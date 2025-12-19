Warum dieses neue WHO/UN-Dokument mit Zielmarke 2030 für jeden Bürger brisant ist – und warum es schlimmer als Covid werden könnte

Viele Bürger beruhigen sich mit dem Hinweis, die WHO habe keine rechtliche Durchsetzungsmacht. Diese Einschätzung ist formal korrekt, greift aber politisch zu kurz. Die Erfahrungen der Covid-Jahre zeigen deutlich: Maßnahmen wurden nicht durch die WHO selbst durchgesetzt, sondern durch nationale Regierungen, die sich auf WHO-Empfehlungen, internationale Übereinkünfte und einen behaupteten globalen Konsens beriefen. Für die betroffenen Bürger spielte es keine Rolle, woher die Legitimation kam – die Einschränkungen waren real.

Das aktuelle UN/WHO-Dokument zur mentalen Gesundheit und zu nichtübertragbaren Krankheiten ist deshalb nicht isoliert zu betrachten. Es entfaltet seine Wirkung im Zusammenspiel mit bestehenden und geplanten Instrumenten wie den Internationalen Gesundheitsvorschriften, dem geplanten Pandemievertrag und nationalen Notstands- und Infektionsschutzgesetzen. In diesem Gefüge fungiert es als normativer Rahmen, auf den sich Staaten künftig berufen können.

Besonders brisant ist die inhaltliche Verschiebung, die dieses Dokument vornimmt. Psychische Gesundheit wird nicht mehr ausschließlich als individuelles Schutzgut verstanden, sondern ausdrücklich in den Kontext von Krisenvorsorge, gesellschaftlicher Resilienz und staatlichem Krisenmanagement gestellt. Damit wird mentale Gesundheit zu einer Frage der Systemstabilität. Diese Verschiebung ist politisch hochrelevant.

Zentrale Belegstelle: Integration in Krisen- und Notstandsmanagement. Wörtliches Zitat (Schlüsselstelle)

„Integrate noncommunicable disease prevention and control, and the provision of mental health and psychosocial support, into emergency and pandemic prevention, preparedness and response, and humanitarian response frameworks to contribute to resilient and responsive health systems capable of effective emergency preparedness and response.“ Absatz 70

Während Covid als zeitlich begrenzte Ausnahmesituation galt, ist der neue Ansatz dauerhaft angelegt. Psychische Belastungen, chronische Krankheiten, gesellschaftliche Spannungen und als riskant bewertetes Verhalten verschwinden nicht wieder, sondern sind ständig vorhanden und lassen sich unterschiedlich interpretieren. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Maßnahmen dauerhaft zu begründen – auch ohne einen klaren Notfall wie bei einer Pandemie.

Die Verbindung von mentaler Gesundheit mit Krisenmanagement birgt ein erhebliches Missbrauchspotenzial. Staaten könnten künftig argumentieren, bestimmtes Verhalten gefährde die psychische Gesundheit der Bevölkerung, bestimmte Informationen wirkten destabilisierend oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen stellten ein Risiko für den sozialen Zusammenhalt dar. Solche Argumentationsmuster ermöglichen Eingriffe, ohne dass eine akute medizinische Notlage vorliegen muss.

Covid hat gezeigt, wie schnell sich politische Schwellen verschieben können. Was zuvor als undenkbar galt – Ausgangsbeschränkungen, Berufsverbote, indirekter Zwang, Einschränkung von Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht – wurde innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Entscheidungsprozesse verlagerten sich von Parlamenten zu Exekutiven, von Gesetzgebung zu Verordnungen, von demokratischer Debatte zu Expertenrunden.

Im Unterschied zu Covid geht es nun nicht mehr nur um die Kontrolle eines Virus, sondern um die Regulierung von Verhalten, Information und gesellschaftlicher Normen. Mentale Gesundheit ist kein objektiv messbarer Zustand, sondern ein interpretationsabhängiges Konzept. Genau das macht sie als politisches Steuerungsinstrument so problematisch.

Das UN/WHO-Dokument schafft keine Zwangsmaßnahmen an sich. Es schafft jedoch einen international legitimierten Deutungsrahmen, der nationale Regierungen in die Lage versetzt, weitreichende Maßnahmen als gesundheits-, präventions- oder krisenpolitisch notwendig darzustellen. Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Text selbst, sondern in seiner Anwendung durch Staaten, die bereits während Covid gezeigt haben, wie bereitwillig sie Notstandslogiken übernehmen und ausweiten.

Für Bürger in Ländern, die sich den WHO-Strukturen untergeordnet haben, ist dieses Dokument daher von unmittelbarer Bedeutung. Es markiert einen weiteren Schritt in der Verschiebung politischer Macht hin zu exekutiver Steuerung unter dem Label von Gesundheit, Sicherheit und Resilienz. Die entscheidende Frage ist nicht, ob es missbraucht werden kann, sondern ob demokratische Gesellschaften noch über ausreichende rechtliche und institutionelle Schutzmechanismen verfügen, um genau das zu verhindern.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre legt nahe, dass diese Schutzmechanismen schwächer sind, als viele gehofft haben. Genau deshalb verdient dieses Dokument kritische Aufmerksamkeit – nicht aus Panik, sondern aus demokratischer Verantwortung.