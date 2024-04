Ex-Politiker und weitere unterzeichnen irreführenden Brief zum Pandemievertrag – das sind meine Klarstellungen.

Einhundert globalistische Lakaien (darunter ehemalige Politiker) haben letzte Woche einen völlig irreführenden Brief über den Pandemievertrag unterzeichnet. Ich habe die Sache richtig gestellt.

Von Meryl Nass

Meine Kommentare zu dem Schreiben sind kursiv gedruckt. Die meisten Unterzeichner kommen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Kerry Kennedy, die ihren älteren Bruder in Verlegenheit bringen will, ist ein Ausreißer.

Gemeinsames Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der WHO-Mitgliedstaaten mit der Forderung nach einer dringenden Einigung über ein Pandemieabkommen

März 2024, 5 min Lesezeit

An die Staats- und Regierungschefs der WHO-Mitgliedstaaten,

Die überwältigende Lektion, die wir aus COVID-19 gelernt haben, ist, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind – nein, die Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass alle Medien und die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens das gleiche Drehbuch erhalten haben und dass alles eine Lüge war. Es sollte uns ein schlechtes Gewissen machen, weil wir einen tödlichen sogenannten Impfstoff nicht nehmen wollten.

überall – und das kann nur durch Zusammenarbeit geschehen. – Die WHO bittet nicht um Zusammenarbeit. Sie will der Schiedsrichter bei der Versorgung sein und entscheiden, wer was bekommt. Die Welt muss ihren Befehlen gehorchen. Das ist keine Zusammenarbeit.

Als Reaktion darauf haben die 194 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation im Dezember 2021 beschlossen, Verhandlungen über ein neues internationales Instrument zur Pandemievorbeugung, -vorsorge und -bekämpfung aufzunehmen, eine Pandemievereinbarung, die als „globaler Rahmen“ für die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Eindämmung jeder neuen Pandemiebedrohung dienen soll, unter anderem durch einen gerechten Zugang zu Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika – denn die Globalisten wollen, dass niemand zurückbleibt, wenn die giftigen, haftungsfreien „Impfstoffe“ das nächste Mal auf den Markt kommen.

Die Aushandlung eines wirksamen Pandemieabkommens ist eine dringend benötigte Gelegenheit, die Welt, in der wir leben, zu schützen. Die Länder selbst haben dieses Instrument vorgeschlagen, die einzelnen Länder verhandeln darüber, und nur die Länder werden letztlich für seine Anforderungen und seinen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sein. Warum sitzen dann die Geldgeber der WHO wie Bill Gates‘ BMGF und GAVI mit am Verhandlungstisch? Warum werden die Verhandlungen von handverlesenen Ausschüssen geführt? Warum schreibt die WHO-Bürokratie einen Großteil der Dokumente? Warum ist es Tedros, der die Befehle erteilt? Warum werden wir diesbezüglich immer wieder belogen?

Ein starker globaler Pakt gegen Pandemien wird künftige Generationen vor einer Wiederholung der Millionen von Todesopfern und der sozialen und wirtschaftlichen Verwüstung schützen, die durch mangelnde Zusammenarbeit während der COVID-19-Pandemie verursacht wurden. – Tatsächlich hat die Reaktion (Abriegelung, Schließung von Geschäften und Entlassung von Menschen ohne Arbeit, Zwangsbeatmung, schlechte Medikamente und Impfstoffe) viel mehr Menschen getötet als die Krankheit selbst, und es waren die Entscheidungen der WHO, die diese Reaktion bestimmt haben.

Alle Länder benötigen das, was das Abkommen bieten kann: die Fähigkeit, Krankheitserreger, die ein Risiko darstellen, aufzuspüren und weiterzugeben, und den rechtzeitigen Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen. Der rechtzeitige Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen, die genau und wirksam waren, wurde von der WHO blockiert, die unzuverlässige Tests, schlechte Behandlungen und schreckliche Impfstoffe unterstützte. Wenn die WHO die Macht erhält, der Welt ihren Willen aufzuzwingen, und es keinen Wettbewerb auf dem Markt und keine Haftung gibt, können wir erwarten, dass die Tests und Behandlungen beim nächsten Mal von noch schlechterer Qualität sein werden.

In nur zweieinhalb Monaten soll eine Einigung erzielt werden – die Länder setzten eine Frist bis Mai 2024, rechtzeitig zur 77. Weltgesundheitsversammlung.

Weltgesundheitsversammlung. Jetzt, da die Länder in die Endphase der Verhandlungen eintreten, müssen sie sicherstellen, dass sie sich auf Maßnahmen einigen, die die geforderte Aufgabe erfüllen: die Verhütung und Eindämmung von Pandemiegefahren. –Niemand hat auch nur den geringsten Beweis dafür erbracht, dass etwas von dem, was im Vertrag oder in den Änderungsanträgen vorgeschlagen wird, eine Chance hat, eine Pandemie zu verhindern. Sagen Sie uns, wie das geschehen soll, wenn die WHO potenzielle Pandemieerreger vermehrt und die Zahl der Labors, die sie untersuchen, stark erhöht, während sie in ihrem Vertragsentwurf vom Juni 2023 vorschlägt, „administrative Hindernisse“ für die GOF-Forschung zu beseitigen. Hallo?.

