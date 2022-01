Exklusiv: Autopsie bestätigt Tod eines 26-Jährigen durch Herzmuskelentzündung, die direkt durch Pfizer-Impfstoff verursacht wurde

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte die Mutter von Joseph Keating, dass die einzigen Warnzeichen ihres Sohnes Müdigkeit, Muskelkater und eine erhöhte Herzfrequenz waren. Eine Autopsie bestätigte jedoch, dass er an einer Herzmuskelentzündung starb, die direkt durch den COVID-Impfstoff von Pfizer verursacht wurde.

Ein 26-jähriger Mann aus South Dakota, der am 12. November 2021 an Myokarditis starb – vier Tage nach seiner Auffrischungsimpfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer – hatte keine Ahnung, dass er nach der Impfung an einem seltenen und angeblich „leichten“ Herzproblem litt.

Joseph Keatings einzige Warnzeichen waren Müdigkeit, Muskelkater und eine erhöhte Herzfrequenz, so die Familienmitglieder.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagten Josephs Vater, Mutter und Schwester, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Josephs Tod nicht untersucht haben.

Die CDC hat auch nicht den Pathologen kontaktiert, der die Autopsie durchgeführt hat, oder die Dokumente angefordert, die bestätigen, dass Josephs Tod durch den Pfizer-Impfstoff verursacht wurde.

Dem Autopsiebericht und der Sterbeurkunde zufolge starb Joseph an einer schweren Herzschädigung aufgrund einer Myokarditis in der linken Herzkammer, die auf den jüngsten COVID-19-Auffrischungsimpfstoff von Pfizer zurückzuführen ist.

Josephs Mutter, Cayleen, sagte, ihr Sohn sei für Impfungen gewesen und habe in einem Umfeld gearbeitet, in dem er geimpft werden musste. Laut Josephs Impfausweis erhielt er seine erste Pfizer-Impfung am 26. März 2021 und die zweite Dosis am 16. April.

Cayleen sagte, dass ihr Sohn, bei dem nach den ersten beiden Dosen keine negativen Nebenwirkungen aufgetreten seien, am 8. November 2021 eine dritte Auffrischungsdosis erhalten habe.

„Das war an einem Montag“, sagte Cayleen. „Am Dienstag und Mittwoch ging es ihm gut, aber am Donnerstagmorgen – 72 Stunden nach der Auffrischungsimpfung – rief er an und sagte, er habe Halsschmerzen.“

Cayleen kochte ihrem Sohn heißen Apfelmost, er nahm Halsbonbons und ging zur Arbeit, aber innerhalb von zwei Stunden rief er sie an, um ihn abzuholen, weil er so erschöpft war, dass er nicht arbeiten konnte.

Als Cayleen ihn fragte, was los sei, sagte Joseph ihr, er habe Muskelkater, sei erschöpft und habe Halsschmerzen.

„Als wir googelten, ‚was sind Ihre Reaktionen auf den Pfizer-Impfstoff‘, sagten viele der Ergebnisse, dass die Leute mit Müdigkeit, Muskelkater und allem Möglichen zu kämpfen haben, also haben wir beide es einfach als Reaktion auf den Impfstoff abgetan und es war keine große Sache“, sagte Cayleen.

Joseph schlief am Donnerstag durch. Am Freitagmorgen sagte er seiner Mutter, dass er wieder zur Arbeit gehen müsse, weil er zu erschöpft sei, um dorthin zu gehen. Cayleen besuchte Joseph und sagte, dass er abgesehen von Müdigkeit und Muskelkater normal zu sein schien.

„Er wirkte nicht wirklich krank, nur erschöpft“, sagte sie.

Cayleen, die seit 35 Jahren als Krankenschwester in der Intensivpflege arbeitet, nahm die Werte ihres Sohnes auf und stellte fest, dass seine Temperatur auf 37,8 und seine Herzfrequenz auf 112 angestiegen war. Sie vermutete, dass dies mit dem Fieber zusammenhing, und gab ihm Tylenol.

Später an diesem Tag schrieb Joseph seiner Mutter, dass sein Fieber gesunken war. Um 16:30 Uhr lag sein Sauerstoffgehalt bei 100 %, aber seine Herzfrequenz war immer noch erhöht.

Josephs Vater William besuchte seinen Sohn gegen 17 Uhr und sie aßen zu Abend. William ging um 18 Uhr. Zwei Stunden später war sein Sohn tot.

