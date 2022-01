Kansuda Wichaisuek: 25-jährige Ärztin stirbt 1 Monat nach der Auffrischungsimpfung von Pfizer, Vater sucht nach Antworten

Eine gesunde 25-jährige Ärztin in Thailand ist einen Monat nach einer Pfizer-Auffrischungsimpfung gestorben. Kansuda Wichaisuek, ihren Freunden und ihrer Familie auch als „Dr. Po“ bekannt, erhielt die Auffrischungsimpfung am 7. Dezember und wurde zehn Tage später schwer krank.

Dr. Po, eine beliebte 25-jährige Ärztin in der thailändischen Stadt Ratchaburi, erhielt ihre Auffrischungsimpfung am 7. Dezember und litt nicht unter unmittelbaren Symptomen. Zehn Tage später, am 17. Dezember, begann Po jedoch, Nebenwirkungen wie hohes Fieber zu verspüren. Sie unterzog sich einem COVID-Test, der negativ ausfiel, und es wurde auch Blut abgenommen, das keine Probleme zeigte.

Ihre Körpertemperatur, die bis zu 40 Grad betrug, hielt an und sie wurde am 23. Dezember ins Krankenhaus gebracht. Po’s Symptome besserten sich nach fünf Tagen und sie begann eine Rehabilitation im Ratchburi Krankenhaus.

Entgegen den Erwartungen der Ärzte erlitt sie einen Rückschlag, und am 4. Januar informierte sie ihren Vater über hohes Fieber und einen Abfall ihres Blutdrucks.

Zwei Tage später, am 6. Januar, erlitt sie einen plötzlichen Herzstillstand und wurde mehrfach wiederbelebt. Nach einer gewissen Zeit der Bewusstlosigkeit wurde sie jedoch hirntot und verstarb am Nachmittag des 7. Januar.

Suraphon, der Vater von Dr. Po, war nach ihrem Tod am Boden zerstört und sagte: