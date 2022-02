Wie Bush und Blair den Krieg im Irak planten: Lesen Sie das geheime Memo in voller Länge

Im April 2002 besuchte der britische Premierminister Tony Blair den amerikanischen Präsidenten George W. Bush auf dessen Ranch in Crawford, Texas.

Das Treffen am Wochenende gilt seit langem als Schlüsselmoment in der Vorbereitung der von den USA angeführten Invasion des Irak im März 2003, doch über die Einzelheiten der Gespräche zwischen den beiden wurde bisher nur spekuliert.

Middle East Eye hat eine Kopie eines geheimen Vermerks über das Treffen gesehen, der von David Manning, Blairs oberstem außenpolitischen Berater, der ihn nach Crawford begleitete, verfasst wurde.

Es wurde an Simon McDonald, den wichtigsten Privatsekretär von Außenminister Jack Straw, geschickt und an fünf weitere hochrangige britische Beamte weitergeleitet: Jonathan Powell, Blairs Stabschef, Mike Boyce, Chef des Verteidigungsstabs, Peter Watkins, Erster Privatsekretär von Verteidigungsminister Geoff Hoon, Christopher Meyer, Botschafter des Vereinigten Königreichs in den USA, und Michael Jay, Ständiger Sekretär im Außen- und Commonwealth-Büro.

Der Text dieses Memos wird nachstehend zum ersten Mal veröffentlicht.

Thema: Besuch des Premierministers in den USA vom 5. bis 7. April 2002.

Gesendet: 8. April 2002

Von: David Manning

An: Simon McDonald

CC’d: Jonathan Powell, Sir Mike Boyce, Peter Watkins, Christopher Meyer, Sir Michael Jay

Der Premierminister und seine Frau Blair waren vom 5. bis 7. April in Crawford, Texas, zu Gast bei Präsident und Frau Bush.

Ein Großteil der Gespräche [zwischen Blair und Bush] war ein Tête-à-Tête. Am Samstag, den 6. April, trafen Jonathan Powell und ich den Präsidenten und den Premierminister auf der Crawford Ranch zu informellen Gesprächen.

Condi Rice [Bushs nationale Sicherheitsberaterin] und Andy Card [Bushs Stabschef] begleiteten Bush.

Zu den Themen, die besprochen wurden, gehörten der Irak und andere Themen, die separat behandelt wurden.

Der Premierminister ordnete an, dass der Brief strengstens aufbewahrt und nur denjenigen gezeigt werden sollte, die ihn wirklich brauchen, und dass keine weiteren Kopien angefertigt werden sollten.

Bush sagte, er und der Premierminister hätten den Irak am Vorabend bei einem Abendessen allein besprochen.

Derzeit habe das Centcom keinen Kriegsplan als solchen. Die bisherigen Überlegungen erfolgten auf breiter und zentraler Ebene, obwohl vor kurzem unter großer Geheimhaltung eine sehr kleine Centcom-Zelle eingerichtet worden war, die sich mit der detaillierten militärischen Planung befasste.

Condi Rice sagte, 99 Prozent der Centcom-Mitarbeiter wüssten nichts davon.

Sobald die Zelle ihre Arbeit abgeschlossen habe, sei Bush bereit, einer gemeinsamen Sitzung von britischen und amerikanischen Planern zuzustimmen, um die Optionen zu prüfen. Er wollte, dass wir die Probleme gemeinsam durcharbeiten. Welcher Plan auch immer herauskommen würde, wir mussten den Sieg sicherstellen. Ein Scheitern konnten wir uns nicht leisten.

Es müsse jedoch unbedingt sichergestellt werden, dass ein Vorgehen gegen Saddam die regionale Stabilität eher stärke als beeinträchtige. Daher habe er den Türken versichert, dass ein Auseinanderbrechen des Irak und das Entstehen eines kurdischen Staates nicht in Frage kämen.

Dennoch gebe es eine Reihe von Unwägbarkeiten.

Er wusste nicht, wer Saddams Platz einnehmen würde, falls und wenn wir ihn stürzen würden.

Aber das war ihm auch ziemlich egal. Er ging davon aus, dass jeder eine Verbesserung darstellen würde.

Nichtsdestotrotz akzeptierte Bush, dass wir den PR-Aspekt der ganzen Angelegenheit mit großer Sorgfalt behandeln mussten.

Er akzeptierte, dass wir Saddam gegenüber den UN-Inspektoren in Verlegenheit bringen mussten, dass wir ihm sagen sollten, dass wir Beweise für seine Behauptung, er entwickle keine Massenvernichtungswaffen, haben wollten. Dieser könne nur erbracht werden, wenn die UN-Inspektoren die Erlaubnis erhielten, sich jederzeit überall im Irak aufzuhalten.

