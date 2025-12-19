Gates investiert 3,3 Mio. Dollar in mRNA-Reinigungstechnologie – und bestätigt damit Probleme durch Verunreinigungen in COVID-Impfstoffen, Plattform soll dauerhaft etabliert werden

Von Jon Fleetwood

Pressemitteilung räumt ein, dass derzeitige mRNA-basierte Impfstoffe nicht wirksam genug sind und zu viele Verunreinigungen enthalten.

Trotz der Versuche der Mainstream-Medien, das alarmierende Kontaminationsproblem bei COVID-19-Impfstoffen herunterzuspielen, hat die Gates Foundation einem Team von Wissenschaftlern am Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in New York 3,3 Millionen Dollar für die Entwicklung „bahnbrechender Reinigungstechnologien” zur Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen zur Verfügung gestellt.

Eine im September veröffentlichte Studie in Autoimmunity bestätigt, dass sowohl die mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech als auch von Moderna eine um ein Vielfaches höhere Kontamination aufweisen als von der FDA und der WHO festgelegt.

Die Förderung ist ein implizites Eingeständnis, dass Kontamination tatsächlich ein Problem von mRNA-Impfstoffen darstellt, sowie ein Zeichen dafür, dass diese Plattform weiterhin bestehen bleiben wird.

Gates finanziert das Projekt aufgrund der „Verunreinigungen“ und „Ineffizienz“ im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen.

Laut einer RPI-Mitteilung:

Das Forschungsteam möchte einen kritischen Engpass bei der Herstellung von mRNA-Therapeutika angehen: den Reinigungsprozess, bei dem Verunreinigungen entfernt werden, während die Integrität des therapeutischen Moleküls erhalten bleibt. „Dieses Projekt stellt einen Paradigmenwechsel in unserer Sichtweise auf die mRNA-Reinigung dar“, so Belfort. „Die derzeitigen Technologien sind unerschwinglich teuer und ineffizient, was den Zugang für die Bevölkerungsgruppen erschwert, die sie am dringendsten benötigen. Unser Ziel ist es, eine Reinigungsplattform zu entwickeln, die nicht nur kostengünstiger, sondern auch produktiver und skalierbarer ist.“

Die Forscher wollen dies erreichen, indem sie „herkömmliche harzbasierte Reinigungssysteme durch fortschrittliche Membrantechnologien und innovative Bindungsmoleküle ersetzen“.

Die Ankündigung des RPI räumt auch ein, dass die derzeitigen Verunreinigungen in mRNA-basierten Impfstoffen mit Nebenwirkungen in Verbindung stehen und dass die injizierbaren Impfstoffe nicht wirksam genug sind – weitere Enthüllungen, die den gängigen Gegenargumenten widersprechen.

mRNA-Impfstoffe mit höherer Reinheit und geringeren immunogenen Verunreinigungen könnten zu verbesserten klinischen Ergebnissen führen, darunter geringere Nebenwirkungen und eine höhere therapeutische Wirksamkeit.

Die Ankündigung sagt den Aufstieg der selbstreplizierenden Impfstofftechnologie voraus, vor der diese Website bereits im Dezember 2023 als erste gewarnt hatte.

Darüber hinaus könnte sich die entwickelte Technologie als besonders wertvoll für selbstverstärkende RNA-Therapeutika (saRNA) erweisen, die geringere Dosen als herkömmliche mRNA-Impfstoffe erfordern und die nächste Generation von RNA-basierten Medikamenten darstellen.

Gates hat selbstkopierende mRNA-Impfstoffe gegen COVID (hier, hier) sowie gegen die Vogelgrippe (hier) entwickelt, deren Erreger laut Prognosen dieser Website die nächste orchestrierte Pandemie auslösen wird.

Die jüngste Investition des Milliardärs erfolgt im Namen der Stärkung der Infrastruktur der großen Pharmaunternehmen sowie der „Gerechtigkeit” und „Pandemievorsorge”.

Wenn diese Technologie erfolgreich ist, könnte sie die lokale Produktion von mRNA-Impfstoffen in Regionen ermöglichen, die derzeit keinen Zugang zu erschwinglicher Infrastruktur für die biologische Herstellung haben, und so die globale Gesundheitsgerechtigkeit und Pandemievorsorge unterstützen.

Trotz der Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, die mit mRNA-Impfungen in Verbindung gebracht werden, wird diese Technologie nicht verschwinden.