Die Familie weiß, wann Joseph starb, weil sie die Daten der Apple Watch von seinem Telefon abrufen konnte. Joseph hatte eine App aktiviert, die seine Herzfrequenz bis zum Zeitpunkt seines Todes gemessen hat.

Cayleen sagte:

Er setzte sich in seinen Sessel, und als wir [die Familie] am nächsten Tag kamen, konnten wir die Daten von seiner Apple Watch abrufen, die den genauen Zeitpunkt seines Todes anzeigten und genau aufzeigten, wie seine Herzfrequenz in den letzten zwei Stunden war.

Es zeigte sich, dass er den ganzen Tag über im 100er-Bereich schlug und nach 18 Uhr, als er sich in den Sessel setzte, fiel seine Herzfrequenz in den 60er-Bereich, was für Joseph, der immer eine Ruheherzfrequenz im 80er- und 90er-Bereich hatte, niedrig war – und dann hörte sie einfach auf.

Cayleen sagte, als sie Joseph am nächsten Morgen fanden, gab es keine Anzeichen dafür, dass er wusste, dass er sterben würde.

„Er unterhielt sich sogar noch mit einigen seiner Freunde, bevor er starb. Das Telefon und die Fernbedienung lagen auf seinem Schoß“, sagte seine Mutter.

Die Familie rief den Notruf, und die Polizei kam, um sicherzugehen, dass es sich nicht um einen Tatort handelte, denn „26-Jährige sterben nicht einfach so“, sagte Cayleen.

Als die Polizisten Cayleen und ihren Mann zum Verhör abholten, erzählte sie den Beamten, dass sie nur wisse, dass ihr Sohn vier Tage zuvor den Impfstoff von Pfizer erhalten hatte und dass er unerwünschte Reaktionen zeigte. Vier Tage später war er tot.

Autopsie bestätigt: Joseph starb an Myokarditis

Nachdem Joseph gestorben war, musste eine Autopsie durchgeführt werden, um die Todesursache zu bestätigen.

„Bei den ersten Untersuchungen konnten sie nichts finden – sein Herz sah normal aus“, sagte Cayleen. Aber „der Pathologe sagte, er würde 22 verschiedene Objektträger untersuchen, um zu sehen, was er finden könnte“.

In der Zwischenzeit, so Cayleen, hörte sie Geschichten über junge Männer, die durch COVID-Impfstoffe eine Myokarditis bekommen hatten.

„Ich wusste, dass COVID MIS-C [multisystemisches Entzündungssyndrom] verursachen kann, aber niemand sagte mir, dass der Impfstoff Myokarditis verursacht“, sagte Cayleen. „Es ist ein großer Unterschied, ob man durch COVID eine Herzmuskelentzündung bekommt oder ob ein Impfstoff eine Herzmuskelentzündung auslöst und einen tatsächlich umbringt.“

Cayleen sagte:

„Als der Pathologe die 22 Segmente von Josephs Herz untersuchte, zeigte sich, dass der Impfstoff sein gesamtes Herz entzündet und angegriffen hatte. Das Herz war so stark geschädigt… Es handelte sich um eine vollständige multifokale Myokarditis, und es war nicht nur ein Teil seines Herzens betroffen, sondern die gesamte Scheidewand und die Herzkammern.“

Cayleen glaubt, dass sich ihr Sohn durch die Auffrischungsimpfung so stark entzündete, dass sein Herz eine tödliche Arrhythmie entwickelte, die ihn auf der Stelle tötete.

Sie sprach mit mehreren Kardiologen, die sich wunderten, dass ihr Sohn nie irgendwelche Brustschmerzen hatte.

„Die typischen Anzeichen, die einen als Elternteil dazu veranlassen würden, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wurden mir nicht mitgeteilt“, sagte Cayleen. „Er wusste nicht, dass sein Herz raste, flatterte oder Vorhofflimmern bekam. Alles, worüber er sich beklagte, war Muskelkater und Müdigkeit“.

Josephs Hausarzt rief die Familie an, nachdem die Ergebnisse der Autopsie vorlagen, und sagte Cayleen, wenn sie ihn angerufen und ihn über Josephs Symptome informiert hätte, hätte er gesagt, es sei nur eine Nebenwirkung des Impfstoffs.

„Hätten wir ihn am Donnerstag oder Freitag hergebracht, hätte es niemand entdeckt“, sagte Cayleen.

