Plötzlicher Tod eines olympischen Biathleten entfacht erneut die Debatte über Myokarditis nach Impfungen bei Spitzensportlern

Der plötzliche Tod von Sivert Guttorm Bakken, einem 27-jährigen Biathlon-Weltcup-Champion und norwegischen Olympiahoffnungsträger, hat die internationale Sportwelt erschüttert und ungelöste wissenschaftliche Fragen rund um Myokarditis bei jungen Hochleistungssportlern erneut in den Fokus gerückt.

Wie Norwegens öffentlich-rechtlicher Rundfunk NRK berichtet und vom Internationalen Biathlon-Verband (IBU) bestätigt wurde, wurde Bakken während eines Trainingslagers in Lavazè, Italien, tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden, wo er sich auf die kommenden Olympischen Winterspiele Milano-Cortina vorbereitete. Die italienischen Behörden haben bislang keine offizielle Todesursache bekannt gegeben.

Entscheidend ist: Wie unter anderem die Toronto Sun berichtet, hatte Bakken eine dokumentierte Vorgeschichte einer Myokarditis, die im Jahr 2022 diagnostiziert wurde. Er hatte öffentlich erklärt, nach seiner dritten Dosis eines COVID-19-Impfstoffs Herzkomplikationen erlitten zu haben, woraufhin er sich vorübergehend aus dem Wettkampfsport zurückzog. Nach medizinischer Abklärung und Genesung kehrte Bakken in der Saison 2024–2025 in den Spitzensport zurück, nahm an acht Wettkämpfen teil und zeigte weiterhin Leistungen auf hohem Niveau.

Derzeit gibt es keinen bestätigten kausalen Zusammenhang zwischen Bakkens Impfgeschichte, seiner früheren Myokarditis und seinem plötzlichen Tod. Die Umstände machen jedoch eine unbequeme, aber notwendige wissenschaftliche Realität deutlich: Myokarditis – unabhängig von ihrem Auslöser – ist ein bekannter Risikofaktor für Herzrhythmusstörungen und plötzlichen Herztod, insbesondere unter intensiver körperlicher Belastung. Ob impfassoziierte Myokarditis ein anderes langfristiges Risikoprofil aufweist als virale oder idiopathische Myokarditis, ist weiterhin eine offene Frage.

Gesundheitsbehörden und Sportverbände haben Myokarditis nach mRNA-Impfungen wiederholt als „selten“ und „in der Regel mild“ eingestuft, insbesondere bei jüngeren Männern. Fälle wie der von Bakken verdeutlichen jedoch die Grenzen der verfügbaren Langzeit-Überwachungsdaten – vor allem bei Spitzensportlern, deren kardiovaskuläre Belastung die der Allgemeinbevölkerung bei Weitem übersteigt.

Während die Untersuchungen weiterlaufen, sollte Bakkens Tod erneute Forderungen nach transparenter Sicherheitsüberwachung nach der Zulassung, langfristiger kardiologischer Nachbeobachtung und evidenzbasierten Rückkehr-zum-Sport-Standards auslösen, die Unsicherheiten vollständig berücksichtigen – anstatt sie zu verdrängen.