Netanjahu besucht Trump zum FÜNFTEN Mal in diesem Jahr, und andere Anmerkungen

Aber natürlich wäre es antisemitisch zu behaupten, dass es seltsam sei, wenn der US-Präsident sich häufiger mit dem israelischen Premierminister trifft als mit jedem anderen ausländischen Staatschef auf der Welt.

Caitlin Johnstone

Benjamin Netanjahu wird sich heute Montag erneut mit Präsident Trump treffen. Dies wird das fünfte Treffen der beiden in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr sein, aber es wäre natürlich antisemitisch zu behaupten, dass es seltsam sei, dass der US-Präsident sich häufiger mit dem israelischen Premierminister trifft als mit jedem anderen ausländischen Staatschef auf der Welt.

NBC berichtet, dass Netanjahu während seines Besuchs voraussichtlich weitere Angriffe auf den Iran erörtern wird, wobei er Bedenken hinsichtlich „der Bemühungen des Iran zum Wiederaufbau von Anlagen, in denen ballistische Raketen hergestellt werden, und zur Reparatur seiner beschädigten Luftabwehrsysteme“ anführt.

Das ist einfach unglaublich. Sie haben aufgehört, Unsinn über Atomwaffen zu erfinden, und sagen jetzt einfach: „Wir müssen den Iran angreifen, weil der Iran seine Fähigkeit wiederaufbaut, uns daran zu hindern, ihn anzugreifen.“

❖

Am Weihnachtstag wurde Donald Trump zum ersten amerikanischen Präsidenten, der jemals Nigeria bombardiert hat. Während Trump behauptete, der Tomahawk-Raketenangriff habe ISIS-Ziele zum Ziel gehabt, um Christen in der nordwestlichen Bauerngemeinde Jabo zu schützen, sagten Einheimische gegenüber CNN, dass der Islamische Staat in der Region nicht präsent sei und dass Christen und Muslime dort friedlich zusammenleben würden. Die Einwohner berichteten Al Jazeera außerdem, dass die Luftangriffe keine Opfer gefordert hätten, weder unter der Zivilbevölkerung noch anderweitig, was bedeutet, dass die Bombardierung nichts bewirkt hat, außer einigen Bauern Angst einzujagen und einen Präzedenzfall zu schaffen, um US-Luftangriffe in einem weiteren afrikanischen Land zu normalisieren.

❖

Israel hat weltweite Kontroversen ausgelöst, indem es die abtrünnige somalische Region Somaliland offiziell anerkannt hat. Ich habe gesehen, dass viele Leute Berichte hervorheben, wonach Israel mit Somaliland in Kontakt steht, um die Bevölkerung von Gaza im Rahmen einer ethnischen Säuberung des palästinensischen Gebiets dorthin zu deportieren, und darauf hinweisen, dass die Anerkennung ein Mittel sein könnte, um Somaliland dazu zu bewegen, diesem Vorhaben zuzustimmen.

Im August berichtete die Times of Israel, dass „Israel mit fünf Ländern oder Gebieten – Indonesien, Somaliland, Uganda, Südsudan und Libyen – über die mögliche Aufnahme von umgesiedelten Palästinensern aus dem Gazastreifen verhandelt“ und fügte hinzu, dass „Somaliland eine abtrünnige Region Somalias ist, die Berichten zufolge hofft, durch das Abkommen internationale Anerkennung zu erlangen“.

❖

Eine deutsche Journalistin namens Anna Liedtke berichtet, dass sie von israelischen Streitkräften vergewaltigt wurde, nachdem sie im vergangenen Oktober von der Global Sumud Flotilla entführt worden war, als sie versuchte, hungernden Menschen in Gaza Hilfe zu leisten. Es überrascht nicht, dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels in der deutschen Presse fast eine vollständige Nachrichtensperre über Liedtkes Geschichte zu verzeichnen ist.

