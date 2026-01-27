Exklusiv: Durchgesickerte „Board-of-Peace“-Resolution skizziert von den USA geführten Plan zur Herrschaft über Gaza

Der Entwurfsrahmen, der Drop Site vorliegt, würde Trump weitreichende Befugnisse übertragen, um alle Aspekte der Regierungsführung und Zukunft Gazas zu bestimmen.

Jonathan Whittall

Das sogenannte Board of Peace, das Präsident Donald Trump vergangene Woche in Davos offiziell ins Leben gerufen hat, entwickelt laut einem Entwurf der Resolution des Gremiums umfassende Pläne für eine von den USA unterstützte Verwaltung, die Gaza regieren soll.

Drop Site erhielt das nicht unterzeichnete Dokument, datiert auf den 22. Januar 2026 und mit dem Titel „Resolution Nr. 2026/1“, aus drei unabhängigen Quellen, die alle regelmäßig mit US- und israelischen Behörden zur Rekonstruktion Gazas in Kontakt stehen. Die Quellen bestätigten, dass der Inhalt mit laufenden Diskussionen in Israel und den USA über die Umsetzung geplanter Regierungsstrukturen für den Gazastreifen übereinstimmt.

Die Resolution, die erste ihrer Art vom Board of Peace, beschreibt die Struktur einer von den USA unterstützten Regierungsbehörde, die die vollständige gesetzgebende, ausführende und richterliche Kontrolle über Gaza übernehmen würde, einschließlich „Notstandsbefugnissen“. Das erklärte Ziel des Board of Peace ist es, Gaza in eine „ent-radikalisierte und entmilitarisierte terrorfreie Zone zu verwandeln, die keine Bedrohung für ihre Nachbarn darstellt“.

Die Kopie des Dokuments, die Drop Site vorliegt, ist nicht unterzeichnet. Ein leerer Platz ist für die Unterschrift von Donald J. Trump in seiner Funktion als Vorsitzender des Board of Peace vorgesehen. Unklar bleibt, ob die Resolution formell verabschiedet wurde oder ob die erhaltene Version den endgültigen Text darstellt.

Die Metadaten zeigen, dass das Dokument Mitte Dezember erstmals vom Außenministerium erstellt wurde – und das Datum des Dokuments fällt mit Präsident Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos zusammen, wo er offiziell den Start seines Gremiums leitete. Das Außenministerium lehnte eine Stellungnahme zu einer Anfrage von Drop Site zu der Resolution ab.

Der Resolutionsentwurf formalisiert eine hierarchische Struktur für das Board of Peace, mit Trump als Vorsitzendem und einem Exekutivrat, der „dieselben Befugnisse, Vollmachten und die Fähigkeit besitzt, alle Delegationen vorzunehmen, die notwendig und angemessen sind, um den Gesamtplan im Namen des Board of Peace umzusetzen“. Der Exekutivrat hat die Macht, neue Gesetze zu erlassen oder bestehende zivile und strafrechtliche Gesetze in Gaza zu ändern oder aufzuheben.

Die Resolution nennt neun Mitglieder des Exekutivrates: sieben, die bereits am 16. Januar vom Weißen Haus angekündigt wurden, sowie zwei weitere, die bisher nicht öffentlich genannt wurden. Die bereits angekündigten Mitglieder sind: Außenminister Marco Rubio, Sondergesandter Steve Witkoff, der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der Geschäftsmann Mark Rowan, der Präsident der Weltbank Ajay Banga sowie der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Robert Gabriel. Die zwei neuen im Dokument genannten Namen sind Trumps Stabschefin Susan Wiles und Martin Edelman, ein Immobilienanwalt und Sonderberater der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate.

Zusätzlich soll es ein Gaza-Exekutivgremium geben, dem mehrere der gleichen Mitglieder in beratender Funktion angehören.

