Ex-CIA-Offizier: Was passiert, wenn Amerika einen echten Krieg mit einer Supermacht beginnt?

Während meiner ersten Jahre als junger CIA-Offizier in Vietnam (1965-67) ging ich sozusagen zur Schule und erhielt die beste Ausbildung meines Lebens. Ich lernte etwas über meine Regierung, ihre Politiker und militärischen Führer. Ich lernte die Lügen, die Bombardierungen mit Sprengstoff und Chemikalien, unsere überlegene Feuerkraft, die bombardierten und niedergebrannten Dörfer, die Bestechungsgelder, die wir an unsere ranghohen vietnamesischen Verbündeten zahlten, und die Gründe, warum wir den Krieg verloren.

Der Feind kämpfte, um sein Land zu vereinen und die Fremdherrschaft zu vertreiben. Die USA kämpften aufgrund einer korrupten Führung, und unsere Verluste waren nur ein Bruchteil, da wir mit unserer überlegenen Feuerkraft, unserem Geld und unserer materiellen Unterstützung auf dem Boden des Feindes kämpften. Sie kämpften für eine Sache. Wir kämpften ohne rechtfertigenden Grund. Sie haben gewonnen. Wir nicht.

Erinnern Sie sich an die Leichensäcke, die auf den Rollbahnen unserer aus Vietnam zurückgekehrten Toten ausgelegt waren? Angesichts der Schäden, die wir anrichten, ist die Medienberichterstattung heute nicht mehr ganz so dürftig. Erinnern Sie sich an den missbilligenden Empfang unserer heimkehrenden Soldaten? Jetzt feiern wir sie als Helden und verwundete Patrioten.

Hier zu Hause haben wir keine Kriege erlebt, in denen Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden. Vielleicht werden wir als Nation eines Tages über die Folgen von Kriegen aufgeklärt. Sicherlich haben wir aus Vietnam nichts gelernt, da es hier in den USA nie passiert ist.

Unser Engagement für die zwei Jahrzehnte andauernden Invasionen im Nahen Osten, an denen mehrere Länder beteiligt waren, hat der Welt, wenn nicht uns selbst, unsere Feigheit vor Augen geführt. Unsere Heuchelei ist atemberaubend. Keine Einberufung, kein Engagement (fast keine Gefallenen pro Jahr). Weit mehr Truppenselbstmorde als Gefechtstote, während Jahr für Jahr Tausende unschuldiger Zivilisten vertrieben, getötet und verstümmelt werden. Für wen und was? Und, ja, eine Presse, die mit diesen schändlichen Invasionen und Besetzungen im Gleichschritt marschiert.

Erinnern Sie sich an die Aufregung über Vietnam? Verbrannte Einberufungskarten, Asyl in Kanada, Wehrdienstverweigerer, Straßendemonstrationen und Sit-ins zuhauf. Und warum nicht auch diese jetzt? Die nicht enden wollende, beschämende Aktion unserer Regierung sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit keinen Preis in Form von Menschen zahlt. Keine Wehrpflicht, ein sehr begrenztes Engagement gegen den Feind und eine zustimmende Presse. Was kann unsere Regierung und das Pentagon noch verlangen? Wir werden weiterhin Bomben abwerfen und andere mit Geld und Waffen versorgen, damit sie uns beim Töten und Vertreiben unschuldiger Menschen helfen.

Aber sind diese Kriege wirklich für uns? Sicherlich nicht. Erinnern Sie sich an George W. Bush und seine gescheiterte Präsidentschaft, der am Morgen nach dem 11. September mit seiner Massenvernichtungswaffen-Erklärung, die niemanden außer den Amerikanern täuschte, zum Helden gemacht wurde? Die Bürger haben keinen Mucks von sich gegeben. Würden wir die erbärmliche WMD-Routine an China oder Russland ausprobieren? Sie haben die Fähigkeit, zurückzuschlagen.

Die nationale Feier, mit der George H.W. Bush nach seinem Tod begrüßt wurde, ist weit entfernt von seiner Präsidentschaft. Erst nach dem 11. September 2001, als George W. Bush den Forderungen der Lobbys nach der Zerstörung des Irak nachkam, wurde sein Vater wiederbelebt und der Sohn als unser glorreicher Führer gefeiert. Erinnern Sie sich an seine einladende Flugzeugträgerlandung, die sich als Blindgänger entpuppte?

Diese Kriege, an denen wir festhalten, sind nicht nur feige, sie zeigen auch, dass wir keinen Respekt vor anderen Nationen, ihren Menschen und unserem nationalen Gewissen haben. Vor allem zeigen sie, dass wir eine gescheiterte Nation sind, die nicht in der Lage ist, ihre eigenen Interessen zu kontrollieren oder zu lenken. Wir werden in die Geschichte eingehen als die mächtigste, aber auch die stellvertretendste Nation aller Zeiten. Es ist beschämend, dass das Blut anderer unser einst stolzes nationales Emblem befleckt.

Während wir uns mit „Feinden“ beschäftigen, die wir und „befreundete“ andere erfunden haben, haben wir den inneren Feind vergessen. Den, der uns zu Fall bringt.