Josephs Schwester Kaylee sagte: „Mein Bruder hatte das Gefühl, dass es ihm nicht schlecht genug ging, um einen Arzt aufzusuchen, weil er keine Symptome hatte, es kam einfach aus dem Nichts.“

„Das ist das Erstaunliche daran, dass er keine Schmerzen in der Brust hatte, kein Herzflattern spürte und keine Atemnot hatte“, sagte Cayleen. „Ich meine, zwei Stunden bevor er starb, hatte er noch eine Sauerstoffkonzentration von 100 Prozent. Außer einer erhöhten Herzfrequenz war nichts zu erkennen.“

Cayleen sagte, sie habe alle Werte gemessen und ihr Sohn habe sich einfach nicht krank gefühlt. „Wenn man krank ist, liegt man im Bett, aber er fühlte sich einfach nicht so. Er kam einfach in einen Rhythmus, mit dem das Herz nicht mithalten konnte, und er starb.

Cayleen sagte, sie sei dankbar, dass eine Autopsie durchgeführt wurde, denn sie ergab, dass ihr Sohn direkt an den Folgen der Impfung starb und dass die Herzmuskelentzündung, an der er litt, auf den Impfstoff zurückzuführen war.

„Das ist ein dokumentierter Beweis“, sagte Cayleen. „Er starb direkt an der Pfizer-Auffrischungsimpfung“.

CDC ignoriert Berichte über Tod durch Myokarditis

Sowohl Josephs Familie als auch der Pathologe reichten einen Bericht beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ein, aber bis heute wurde keiner von beiden von der CDC wegen Josephs Tod kontaktiert.

„Man sollte meinen, wenn ein Kind an einer Reaktion auf einen COVID-Impfstoff stirbt, die auf dem Totenschein und in der Autopsie dokumentiert ist, hätte sich die CDC sofort an uns gewandt“, sagte Cayleen. „Man sollte meinen, die CDC hätte den Pathologen angerufen.

Laut der CDC-Website kontaktiert die Behörde Personen, die die Falldefinition für Myokarditis nach mRNA-COVID-Impfung erfüllen und eine Meldung an VAERS eingereicht haben.

Um die Falldefinition zu erfüllen, müssen die Betroffenen „Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und das Gefühl haben, ein schnell schlagendes, flatterndes oder pochendes Herz zu haben, sowie medizinische Tests, die die Diagnose einer Myokarditis stützen und andere Ursachen ausschließen.“

Dies schließt Todesfälle wie den von Joseph aus, bei dem vor seinem Tod keine Myokarditis diagnostiziert wurde und der nicht die Symptome aufwies, die normalerweise unter die Falldefinition der CDC fallen würden.

Auf der Website der CDC ist nicht angegeben, was mit diesen Fällen geschieht, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie verfolgt oder in die Myokarditis-Zahlen der CDC aufgenommen werden.

Cayleen sagte, dass die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates den Tod ihres Sohnes ebenfalls nicht untersucht habe, da sie erst von der CDC kontaktiert werden müsse.

„Niemand will das Thema anfassen“, sagte William. „Ich habe in den letzten Tagen beim staatlichen Gesundheitsamt angerufen, und sie sagten immer wieder, sie müssten auf die CDC und die Fakten warten. Ich habe ihnen gesagt, dass die Fakten in der Autopsie enthalten sind, aber sie sagten, sie müssten noch länger warten.“

Wie The Defender am 6. Januar berichtete, zeigen E-Mails, die Judicial Watch durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten hat, dass die CDC es den staatlichen Gesundheitsämtern überlässt, Todesfälle nach COVID-Impfungen zu untersuchen, einschließlich des Todes eines 13-jährigen Jungen, der drei Tage nach seiner zweiten Pfizer-Impfung an Herzmuskelentzündung starb.

Cayleen sagte:

„Wir haben keine Antwort erhalten. Wir haben den örtlichen Nachrichtensender kontaktiert, um zu erfahren, dass dies passiert ist, und sie sagten, ihnen seien die Hände gebunden. Wir haben den Pathologen angerufen, kein Kommentar. Der Gouverneur, kein Kommentar. Die Gesundheitsbehörde, kein Kommentar. Die CDC, kein Kommentar. Also redet niemand darüber.“

Cayleen sagte, sie wolle mit der Geschichte ihres Sohnes vor allem andere Familien darüber informieren, dass dies ohne jede Vorwarnung geschehen sei.

