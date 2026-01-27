Es wird plötzlich geschehen

von Jeff Thomas

Während das große Auseinanderfallen voranschreitet, werden wir viele negative Entwicklungen erleben, einige davon beispiellos.

Noch vor einem Jahr hielt der Durchschnittsbürger an dem Glauben fest, dass sich die Welt in einer Phase der Erholung befinde, dass sich – so zaghaft auch immer – die Wirtschaft wieder erhole.

Und das ist nachvollziehbar. Schließlich haben die Medien ganze Arbeit geleistet, die Lage so darzustellen, dass eine Erholung als allgemeine Annahme gilt. Der einzige Diskussionspunkt ist die Methode, mit der diese Erholung erreicht werden soll – die Erholung selbst wird jedoch als gegeben behandelt.

Doch so gründlich die Medien (und die Regierungen der Welt) auch abgelenkt haben: Der Durchschnittsbürger beginnt zu erkennen, dass etwas grundlegend falsch läuft. Er hat inzwischen ein Bauchgefühl, dass selbst dann, wenn er nicht ausreichend bewandert ist, um in wirtschaftlichen Begriffen zu beschreiben, was an dem endlosen Gerede im Fernsehen nicht stimmt, er doch spürt, dass die Situation kein gutes Ende nehmen wird.

Ich vergleiche seine Lage gern mit jemandem, der plötzlich feststellt, dass in seinem Haus alle Lichter ausgegangen sind. Er stolpert im Dunkeln umher und versucht, sich tastend zurechtzufinden. Obwohl er den Grundriss seines Hauses vor Augen hat, fällt ihm die Orientierung schwer, und er stößt immer wieder an Dinge. Das ist vergleichbar mit dem Versuch, in normalen Zeiten durch die Nebelwände von Medien und Regierung hindurchzusehen.

Doch bald, wenn seine Regierung einen Zusammenbruch erlebt, werden ihn noch größere Überraschungen erwarten. Er wird feststellen, dass die Möbel unerklärlicherweise umgestellt wurden. Gegenstände befinden sich nicht mehr dort, wo sie sein sollten, und es ist nicht länger möglich, sich logisch durch das Problem der Orientierung im Dunkeln zu arbeiten.

Viele derjenigen, die die täglichen Nachrichten verfolgen, beginnen zu begreifen, dass sie mit Fehlinformationen gefüttert werden. Viele erkennen inzwischen, dass keine der politischen Parteien sie wirklich vertritt oder sich – wenn überhaupt – um ihr Wohlergehen kümmert.

Diese Menschen bewegen sich nun im Dunkeln.

Doch die größeren Überraschungen sind noch nicht eingetreten. Es wird eine gewisse Vorlaufphase geben, dazu ein hohes Maß an Verwirrung, aber die eigentlichen Ereignisse werden plötzlich eintreten. Niemand wird die Daten vorhersagen können, an denen sie geschehen – außer den sehr wenigen Menschen, die die Auslöser dieser Ereignisse kontrollieren.

Zusammenbrüche an den Märkten

Große Bullenmärkte enden selten mit einem Wimmern. Sie enden mit einem massiven letzten Aufwärtsstoß. Und leider neigen sowohl Broker als auch Investoren dazu zu glauben, dass ein Markt, der in der letzten Woche, im letzten Monat oder im letzten Jahr gestiegen ist, morgen wieder steigen wird. Das macht sie zur leichten Beute für Regierungen, die sich entscheiden könnten, einen bestimmten Markt künstlich aufzublähen, einen letzten Aufwärtsschub zu erzeugen, um Investoren zu ermutigen, ihre letzten paar Münzen in den Topf zu werfen – kurz bevor der Boden herausbricht.

In früheren Zeiten brauchte es Zeit, bis Menschen verkauften, und selbst in Panikphasen war das Blutvergießen nicht augenblicklich. Mit dem Internet jedoch genügt ein massiver Ausverkauf durch eine einzige Instanz – einer, der die Stopps einer großen Zahl von Investoren auslöst – und im Handumdrehen fällt der Markt durch den Boden. Der Durchschnittsanleger wacht morgens auf und stellt fest, dass er ausgelöscht wurde.

