsvereinbarungen – kluge Geschäftsabschlüsse – unseren Industriepartnern ein dauerhaftes, unmissverständliches Nachfragesignal gesendet: MEHR BAUEN UND SCHNELLER BAUEN.

Das Ergebnis war ein Aufschwung – eine Wiederbelebung – unserer großartigen amerikanischen Fabriken und massive Reinvestitionen in die qualifizierten amerikanischen Arbeitnehmer, die als die ‚Kämpfer‘ hinter unseren Soldaten fungieren.“

Hegseths jüngste Äußerungen darüber, dass die industrielle Basis Amerikas wieder zu neuem Leben erwacht, dürften für die Leser keine Überraschung sein, wie wir bereits dargelegt haben:

DoW veröffentlichte kürzlich eine Karte der expandierenden amerikanischen Rüstungsindustrie, die sich hauptsächlich auf den Süden und den Rust Belt konzentriert.

Letzte Woche erklärte Nancy Lazar, Chefökonomin für globale Wirtschaft bei Piper Sandler und Leiterin des Wirtschaftsforschungsteams des Unternehmens, gegenüber Kunden, sie sei optimistisch hinsichtlich der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe, darunter auch Bauarbeiter, die die nächste Generation von Rechenzentren errichten.

Wir möchten hinzufügen, dass die stark steigende Produktion von Raketen, Abfangraketen, Drohnen, Panzern, Flugzeugen und Bomben diesen Wandel weiter beschleunigen könnte und den Arbeitsmarkt weg von zwei Jahrzehnten mit wenig produktiven Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor und zurück hin zu besser bezahlten Industriearbeitsplätzen lenken würde, die mit nationaler Sicherheit, der Rückverlagerung von Produktionsstätten ins Inland und Trumps Kriegswirtschaft verbunden sind.

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