„Nach fünfunddreißig Jahren als Krankenschwester hätte ich wissen müssen, dass etwas passiert, und ich habe es nicht gewusst“, sagte sie. „Es gab keine Anzeichen.“

Cayleen weiter:

Es ist traurig, denn es ist, als ob Josephs Tod nie stattgefunden hätte. Ich verstehe einfach nicht, warum wir die Eltern nicht warnen können, dass so etwas passiert – und dass sie aufpassen sollen. In den ersten beiden Tagen hatte er keine Symptome, und am dritten Tag traten sie dann auf. Aber ich habe es nicht zusammengefügt, weil er nicht die Symptome hatte, bei denen man denken würde, dass etwas sein Herz zerstört. Aber nach vier Tagen war er tot.

Joseph ist seit zwei Monaten tot und niemand weiß, dass dieser Junge sein Leben für das Wohl Amerikas geopfert hat, um eine Auffrischung zu bekommen.

William sagte, er habe nicht das Gefühl, dass sich jemand mit den Menschen beschäftigen wolle, die nach COVID-Impfungen krank werden oder sterben.

Cayleen sagte, ihr Sohn sei ein unschuldiger 26-Jähriger gewesen, der mit der Impfung und der Auffrischungsimpfung „alles richtig gemacht“ habe, dann aber gestorben sei – und niemand wolle dies anerkennen, akzeptieren oder ihr sagen, warum.

Experte schließt Tod aufgrund einer gelösten Vorerkrankung aus

Im Autopsiebericht heißt es im Abschnitt über das Gehirn, es habe eine „Masse aus mehreren Gefäßen unterschiedlicher Größe mit einziehbarem Fremdmaterial mit Riesenzell-Entzündungsreaktion und Verkalkung; großkalibriges Gefäß mit Thrombus“ gegeben.

Kaylee und ihre Mutter sagten, Joseph sei mit einer arteriovenösen Malformation (AVM) geboren worden, die inzwischen geheilt worden sei.

„Das ‚Fremdmaterial‘ ist ‚Superkleber‘ – das ist das Material, das [Josephs Arzt] verwendet hat, um die AVM abzudichten“, stellte Kaylee klar. „Die ‚Masse‘ war die Verkalkung des Klebstoffs“.

Cayleen sagte, dass ein Angiogramm des Gehirns, das am 12. Oktober 2020 durchgeführt wurde, zeigte, dass die AVM geheilt war – das heißt, sie war vollständig geschlossen und versiegelt. Ihr Sohn hatte also zu dem Zeitpunkt, als er den Pfizer-Booster erhielt, keine Grunderkrankung.

„Sogar der Pathologe sagte, dass sein Gehirn gespendet werden könnte, weil es keine Anzeichen für die AVM gab“, so Kaylee.

Als Cayleen Josephs Hirnspezialist anrief und ihm erklärte, dass ihr Sohn an den Folgen der Auffrischungsimpfung gestorben war, erzählte er ihr von einer Studie, die zeigt, dass junge erwachsene Männer durch COVID-Pfizer-Auffrischungsimpfungen eine Myokarditis bekommen.

„Diese weltbekannten Ärzte wissen das also, aber ich weiß es nicht“, sagte Cayleen. „Josephs Arzt wusste sofort, dass es der Booster war.“

Im Rahmen seiner Überwachung hatte Joseph im Laufe der Jahre zahlreiche Herztests erhalten, die ein gesundes und normales Herz zeigten.

Kurz nach Josephs Tod suchte Cayleen im Internet nach Forschungsdaten und fand heraus, dass Dr. Jane Newburger von der Harvard Medical School kürzlich eine große Forschungsstudie über Myokarditis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt hatte. Newburger bestätigte jedoch keine Todesfälle.

Cayleen nahm Kontakt zu Newberger auf und erzählte ihr, dass ihr 26-jähriger gesunder Sohn nach einer Auffrischungsimpfung an Myokarditis gestorben war. Obwohl sie sich eine Stunde lang unterhielten, leugnete Newberger, dass Joseph mit einer AVM in seinem Gehirn geboren worden war.

Dennoch nahm er keine täglichen Medikamente und „war so normal wie du und ich“, sagte Cayleen. „Er hatte gerade das College als Doppelstudent abgeschlossen und seine AVM war verschwunden und versiegelt.

