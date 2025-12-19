EXKLUSIV: Ärztin, der unter Waffengewalt die Zulassung entzogen wurde, enthüllt geheime Krebsbehandlung

Von The Vigilant Fox

Medizinische Vertreter kamen „mit Waffen“ zu ihr nach Hause, aber ihr Mann ist nach Beginn einer unorthodoxen Behandlung krebsfrei.

Sie tauchten mit Waffen auf – weil sie die COVID-Impfung abgelehnt hatte.

Dr. Margaret Aranda wurde unter Waffengewalt ihre ärztliche Zulassung entzogen. Aber was sie als Nächstes enthüllte, deckt einen Verrat auf, der weitaus schlimmer ist, als sich die meisten Menschen vorstellen können.

Sie sagte, dass die meisten Ärzte niemals den hippokratischen Eid ablegen – und einige ihn umschreiben, um Schaden zu rechtfertigen.

Nachdem sie das System hinter sich gelassen hatte, wandte sich Dr. Aranda der Naturheilkunde zu. Ihr Mann kämpfte gegen Blasenkrebs, also setzte sie ihn auf eine Therapie mit Aprikosenkernen und Enzymen. Er erholte sich. Diese Erfahrung führte sie tiefer in eine Welt, die die medizinische Fachwelt Ihnen vorenthalten möchte.

Einer der deutlichsten Einblicke in diese Welt bietet das Buch „Laetrile Case Histories”, das die klinischen Erfahrungen von Dr. John A. Richardson, MD, dokumentiert, der in den 1970er Jahren Krebspatienten mit Stoffwechsel- und Ernährungstherapien behandelte, deren Schwerpunkt auf Laetrile lag.

Das ursprünglich 1977 veröffentlichte Buch beschreibt 62 Fallstudien von Patienten, von denen die meisten nach Ausschöpfung aller konventionellen Behandlungsmöglichkeiten in die Richardson-Klinik kamen.

Vielen von ihnen waren nur noch wenige Tage zu leben gegeben worden. Einige lebten noch jahrelang weiter – ohne Krebs.

Im Jahr 2005 besuchte die Mitautorin Patricia Griffin, RN BS, diese Patienten erneut, sprach mit ihren Familien und aktualisierte die Aufzeichnungen, um das zu bewahren, was das System zu löschen versuchte.

Heute sind John Richardson Jr. und Dr. Margaret Aranda bei uns, um darüber zu sprechen, was die etablierten Institutionen so lange über Krebs geheim halten wollten.

Dr. Aranda begann das Interview mit einer alarmierenden persönlichen Geschichte.

Sie beschrieb den Moment, als Regierungsbeamte mit Waffen bei ihr zu Hause auftauchten. Ihre Mission? Ihr die ärztliche Zulassung zu entziehen, weil sie die COVID-Impfung abgelehnt hatte.

Ihre Zeit in der Schulmedizin war vorbei – aber ihre Berufung hatte gerade erst begonnen.

Stattdessen wandte sie sich der Heilung zu, beginnend mit ihrer eigenen Familie. Ihr Mann hatte gegen Blasenkrebs gekämpft. Nachdem er mit einer Kur aus Aprikosenkernen und Pankreasenzymen begonnen hatte, ging es ihm besser. Viel besser.

Nun, da er krebsfrei war, wurde seine Genesung zur Grundlage für das, was sie als „Eds Krebsprotokoll” bezeichnet, das sie nun öffentlich auf Substack teilt.

„Ich betrachte es als Ehrenzeichen”, sagte sie. „Medizinische Beamte kamen mit Waffen zu mir nach Hause… Mein Mann ist krebsfrei, seit er mit den Aprikosenkernen begonnen hat.”

Diese Erfahrung entfachte in ihr – und in John Richardson Jr. – das Feuer, die Wahrheit über eine der am meisten verteufelten Naturheilmethoden aufzudecken: Laetrile.

Gemeinsam gingen sie gegen das vor, was sie als „Cyanid-Lüge” bezeichneten. Dr. Aranda durchforstete die medizinische Literatur und fand nur 13 Studien am Menschen, in denen Aprikosenkern und Cyanid erwähnt wurden – die meisten davon waren entweder Jahrzehnte alt oder es fehlten grundlegende Daten. Eine Reihe von Fällen stammte aus einer einzigen landwirtschaftlichen Region in der Türkei und stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem seltenen Enzymmangel, nicht mit den Kernen selbst.

