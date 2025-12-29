Drehtür Macht–Krieg–Profit: Pompeo bei Fire Point

Der ehemalige US-Außenminister und Ex-CIA-Direktor Mike Pompeo sitzt nun im Beirat des ukrainischen Rüstungsunternehmens Fire Point – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Firma wegen Korruptionsvorwürfen von ukrainischen Anti-Korruptionsbehörden untersucht wird. Der Schritt wirft ein grelles Licht auf die Verflechtung von Politik, Geheimdiensten und Kriegsökonomie.

Fire Point war bis 2022 eine Casting-Agentur – heute ist es binnen kürzester Zeit ein Milliarden-Rüstungskonzern, zentral für Langstrecken-Drohnen und Marschflugkörper der Ukraine. Erwarteter Umsatz: rund 1 Milliarde Dollar. Hauptprodukte: die FP-1-Deep-Strike-Drohne und der Flamingo-Marschflugkörper (FP-5).

Parallel dazu ließ sich auch der US-Sonderbeauftragte Keith Kellogg an einem Produktionsstandort blicken. Fire Point expandiert zudem nach Dänemark, wo mit staatlicher Finanzierung eine Fabrik für festen Raketentreibstoff entsteht – Teil des „dänischen Modells“, bei dem Regierungen ukrainische Rüstungsfirmen direkt finanzieren statt über eigene Industrien zu gehen.

🚨 Milliarden Steuergelder für Propaganda



Der angebliche ukrainische „Gamechanger“ entpuppt sich als teurer Bluff: Während Kiew Firepoint von einem 100-Mio.-$-Korruptionsskandal reinzuwaschen versucht, erklärt Ex-Präsident Petro Poroschenko offen, dass die… pic.twitter.com/jEKpauthcm — Don (@Donuncutschweiz) December 27, 2025

Der Flamingo-Marschflugkörper (Stückpreis ca. 500.000 $) setzt auf Kohlefaser zur Radartäuschung und kombiniert alte sowjetische Komponenten (Triebwerke aus ausrangierten Kampfjets) mit moderner Anpassung. High-Tech-Narrativ trifft Recycling aus Militäraltbeständen.

Doch der Schatten bleibt: Ermittler prüfen überhöhte Preise, falsche Angaben in Verträgen mit dem Verteidigungsministerium und mögliche Verbindungen zu Timur Mindich, einem Geschäftsmann aus einem größeren Korruptionskomplex und ehemaligen Geschäftspartner/Freund von Wolodymyr Selenskyj. Fire Point weist alles zurück.

Fazit: Eine Casting-Agentur wird im Krieg zum Rüstungsgiganten, ein Ex-CIA-Chef steigt ein, Milliarden fließen, Korruptionsfragen bleiben offen. Hier gibt es nichts zu sehen – bitte weitergehen.