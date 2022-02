Die australische Tyrannei ist nur ein Testlauf

Als die „Pandemie“ den australischen Bundesstaat Victoria heimsuchte, hatte Aaron gerade seine Drogensucht überwunden und wollte ein neues, nüchternes Leben als Schwimmlehrer beginnen. Doch der Premierminister seines Bundesstaates, Dan Andrews, hatte andere Vorstellungen. Als Fanatiker des „Null-Covid“-Prinzips verhängte der Linksradikale Andrews die drakonischsten und längsten Verbote aller westlichen Demokratien. Gefangen zu Hause, beschämt darüber, dass er nicht in der Lage war, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und seine Familie zu unterstützen, beschloss Aaron, dem Ganzen ein Ende zu setzen.

Bevor er die Tat beging, hinterließ er seinem Drogenberater eine Abschiedsnachricht, in der er ihm für all seine gute Arbeit dankte und sich dafür entschuldigte, dass es auf diese Weise enden musste. Dieser Anruf sollte ihm das Leben retten. Aaron hatte vergessen, den Peilsender seines Telefons auszuschalten, und sein Berater spürte ihn auf, als er an den Bahngleisen lauerte, gerade als sich der Schnellzug näherte.

Dies ist nur eine der außergewöhnlichen Geschichten in Topher Fields großartigem Dokumentarfilm Battleground Melbourne, von denen einige zutiefst erschütternd, andere lebensbejahend sind und viele Sie zu Tränen rühren werden.

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Field, ein Journalist aus Melburn in den 40er Jahren, hatte noch nie einen Film gedreht. Er wurde dazu inspiriert, nachdem er mehr als ein Jahr lang Ungerechtigkeit, Brutalität und Tyrannei in dem Ort miterlebt und bekämpft hatte, der bis vor kurzem noch als „lebenswerteste Stadt der Welt“ galt.

Ich habe selbst einige Zeit in Melbourne verbracht, und ja, auch ich hätte dort gut leben können: angenehmes Klima, viele Parks und Freiflächen, gutes Essen, grüne Vorstädte. Aber genau das, so Field, ist der Stadt zum Verhängnis geworden. Wie Kalifornien, sagt er, hat es so viele aufgeweckte, urbane Fachleute angezogen, dass es immer links wählt, was dazu führt, dass die Politiker der Labor-Partei, die keinerlei Anreiz haben, auch nur mit einer einzigen konservativen Idee zu liebäugeln, dauerhaft im Amt sind.

Vielleicht erklärt dies, warum sich nur so wenige Menschen dagegen wehrten, als Ministerpräsident Dan Andrews die „Pandemie“ als Vorwand nutzte, um Victoria in ein Pendant zum kommunistischen China zu verwandeln. Vielleicht teilten die braven Linken in Melbourne seinen Glauben an die transformative Kraft des muskulösen Staates und stimmten zu, dass verzweifelte Zeiten nach Xi-ähnlichen Maßnahmen verlangen.

Zu diesen Maßnahmen gehörten: ein ausgerufener „Katastrophenzustand“, der der Polizei einen Freibrief gab, ohne Erlaubnis oder Durchsuchungsbefehl in die Wohnung einzudringen und Stichproben durchzuführen; eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens; ein Verbot, tagsüber das Haus zu verlassen, außer für Lebensmittel und lebensnotwendige Dinge, für die Pflege und Betreuung, für den täglichen Sport oder für die Arbeit; Sport darf nicht länger als eine Stunde dauern und muss in einem Umkreis von 5 km um die Wohnung ausgeübt werden; Maskenpflicht, auch im Freien.

Für diejenigen, die Andrews‘ „Null-Covid“-Narrativ für die öffentliche Gesundheit glaubten, schien dies vielleicht vernünftig und verhältnismäßig. Die wenigen, die versuchten, Widerstand zu leisten, wurden von den Behörden rücksichtslos niedergeschlagen: Rädelsführer“, die versuchten, Proteste zu organisieren (darunter eine schwangere Frau), wurden in ihren Häusern verhaftet; die Polizeitaktik bei Demos wurde zunehmend rabiater. Einmal wurden 500 Demonstranten in der Hitze stundenlang ohne Wasser „eingekesselt“ und einer nach dem anderen verhaftet; ein anderes Mal feuerte die Polizei mit Schlagstöcken auf unbewaffnete Demonstranten, was zu hässlichen Quetschungen führte; schließlich schickten die Behörden hartgesottene Anti-Terror-Polizisten, die in gepanzerten Fahrzeugen durch die Straßen patrouillierten, was verständlicherweise die Befürchtung weckte, dass früher oder später ein Zivilist getötet werden würde.