❖

Die Aktivistin Greta Thunberg wurde von der britischen Polizei festgenommen, da es im Vereinigten Königreich als terroristischer Akt gilt, ein Schild mit der Aufschrift „Ich unterstütze die Gefangenen der Palestine Action. Ich bin gegen Völkermord.“ zu tragen.

Der Zionismus ist die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit in der westlichen Welt.

❖

Der Premierminister von New South Wales, Chris Minns, verteidigte sein autoritäres Vorgehen gegen pro-palästinensische Demonstranten nach der Schießerei in Bondi mit dem Argument, dass Australien nicht denselben Schutz der Meinungsfreiheit wie die USA habe.

„Ich gebe zu, dass wir nicht dieselben Regeln zur Meinungsfreiheit haben wie in den Vereinigten Staaten, und ich entschuldige mich nicht dafür. Wir haben die Verantwortung, unsere Gemeinschaft zusammenzuhalten“, sagte Minns.

Und natürlich hat Minns nicht Unrecht, wenn er sagt, dass Australier kein echtes Recht auf freie Meinungsäußerung haben (Australien ist die einzige westliche Demokratie ohne eine nationale Grundrechtecharta), aber es ist etwas seltsam, offen zu verkünden, dass dies eine gute Sache ist, weil man dadurch Kritik an Israel unterbinden darf. Das kommt mir ein bisschen so vor, als würde man das Unausgesprochene laut aussprechen.

Es ist so surreal, in Echtzeit zu beobachten, wie die Australier dazu manipuliert werden, die zionistische Darstellung des Anschlags am Bondi Beach zu akzeptieren. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde uns nicht der geringste Beweis dafür vorgelegt, dass die Proteste gegen Völkermord irgendetwas mit dem Massaker zu tun hatten, aber die Nation verhält sich, als wäre dies eine feststehende Tatsache. New South Wales verbietet den Ausdruck „Globalisiert die Intifada” und verabschiedet Gesetze, die Demonstrationen für bis zu drei Monate verbieten, während Premierminister Anthony Albanese weitere Maßnahmen einführt, um sich dem Plan zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit der „Antisemitismus-Beauftragten” Jillian Segal in Australien anzuschließen. Nachdem die Öffentlichkeit mit einer äußerst aggressiven Propagandakampagne der Massenmedien bombardiert wurde, um den Angriff in Bondi mit Demonstrationen gegen Völkermord in Verbindung zu bringen, ergab eine aktuelle Umfrage von Resolve Political Monitor, dass 53 Prozent der Australier nun ein Verbot von Pro-Palästina-Demonstrationen unterstützen.

Auch dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es buchstäblich keinerlei Beweise dafür gibt, dass pro-palästinensische Demonstrationen auch nur im Geringsten für den Anschlag in Bondi verantwortlich waren. Keine. Überhaupt keine. Sie suggerieren, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden gibt, und sie lügen. Sie setzen bereits bestehende Agenden um, um die freie Meinungsäußerung gegen einen aktiven Völkermord zu unterdrücken, und sie tun dies auf der Grundlage von Lügen.

Und die Australier machen einfach mit, wie ein Haufen menschlicher Nutztiere. Wir sind ein ganzer verdammter Kontinent voller zweibeiniger Schafe. Absolut erbärmlich.

❖

Ich kann immer noch nicht glauben, was für böse, widerwärtige Schweine die Unterstützer Israels sind. In dem Moment, als die Schießerei in Bondi stattfand, war ihr allererster Gedanke: „Wie können wir das nutzen, um pro-palästinensische Demonstrationen zu unterbinden?“ Nicht ihr dritter oder vierter Gedanke. Ihr erster. Sie haben sofort damit angefangen. Diese kranken Schweine haben nicht einmal gewartet, bis die Leichen kalt waren. Alles nur, um die Menschen davon abzuhalten, gegen einen Völkermord zu protestieren.

Ich bin gerade so wütend auf sie. Das sind die absolut schlimmsten Menschen auf der Welt.