(Anmerkung des Herausgebers: Stopps sind Verkaufsaufträge, die bei einem Broker platziert werden, um ein Wertpapier zu verkaufen, sobald es einen bestimmten Preis erreicht.)

Zusagen von Regierungen

Kommt es zu einem Währungszusammenbruch – wie er in vielen Ländern erwartet wird –, werden Versprechen, die Regierungen gegeben haben, plötzlich aufgegeben, als hätten sie nie existiert. Während Millionen Menschen orientierungslos sein werden, unfähig zu funktionieren ohne ihre staatlichen Ansprüche, werden Regierungen ihre Schuld durch Schuldzuweisungen abstreifen. Konservative werden den Sozialdemokraten die Schuld geben, Sozialdemokraten den Konservativen. (Das jeweilige Äquivalent wird auch in anderen Ländern stattfinden.) Das Nettoergebnis wird das Verschwinden von Ansprüchen sein – teilweise oder vollständig. Die Öffentlichkeit wird ihren Zorn durch wachsenden Hass auf jene Partei ausleben, die sie ohnehin bereits als die „böse“ betrachtet. Sie wird nicht begreifen, dass der Zusammenbruch unvermeidlich war.

Angenommene nationale Stärken werden verschwinden

Internationale Bündnisse werden zerfallen. Ehemalige Verbündete werden plötzlich nicht mehr an der Seite der scheiternden Nation stehen.

Frühere Freunde werden Bündnisse mit der Gegenseite schließen.

Handelsabkommen werden abrupt enden.

Reichtum, Initiative und Gunst werden zum neuen führenden Land und seinen Verbündeten fließen.

All dies wird schrittweise geschehen – keineswegs alles am selben Tag –, doch in jedem einzelnen Fall wird das eigentliche Ereignis plötzlich eintreten.

So wie Julius Cäsar auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, als seine Senatskollegen die Messer zogen, wird auch eine mächtige Nation bis unmittelbar vor ihrem Fall gehätschelt. In dieser Hinsicht wird die USA den größten Loyalitätsverlust erleben, den irgendeine Nation erfahren wird.

(Je größer das Imperium, desto größer die vorgespielte Loyalität ihm gegenüber. Und desto größer die Abkehr, wenn der Fall eintritt.)

Wenn ein Imperium zusammenbricht, stirbt es langsam. Sofern es nicht durch Eroberung endet, verfällt es in einer Reihe plötzlicher Erschütterungen. Seine Führer klammern sich an alles, was eine Verzögerung bewirken könnte, selbst wenn dies am Ende zu einem schlimmeren Ergebnis führt. Der Prozess kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Doch gerade in den ersten Jahren treten die großen Ereignisse ein – jene Ereignisse, die den größten Schaden anrichten.

Das geschieht aus zwei Gründen. Erstens glauben die Führer des Landes, überzeugt von ihrer eigenen Macht, sie könnten die Kontrolle über Handel, Auslandsinteressen, Militär usw. aufrechterhalten – und stellen dann fest, dass bei den Zusammenbrüchen in allen Bereichen die Ratten das Schiff verlassen. Zweitens baut jedes Imperium seine Stärke ebenso sehr auf Lügen und Übertreibungen wie auf seine tatsächlichen Eigenschaften. Nach einem Zusammenbruch fallen diese Lügen und Übertreibungen weg, und in kurzer Zeit wird deutlich, dass das Imperium in seinen letzten Phasen ein Kartenhaus war.

Die Warnzeichen sind bereits sichtbar, werden jedoch kaum publik gemacht.

Die Bühne ist bereitet, und wir nähern uns den ersten großen Ereignissen.

Die Opfer in diesem Stück sind leider die Durchschnittsmenschen, die einfach nur hoffen, ein anständiges Leben führen zu können. Sie werden unvorbereitet getroffen und nicht einmal verstehen, was geschehen ist – geschweige denn Maßnahmen ergreifen können, um sich zu retten. Jene, die die vergangenen Jahre nicht damit verbracht haben, sich zu bilden und ein alternatives Leben vorzubereiten, werden am meisten leiden.