Richardson war unverblümt: Trotz aller Ängste „ist in den USA seit über 60 Jahren kein einziger Mensch an Aprikosenkernen gestorben”. Die Zahl der Todesfälle durch Chemotherapie wird hingegen nicht einmal erfasst.

„All diese Propaganda, die uns jeden Tag über Cyanid erzählt wird … und kein einziger Todesfall in den USA in den letzten 60 Jahren.”

Als Maria fragte, wie lange diese Wahrheit schon verheimlicht worden sei, gaben beide Gäste dieselbe Antwort: Eine Vertuschung, die über ein halbes Jahrhundert zurückreicht.

Richardson erklärte, dass angesehene Institutionen wie Sloan Kettering, Houston Methodist und die Loyola University Studien veröffentlicht hätten, die die Wirksamkeit von Laetrile bestätigten. Als sie jedoch feststellten, dass es nicht patentiert werden konnte, wurde die Forschung begraben.

„Sie haben bewiesen, dass es Metastasen stoppt“, sagte er. „Aber als sie damit keine Milliarden verdienen konnten, haben sie es begraben.“

Dr. Aranda fügte hinzu: „Es ist die Liebe zum Geld, die dies ausgelöst hat.“

Die Menschen wurden nicht nur in die Irre geführt – ihnen wurden echte Optionen vorenthalten. „Die Menschen sollten wütend sein“, sagte Richardson. „Ihnen wurde nicht gesagt, dass es diese Optionen gibt.“

Aber die Täuschung hört nicht bei der Behandlung auf. Sie beginnt mit dem Eid, von dem wir glauben, dass er uns schützt.

Dr. Aranda sprach aus, was nur wenige zu sagen wagen: Der hippokratische Eid, der besagt, „keinen Schaden zuzufügen“, ist größtenteils ein Mythos.

Sie erklärte, dass viele moderne Ärzte ihn entweder nicht ablegen oder komplett umschreiben. „Es ist ein Eid an Apollo“, bemerkte sie, „und er ist nicht stichhaltig.“ Stattdessen entschied sie sich, Gott ihre Treue zu schwören.

Für Maria hat die COVID-Ära jegliches noch verbliebene Vertrauen in das System zerstört. „Ich habe jetzt Angst vor etablierten Ärzten“, sagte sie.

„Es gibt so etwas wie den Eid des Hippokrates gar nicht … Sie haben ihn nie abgelegt – oder sie haben ihn abgeändert.“

Um zu zeigen, was möglich ist, wenn Menschen aus dem System ausbrechen, erzählte Richardson die Geschichte von Shane Horton.

Shane war ein Teenager, als bei ihm aggressiver Knochenkrebs diagnostiziert wurde und ihm nur noch 45 Tage zu leben gegeben wurden. Nachdem alle konventionellen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, wandte sich seine Familie an die Richardson Clinic und probierte die Stoffwechseltherapie aus.

Die Ergebnisse waren bemerkenswert: Die Schmerzen ließen nach, die Beweglichkeit kehrte zurück und die Tumormarker stabilisierten sich. Das war vor über vier Jahrzehnten.

Heute ist Shane 61 Jahre alt. Er lebt, ist bei bester Gesundheit – und nimmt immer noch Aprikosenkerne.

Diese Fallstudie führte zu der großen Frage: Warum sind heute so viele Menschen krank, obwohl dies vor einigen Generationen noch nicht der Fall war?

Maria wies darauf hin, dass die Krebsraten vor 200 Jahren weitaus niedriger waren. Richardson erklärte, warum.

„Es ist zu 100 % bewiesen. Wenn wir unsere Ernährung umstellen, können wir Krebs heilen.“ Er sprach über die Hunzas – eine alte Gesellschaft, die dafür bekannt ist, Aprikosenkerne zu essen und ein langes, krebsfreies Leben zu führen.

Dann brachte er die Botschaft auf den Punkt: „Man stirbt nicht an einem Mangel an Medikamenten. Man stirbt an einem Mangel an natürlicher, von Gott gegebener Nahrung.“

In einer Welt, in der synthetische Lösungen als einzige Option verkauft werden, war dies eine radikale Erinnerung daran, dass die Heilung manchmal nicht neu ist – sondern alt, vergessen und aus der Erde gewachsen.