Das Bemerkenswerteste an diesen Gräueltaten war vielleicht, wie wenig Beachtung sie in den internationalen Medien fanden. Es war schon schlimm genug in Australien, wo, abgesehen von seltenen Oasen der Vernunft wie Sky Australia’s Outsiders und Alan Jones‘ Radioshow, fast keiner der aalglatten, plastischen Fernsehmoderatoren oder willfährigen Zeitungen etwas Seltsames oder Verwerfliches an dem raschen Abstieg des Lucky Country in den Totalitarismus zu finden schien. Noch merkwürdiger war das ohrenbetäubende Schweigen derjenigen, die normalerweise gerne die Gelegenheit nutzen, sich in einem Leitartikel eines Boulevardblattes gegen Ungerechtigkeit auszusprechen, nämlich die scharfsinnigen Kommentatoren und die Politiker, die sich auf die Quote berufen.

Wo war der empörte Artikel der Mail, der blutige und zerschundene Demonstranten und ein dichtes Polizeiaufgebot zeigte? Wo war der Telegraph-Kommentar von Charles Moore, der beklagte, dass eines der Juwelen des Commonwealth von einem sozialistischen Diktator zerstört wurde, der Hugo Chavez wie Maggie Thatcher aussehen lässt? Wo war die BBC-Panorama-Sondersendung?

Im Vergleich dazu muss man sich nur vorstellen, was passiert wäre, wenn, sagen wir, Wladimir Putin seine Bevölkerung so missbraucht und verelendet hätte: Die westlichen Medien wären wochenlang mit Empörungsberichten beschäftigt gewesen („Ian Birrell zieht seine Splitterschutzweste an, um wieder einmal über die jüngsten ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen durch den neuen Hitler der Welt zu berichten“).

Aber wenn ein bisher undurchsichtiger linker Psychopath über zerstörte Geschäfte und Existenzen herrscht, sie daran hindert, sterbende Angehörige zu sehen, sie mitten in der Nacht verhaftet, seine Polizisten eine Frau um die 70 umstoßen und ihr dann Pfefferspray ins Gesicht sprühen lässt (und dann die Öffentlichkeit anlügt, dass es sich in Wirklichkeit um einen 34-jährigen Mann mit Perücke handelte) und dies an einem Ort geschieht, der einer englischen Vorstadt ähnelt, dann ist das offenbar keine große Sache: weder für die freiheitsliebende Presse noch für angeblich fürsorgliche, liberale Politiker wie Boris Johnson.

Warum eigentlich nicht? Die Antwort liegt auf bedrückende Weise auf der Hand. Was in Victoria passiert ist, ist nur eine etwas extremere Version dessen, was auf der ganzen Welt passiert: empörende, beispiellose Einschränkungen der Freiheit, die ohne wissenschaftliche Grundlage wegen einer „Pandemie“ auferlegt werden, die nicht tödlicher ist als in einem schlechten Grippejahr. Auf die Absurdität von Dan Andrews‘ geistesgestörtem Eifer in Victoria hinzuweisen (oder auch auf die Ausschreitungen von Chief Minister Michael Gunner im Northern Territory oder von Mark McGowan in Westaustralien), würde lediglich die Aufmerksamkeit auf einen weltweiten Betrug lenken, bei dem wir ALLE hereingelegt werden.

In Ländern wie Großbritannien, in denen diese Beschränkungen derzeit recht locker gehandhabt werden, ist man versucht, die Machenschaften der Pfundskerle in fernen Ländern wie Kanada, Australien und Neuseeland als ein kleines lokales Problem zu betrachten, von dem wir zum Glück ausgenommen sind. Eine solche Selbstgefälligkeit wäre unangebracht. Erstens befinden wir uns lediglich in einem Zwischenspiel des „falschen Krieges“, dem noch viel mehr Elend (Knappheit, Zusammenbruch des Finanzsystems, möglicherweise Krieg) durch dieselben bösartigen „Eliten“ folgen wird, die Ihnen die Pandemie beschert haben. Zweitens müssen Krisenherde wie Victoria im richtigen Licht gesehen werden: als Testlauf unserer dunklen Herrscher, um zu sehen, wie weit sie uns treiben können und wie viel sie sich erlauben können.

Die schlechte Nachricht ist, dass sie mit einer ganzen Menge davonkommen können. Die gute – nun, Sie müssen sich wirklich Tophers Dokumentarfilm ansehen, um zu sehen, wie sich der Mut einiger mutiger Männer und Frauen im Kampf gegen das Böse als ansteckend erweist und Wunder geschehen können. Danke, Topher, und danke an den viktorianischen Widerstand, dass er uns den Weg gezeigt hat!