Der Resolutionsentwurf würde außerdem ein Nationales Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) einrichten, beschrieben als ein „geprüftes, technokratisches, unpolitisches Komitee“ aus Palästinensern, das strikt unter der Aufsicht eines Hohen Repräsentanten arbeitet. Als Hoher Repräsentant wird Nickolay Mladenov genannt, der ehemalige bulgarische Verteidigungs- und Außenminister sowie frühere UN-Gesandte für den Nahen Osten. Das NCAG würde von Ali Shaath geleitet, einem ehemaligen Regierungsbeamten der Palästinensischen Autonomiebehörde. Keine Palästinenser sind im Board of Peace vertreten, obwohl Trump Premierminister Benjamin Netanjahu einen Platz einräumte, der weiterhin wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist und einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs unterliegt. Das Gremium, das Kritiker als Versuch bezeichnen, jegliche sinnvolle UN-Aufsicht zu umgehen oder sich sogar als privatisierte Alternative zur Weltorganisation zu positionieren, sieht vor, in einem Umfeld zu agieren, in dem es ausschließlich Trump rechenschaftspflichtig ist.

„Leider ist weder das Board of Peace noch seine untergeordneten Strukturen repräsentativ oder rechenschaftspflichtig. Dies zeigt sich besonders in der uneingeschränkten Macht des Vorsitzenden, Herrn Trump selbst“, sagte Martin Griffiths, ehemaliger UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und heutiger Exekutivdirektor der Mediation Group International, gegenüber Drop Site. Er fügte hinzu, dass dieses Ungleichgewicht am deutlichsten in der Behandlung der Palästinenser in der Resolution zum Ausdruck komme, deren Beteiligung „auf die niedrigste und rein technische Ebene reduziert“ werde.

Der Resolutionsentwurf besagt, dass „nur jene Personen, die die Schaffung eines ‚ent-radikalisierten, terrorfreien Gaza, das keine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt‘ unterstützen und konsequent danach handeln“, berechtigt sind, „an Regierungsführung, Wiederaufbau, wirtschaftlicher Entwicklung oder humanitärer Hilfe in Gaza teilzunehmen“. Er schließt alle Personen oder Organisationen aus, denen zugeschrieben wird, „Hamas oder andere Terrorgruppen unterstützt zu haben oder nachweislich mit ihnen kollaboriert, sie infiltriert oder von ihnen beeinflusst worden zu sein“. Es wird nicht klar dargelegt, wie diese Feststellungen getroffen werden sollen, lediglich dass der Exekutivrat und der Hohe Repräsentant „Teilnahmestandards für die Entwicklung des neuen Gaza“ festlegen und diese fallweise anwenden werden – vorbehaltlich der Zustimmung Trumps. Sowohl Israel als auch die USA haben wiederholt ohne glaubwürdige Beweise UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen als Tarnorganisationen der Hamas oder als Terrorismus-Ermöglicher denunziert.

Der Entwurf des Board of Peace würde „humanitäre Zonen“ und „kontrollierte zivile Schutzkorridore“ einrichten, die von der Internationalen Stabilisierungs­truppe (ISF) patrouilliert werden. Der Zugang wäre auf vom Exekutivrat und dem Hohen Repräsentanten genehmigte Personen beschränkt, wobei die Grenzen nach nicht näher definierten „operativen und sicherheitsrelevanten Erfordernissen“ festgelegt würden. Die „temporäre“ ISF würde von US-Generalmajor Jasper Jeffers geführt, wobei ausschließlich der Vorsitzende des Gremiums (Trump) befugt wäre, Kommandeure zu bestätigen oder zu ersetzen sowie zukünftige Führungsnationen zu genehmigen.

Während die Resolution festhält, dass „niemand gezwungen wird, Gaza zu verlassen“ und dass „jene, die Gaza verlassen möchten, dies frei tun und frei zurückkehren können“, stellt sie zugleich klar, dass der Zugang zu Ressourcen, Hilfsgütern und politischer Beteiligung in Gaza an die Einhaltung des „Gesamtplans“ und die Autorität des Boards geknüpft sein wird.

Griffiths kritisierte die Resolution dafür, Palästinenser zu „Umsetzern der Entscheidungen anderer“ zu degradieren und sie „erneut in keiner Weise zu Herren ihres eigenen Schicksals“ zu machen. Während Israel, so Griffiths, „einen Platz am Tisch der Mächtigen“ habe, seien Palästinenser „beraubt und ausgeschlossen“. „Sie sind nirgendwo zu finden“, fügte er hinzu, „außer ganz unten in dieser Machtpyramide.“

Die Resolution erklärt, dass alle ihre Bestimmungen unmittelbar nach Unterzeichnung in Kraft treten würden.

PDF hier herunterladen.