EXKLUSIV: Das Krebsprotokoll, das die Pharmaindustrie zu vertuschen versuchte | Daily Pulse

Die Ärzte gaben ihm noch 60 Tage zu leben. Das war vor 51 Jahren. Was Rick Hill in diesem Interview erzählt, wird Ihnen für immer in Erinnerung bleiben.

Die Ärzte gaben ihm noch 60 Tage zu leben.

Aber Rick Hill weigerte sich zu sterben.

Er brach die Chemotherapie ab, flog nach Mexiko und folgte einem Krebsbehandlungsprotokoll, das so wirksam war, dass man ihm sagte, er habe nie Krebs gehabt.

51 Jahre später lebt er noch immer – und warnt andere, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie einer Chemotherapie zustimmen.

Während sich die nationale Aufmerksamkeit aufgrund aktueller Debatten über öffentliche Gesundheit und Politik auf Zucker, stark verarbeitete Lebensmittel und Stoffwechselerkrankungen richtet, bringt Rick Hill eine Perspektive ein, die den heutigen Schlagzeilen um Jahrzehnte voraus ist.

Anfang der 1970er Jahre wurde Rick von der Mayo Clinic mitgeteilt, dass er nur noch wenige Monate zu leben habe. Anstatt diese Prognose zu akzeptieren, verfolgte er einen integrativen, ernährungsorientierten Ansatz, der Krebs als Stoffwechselerkrankung behandelte.

Rick begann damit, Zucker und verarbeitete Lebensmittel vollständig aus seiner Ernährung zu streichen, überlebte und ist auch mehr als fünf Jahrzehnte später noch krebsfrei.

Diese Folge verbindet die aktuellen Nachrichten mit gelebter Erfahrung und stellt eine tiefgreifende Frage:

Was wäre, wenn wir die Ursache vieler chronischer Krankheiten schon viel länger kennen, als wir zugeben?

Rick Hill ist jetzt bei uns.

Maria begann das Interview mit einer hoffnungsvollen Bemerkung und wies auf eine seltene Veränderung in der Gesundheitsaufklärung hin. RFK Jr. hatte gerade einen nationalen „Krieg gegen zugesetzten Zucker” ausgerufen und diesen als wahren Auslöser von Stoffwechselerkrankungen bezeichnet. „Meine Botschaft ist klar: Esst echte Lebensmittel.”

Für Rick Hill war diese Botschaft nichts Neues. Sie kam mehr als ein halbes Jahrhundert zu spät.

„Als bei mir Krebs diagnostiziert wurde, sagte mir die Mayo Clinic, dass ich nur noch wenige Monate zu leben hätte“, erzählte er. Anstatt sich an das Standardprotokoll zu halten, wandte sich Rick vollständig vom System ab und reiste zu einer Klinik in Mexiko, wo man ihm etwas völlig anderes sagte.

„Hören Sie auf, Zucker zu essen. Zucker nährt Ihren Krebs. Können Sie das tun, Rick?“

Er reduzierte nicht nur seinen Konsum. Er verzichtete komplett darauf. Fünf Jahre lang, ohne einen einzigen Ausrutscher. „Ich kann Ihnen in die Augen schauen und sagen, dass ich dabei nicht geschummelt habe“, erklärte er und fügte hinzu, dass seine Kirche, seine Familie und die Menschen, die für ihn beteten, alle mitgeholfen hätten, ihn dorthin zu bringen. Sie zu enttäuschen, kam für ihn nie in Frage.

Diese Entscheidung, gepaart mit einem strengen Stoffwechsel- und Ernährungsprotokoll, wurde zur Grundlage seiner Genesung. Und jetzt, über 50 Jahre später, ist Rick immer noch da – krebsfrei und bereit, die Prinzipien weiterzugeben, die ihm das Leben gerettet haben.

Es ging nicht nur darum, was er aß. Rick sagte, sein Arzt habe ihm etwas Tieferes beigebracht – eine Art, über Essen nachzudenken, die als „Signalisierung” bezeichnet wird. Jeder Bissen, jede Entscheidung war eine Botschaft an seinen Körper. Nicht nur in Bezug auf die Ernährung, sondern auch in Bezug auf das Überleben.