Bush fügte hinzu, Saddam dürfe keinen Einfluss auf die Nationalität oder die Zusammensetzung des Inspektionsteams haben.

Er sagte, dass der Zeitpunkt einer Aktion gegen Saddam sehr wichtig sei. Er wolle keine Operation vor den US-Kongresswahlen im Herbst starten. Andernfalls würde er der Kriegstreiberei zum Nutzen der Wähler beschuldigt werden.

In der Tat bedeutete dies, dass zwischen Anfang November und Ende Februar ein Zeitfenster zur Verfügung stand.

Auch wenn wir uns vielleicht gar nicht mehr dazu entschließen, es dieses Jahr noch zu tun.

Der Premierminister sagte, niemand könne daran zweifeln, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn es zu einem Regimewechsel im Irak käme. Aber wenn wir den Weg der Inspektoren einschlagen, müssen wir sorgfältig darüber nachdenken, wie wir das Ultimatum an Saddam formulieren, damit sie ihre Arbeit tun können.

Saddam würde sehr wahrscheinlich versuchen, die Inspektoren zu behindern und auf Zeit zu spielen. Deshalb war es so wichtig, dass wir darauf bestanden, dass die Inspektoren jederzeit einreisen dürfen und jeden Ort und jede Einrichtung besuchen können.

Der Premierminister sagte, wir bräuchten eine begleitende PR-Strategie, die die Risiken von Saddams Massenvernichtungswaffenprogramm und seine entsetzliche Menschenrechtsbilanz hervorhebt. Bush stimmte dem ausdrücklich zu.

Der Premierminister sagte, dieser Ansatz sei wichtig, um die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen und dem Präsidenten zu helfen, eine internationale Koalition zu bilden.

Der Premierminister würde gegenüber den europäischen Partnern betonen, dass Saddam die Möglichkeit zur Zusammenarbeit gegeben werde.

Sollte Saddam, wie von ihm erwartet, nicht kooperieren, würde es den Europäern sehr viel schwerer fallen, sich der Logik zu widersetzen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um gegen ein böses Regime vorzugehen, das uns mit seinem Massenvernichtungswaffenprogramm bedroht.

Wir würden uns immer noch die Frage stellen, warum wir beschlossen haben, jetzt zu handeln, was hat sich geändert?

Die Antwort muss lauten, dass wir vorausschauend handeln müssen, denn das ist eine der Lehren aus dem 11. September: Wenn wir nicht rechtzeitig handeln, werden die Risiken nur noch größer und zwingen uns möglicherweise, später sehr viel kostspieligere Maßnahmen zu ergreifen.

Der Präsident stimmte der Argumentation von Herrn Blair zu.

Auch Bush vertrat die Ansicht, dass die Ablösung Saddams durch ein gemäßigtes säkulares Regime im Irak positive Auswirkungen auf die Region, insbesondere auf Saudi-Arabien und den Irak, haben würde, auch wenn er dies nicht öffentlich sagen würde.

Kommentar:

Der Premierminister teilte mir später unter vier Augen mit, er habe erneut mit Bush über die Frage der UN-Inspektoren gesprochen. Bush habe eingeräumt, dass die Möglichkeit bestehe, dass Saddam die Inspektoren ins Land lasse und ihre eigenen Angelegenheiten erledige. Sollte dies der Fall sein, müssten wir unser Vorgehen entsprechend anpassen.

In der Zwischenzeit sei es sinnvoll, den Druck auf Saddam zu erhöhen und deutlich zu machen, dass wir uns das Recht vorbehalten, mit ihm zu verhandeln, wenn er die Inspektoren nicht akzeptiert.

Der Premierminister sagte mir auch, dass Bush deutlich gemacht habe, dass er eine breite Koalition für seine Irak-Politik aufbauen wolle. Dies habe ihn offenbar dazu bewogen, diejenigen auf der amerikanischen Rechten zu entlassen, die argumentierten, dass es keinen Bedarf und keinen Sinn habe, sich um die UN-Inspektoren zu kümmern.

George Bush senior könnte in diesem Punkt einflussreich gewesen sein. Bush teilte dem Premierminister gesondert mit, dass die USA eine Koalition für den Umgang mit dem Irak bilden müssen, was auch immer die „rechten Spinner“ sagen mögen.

Aus diesen Gesprächen geht hervor, dass die militärische Planung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Erst wenn mehr Fortschritte erzielt werden, wird Bush bereit sein, unseren eigenen Planern zu gestatten, die Optionen mit Centcom zu erörtern. Es scheint auch klar zu sein, dass Bush noch nicht endgültig entschieden hat, dass eine Militäraktion Ende dieses Jahres durchführbar sein wird, auch wenn er vorläufig den Zeitraum November-Februar für eine mögliche Kampagne vorgesehen hat.