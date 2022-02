Arzt auf CNN: „Die Wissenschaft hat sich geändert“, also heben Sie die COVID-Beschränkungen auf

Obwohl sich überhaupt nichts geändert hat, behauptete die CNN-„Ärztin“ Leana Wen diese Woche, dass sich „die Wissenschaft geändert hat“ und daher die COVID-Beschränkungen, einschließlich der Maskenpflicht, jetzt aufgehoben werden sollten.

Wen hat es aber versäumt, irgendwelche Studien oder Daten zu zitieren, die zeigen, dass sich die Wissenschaft geändert hat.

Wen, die schon vor einigen Wochen zugab, dass Masken die Ausbreitung von COVID nicht aufhalten, erklärte, dass „die Entscheidung, eine Maske zu tragen, nicht mehr von der Regierung vorgeschrieben werden sollte, sondern eine individuelle Entscheidung sein sollte“.

Sie fügte hinzu, dass Kinder in Schulen nicht gezwungen werden sollten, Masken zu tragen, da dies schädlich sein kann und ihnen das Lernen erschwert.

"The science has changed." @DrLeanaWen explains why she supports lifting some pandemic restrictions and thinks the decision to wear a mask should shift from a government mandate to an individual choice. pic.twitter.com/vaiybBBF2b