„Dein Körper wird sehen und verstehen und denken: Als er sich das letzte Mal so gefühlt hat, hätte uns das fast umgebracht”, sagte Rick. „Dein Immunsystem schaltet sich ab. Und will nicht mehr mitspielen.“

Dieser stille Moment des Kompromisses – Junkfood statt Salat zu essen – ist mehr als eine Frage der Willenskraft. Er sagt deinem Körper, dass du zu alten Gewohnheiten zurückgekehrt bist, die dich fast das Leben gekostet hätten.

Aber wenn du deinen Kurs beibehältst? Wenn du dich entscheidest, für deine Gesundheit zu kämpfen?

„Ich werde dich am Leben erhalten“, sagte Rick zu seinem Körper. Und er hörte ihm zu.

Als Nächstes zeigte Rick ein eindrucksvolles Bild, um zu verdeutlichen, wie viel sich verändert hat.

Kürzlich stieß er auf ein altes Foto von sich selbst am Strand aus dem Jahr 1965. Es zeigte eine Weitwinkelaufnahme der mit Menschen überfüllten Küste.

„Ich habe an diesem Strand keine einzige übergewichtige Person gesehen, soweit das Auge reichte“, sagte er. „Versuchen Sie das heute einmal.“

Was ist passiert? Es war nicht Faulheit. Es war das Essen. Die Chemikalien. Die Überverarbeitung. Die Normalisierung von Stoffwechselgiften.

Die Körper der Menschen veränderten sich, als sich die Ernährung veränderte.

Er erinnerte sich auch an den Augen öffnenden Moment, der ihm half, eine Entscheidung zu vermeiden, die ihn seiner Meinung nach zerstört hätte.

Einige Tage bevor er mit der Chemotherapie beginnen sollte, ging Rick durch die Flure der Mayo Clinic und stellte anderen Patienten eine einfache Frage.

„Würden Sie das jetzt, nachdem Sie mit der Chemotherapie begonnen haben, noch einmal tun?“

Er erwartete eine Vielzahl von Antworten. Stattdessen hörte er immer wieder dasselbe.

„Alle“, sagte er, „sagten: Es tut mir so leid, dass ich damit angefangen habe.“

Das reichte ihm. Er ging weg – und kam nie wieder zurück.

Während viele Menschen Ricks Verwandlung schließlich bewunderten, taten dies einige nie. Selbst innerhalb seiner eigenen Familie.

„Mein Bruder sagte, er würde lieber sterben, als so zu essen wie ich“, erinnerte er sich. „Und leider wurde ihm dieser Wunsch erfüllt.“

Er wollte niemanden verurteilen. Er wollte die Menschen warnen. Manche Entscheidungen kann man nicht rückgängig machen – und manche Wahrheiten treffen einen am härtesten, wenn sie von den Menschen kommen, die man am meisten liebt.

Das Interview endete mit Ricks Gedanken über das System, das ihm fast das Leben gekostet hätte – und das, das es gerettet hat.

„Die Medikamente der großen Pharmaunternehmen haben mir geschadet“, sagte er.

Das änderte sich vor 51 Jahren, als eine Gruppe von Ärzten ehrlich mit ihm sprach. Sie machten keine Versprechungen. Sie baten ihn um seine Mitarbeit.

„Das ist partizipative Medizin. Werden Sie uns helfen? Wenn ja, glauben wir, dass Sie leben können.“

Damals war Rick ein junger Mann, der sich auf den Tod vorbereitete. Heute ist er ein Großvater, der seine Kinder aufwachsen sehen durfte. Er hat nicht nur überlebt – er hat ein Leben voller Momente, die ihm entgangen wären, wenn er bei dem geblieben wäre, was er als „chemisches Leben“ bezeichnet.

„Das echte Leben, ohne Chemikalien, hat mir Enkelkinder geschenkt“, sagte er.

Was ihn gerettet hat, war kein Produkt. Es war eine Entscheidung. Zwischen zwei Systemen. Einem, das von Krankheit profitiert, und einem, das Ihnen hilft, um Ihr Leben zu kämpfen.

Rick entschied sich für Letzteres – und hat es nie bereut.

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen Rick Hills Geschichte die Augen geöffnet hat, sollten Sie sich das vollständige Interview unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.