Kein Regress für Menschen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, Familie erlebt schlimmsten Albtraum

Cayleen sagte, dass es für Menschen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, keinen Regress gibt, vor allem, weil wir uns „in dieser Pandemie-Notfallphase befinden und niemanden verklagen können“.

„Wir können nicht sagen: ‚Oh, mein Gott, ihr habt den Tod unseres Kindes verursacht‘, also bleiben wir mit allen Kosten auf uns sitzen“, fügte sie hinzu. „Wir wissen nur, dass die Zahlen gemeldet werden müssen und dass die Eltern aufgeklärt werden müssen.“

Kaylee, die nicht geimpft ist, sagte, die ganze Erfahrung sei überwältigend gewesen.

„Ich war im letzten Jahr in der U-Bahn und habe mit Freunden gesprochen, denen es genauso ging wie mir, und die mich über die beängstigenden Dinge informiert haben, die mit Impfstoffen passieren.“

Kayle erklärte:

Ich bin ein 37-jähriger junger, gesunder Mensch und hatte mehr Angst vor dem Impfstoff als vor COVID, also entschied ich mich, mich nicht impfen zu lassen. Als wir meinen Bruder fanden, war eines der ersten Dinge, die meine Mutter sagte, weil wir uns beide ansahen, ‚was ist passiert‘, sie sagte, dass sie ihn am Montag geimpft hat.

Ich dachte nur: Das sind die Horrorgeschichten, von denen ich gelesen habe – Blutgerinnsel und andere beängstigende Dinge, die jungen, gesunden Menschen zugestoßen sind, und das war einfach herzzerreißend. Man hört diese Geschichten, aber es selbst zu erleben, ist wirklich hart.

Kaylee sagte, sie erzähle ihre Geschichte nicht, um anderen zu raten, sich impfen zu lassen oder nicht, sondern um andere zu ermutigen“, sich bei Gesundheitsfachleuten nach ehrlichen Beweisen und Untersuchungen zu erkundigen, ob sie geimpft werden sollten oder nicht.

„Dass niemand meiner Mutter von der Myokarditis erzählt hat, ist verrückt“, sagte Kaylee. „Sie hätte über diese Risiken Bescheid wissen müssen.“

In einem Social-Media-Beitrag sagte Kaylee:

Wenn Sie Joseph kannten, wussten Sie, dass er die Wissenschaft liebte und immer für die Wissenschaft und für Impfungen war. Er vertraute der Wissenschaft und leistete seinen Beitrag. Wir wissen, dass Joseph einen sehr seltenen und sehr kleinen Teil derer repräsentiert, die negative Nebenwirkungen des Impfstoffs erfahren haben, aber wir haben uns entschieden, diese Nachricht zu teilen, nicht um eine Kontroverse oder Vergeltung auszulösen oder euch zu sagen, dass ihr euch impfen lassen sollt oder nicht, sondern in der Hoffnung, dass die Menschen verstehen, dass diese Reaktionen existieren und sehr real sind und dass sie richtig informiert werden.

Wir wollen Antworten auf die Frage, warum das passiert ist, und wir wollen, dass mehr Forschung betrieben wird, damit nicht noch mehr Menschen diese Qualen durchmachen müssen. Wir wollen, dass die CDC und die FDA ehrlich mit der medizinischen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit kommunizieren, was passiert und was passieren kann, und nicht zum Schweigen gebracht werden.

Cayleen sagte, ihr Sohn habe keine Vorgeschichte mit COVID gehabt, und es sei beängstigend zu denken, dass Menschen empfohlen wird, Auffrischungsimpfungen im Alter von fünf Monaten zu erhalten, ohne dass jemand die unerwünschten Ereignisse untersucht, die dies verursachen könnte.

Cayleen sagte:

Ich wollte nicht riskieren, dass Joe COVID bekommt, also wollte ich ihn mit dem Impfstoff schützen, aber jetzt frage ich mich, warum er daran gestorben ist. Das muss erforscht werden. Es war verrückt, dass wir in einem Jahr einen Impfstoff entwickeln konnten, während die Entwicklung eines normalen Impfstoffs 10 Jahre dauert. Es muss so viele unbeantwortete Fragen geben, und dies ist nur eine davon, die erforscht werden muss.

Cayleen sagte, sie wolle nicht, dass der Tod ihres Sohnes umsonst war.