Wir drängen auf Lösungen, die sowohl eine rasche Meldung und Weitergabe von Krankheitserregern als auch den Zugang – in jedem Land – zu ausreichenden Instrumenten wie Tests und Impfstoffen gewährleisten, um Leben zu schützen und Schäden zu minimieren. Der öffentliche und der private Sektor müssen sich gemeinsam für das Gemeinwohl einsetzen. Diese globalen Bemühungen sind durch Fehlinformationen und Desinformationen bedroht. Zu den Unwahrheiten, die im Umlauf sind, gehört die Behauptung, die WHO beabsichtige, die Bewegungen der Menschen mit Hilfe digitaler Pässe zu überwachen;– Warum hat die WHO dann die von der EU im vergangenen Juni erworbenen digitalen Gesundheitspässe übernommen und bereits mit ihrer Einführung begonnen? Ist es die Überwachung von Bewegungen oder die Überwachung von Finanzen und Impf-/Gesundheitsdaten, die die WHO erhalten möchte? Vielleicht ist die Behauptung, die Bewegungen der Menschen zu überwachen, ein Ablenkungsmanöver, um die andere Überwachung zu verschleiern?

dass sie die nationale Souveränität der Länder aufhebt, was natürlich der Fall sein wird, wenn die WHO den Ländern Befehle erteilen und von ihnen verlangen kann, dass sie Gesetze erlassen, um die Richtlinien der WHO umzusetzen, und wenn die WHO die Vorräte eines Landes beschlagnahmen und in ein anderes Land bringen kann. Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Hier sind die Beweise:

David Bell und Van Dinh haben sich eingehend mit diesem Thema befasst. Ihr Artikel trägt den Titel „Warum stellt die WHO falsche Behauptungen über Vorschläge zur Beschlagnahme der Souveränität von Staaten auf?„

und dass sie in der Lage sein wird, bewaffnete Truppen einzusetzen, um Zwangsimpfungen und Abriegelungen durchzusetzen – weitere Strohmann-Argumente, wie das obige Argument der „Überwachung von Bewegungen“. Mit Strohmann-Argumenten wird eine falsche Behauptung aufgestellt, damit derjenige, der argumentiert, effektiv dagegen argumentieren kann, obwohl er nicht in der Lage ist, gegen den eigentlichen Vorschlag zu argumentieren. Niemand hat behauptet, dass die WHO über eigene Truppen verfügt und diese einsetzen wird. Das tut sie auch nicht. Aber Nationen haben Armeen und Polizeikräfte, und diese wurden während COVID eingesetzt, um Abriegelungen und in einigen Ländern Zwangsimpfungen zu verhängen. Den Nationen wird gesagt, sie müssten der WHO gehorchen, und die WHO gibt sich in den IHR-Änderungen das Recht, Abriegelungen und Zwangsimpfungen zu verhängen.

All diese Behauptungen sind vollkommen falsch, und die Regierungen müssen daran arbeiten, sie mit klaren Fakten zu widerlegen – ich habe Ihnen gerade die klaren Fakten geliefert, Sie Lakaien.

Es ist jetzt unerlässlich, einen wirksamen, sektorübergreifenden und multilateralen Ansatz zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung zu entwickeln, der von einem Geist der Offenheit und der Einbeziehung aller geprägt ist. Auf diese Weise können wir die Botschaft vermitteln, dass selbst in dieser zersplitterten und fragmentierten Welt eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit globale Lösungen für globale Probleme liefern kann.- Sie schreiben in einer Art und Weise, die nicht verständlich ist (was meinen sie mit einem multisektoralen und multilateralen Ansatz für PPPR? Was meinen sie mit einem Geist der Offenheit und Einbeziehung?), und die Verwendung einer blumigen Sprache erweckt den Anschein, als ob Sie etwas Edles sagen, obwohl das Gegenteil der Fall ist.

Wir rufen die Staats- und Regierungschefs aller Länder auf, ihre Bemühungen zu verstärken und bis Mai ein wirksames Pandemieabkommen zu schließen. Es wird eine neue pandemische Bedrohung entstehen – allerdings ist die Vorstellung von pandemischen Bedrohungen, wenn man COVID und HIV ausklammert, im Allgemeinen ein Hirngespinst. Trotz der Panikmache sterben weniger als 1000 Menschen pro Jahr an einer Pandemie. Wie David Bell bemerkt,

„Es war keine leichte Aufgabe, die für den Aufbau dieses neuen und in gewisser Weise parasitären Modells des öffentlichen Gesundheitswesens erforderliche Angst und Compliance zu erzeugen. Jahrzehntelang ist die Lebenserwartung weltweit gestiegen, während die Zahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten drastisch gesunken ist.“

und es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht darauf vorbereitet zu sein. Noch einmal: Wie sollen wir darauf vorbereitet sein, wenn wir diesen Blankoscheck über 41 Milliarden Dollar/Jahr an die WHO unterschreiben? Wie viel bekommt jeder Unterzeichner dieses Briefes?

Wir sind in einem Ausmaß betrogen worden, das wir uns nie hätten vorstellen können. Wir müssen aufwachen, bevor wir über die Klippe gestoßen werden.