EXKLUSIV: Der „digitale Gold“-Fluchtplan eines Pastors vor der Tyrannei der Regierung | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Dein ganzes Leben muss auf Freiheit ausgerichtet sein – fang jetzt damit an.

Als der Freiheitskonvoi gegen Kanadas Impfpflicht protestierte, gab Trudeaus Finanzministerin Chrystia Freeland eine ernste Warnung heraus:

„Wir haben jetzt die Mittel, um dem Geld zu folgen.“

Das bedeutete, dass Ihr Bankkonto eingefroren, die Versicherung Ihres Fahrzeugs ausgesetzt und die Bankkonten von Spendern für Ihre Sache ebenfalls eingefroren würden.

Wie anders wäre die Lage, wenn die Menschen die Mittel hätten, die Geldflüsse der Staatsausgaben zu verfolgen. Stattdessen funktioniert die Überwachung nur in eine Richtung, nach unten, während Macht und Geheimhaltung nach oben fließen.

Das gilt für fast alle westlichen Nationen. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was die Gründerväter wollten.

Wenn Regierungen ihre Bürger wie Schachfiguren behandeln, sind revolutionäre Maßnahmen erforderlich. Und das beginnt damit, dass man sich aus ihrem tyrannischen Finanzsystem zurückzieht.

COVID hat uns alle überrascht, indem es gezeigt hat, wie schnell Freiheit verschwinden kann, wenn eine sogenannte Krise ausbricht. Nur zwei Wochen, um die Ausbreitung zu stoppen, sagten sie uns. Nun, diese zwei Wochen haben sich über vier Jahre hingezogen. Sie haben kleine Unternehmen ruiniert, Ihre Meinungsfreiheit zensiert und Ihnen wegen eines Erregers mit einer Sterblichkeitsrate von 0,3 % Ihren Arbeitsplatz genommen.

Das war keine Gesundheitskrise. Es war ein Versuch, die Gesellschaft zu unterwerfen und gleichzeitig einen massiv lukrativen Reichtumstrichter zu schaffen. Zwischen März 2020 und Ende 2021 hat die COVID-Ära weltweit etwa 573 neue Milliardäre hervorgebracht.

Und die bestehenden Milliardäre sind noch reicher geworden.

Und während sie uns endlos mit Versprechungen lockten, was wir tun müssten, um zur Normalität zurückzukehren, entschieden dieselben Leute, die Ihnen vorschrieben, was Sie sich spritzen lassen sollten, auch, wer reich wurde. Und so schlimm Covid auch war, es war nur eine Generalprobe für das, was als Nächstes kommt.

Die nächste Phase wird bereits offen diskutiert:

• Digitale Ausweise.

• CBDCs.

• Soziale Bonitätsbewertungen.

• Zugang zu „Privilegien” auf der Grundlage von Konformität.

Aber wissen Sie: Sie können sich wehren. Sie müssen sich nicht an ihr Geldsystem halten.

Und derselbe Instinkt, der Sie 2020 skeptisch gemacht hat, ist derselbe Instinkt, der Ihnen jetzt zu generationenübergreifendem Wohlstand verhelfen könnte.

BlockTrust IRA-Markenbotschafter Pastor Allen diskutiert mit uns.

Das Interview begann damit, dass Pastor Allen den Moment beschrieb, der ihn während COVID zum ersten Mal wachrüttelte. Es war kein skandalöser Vorfall oder dramatisches Ereignis – es war die Geschwindigkeit, mit der sich die Botschaft änderte, ohne dass es eine Erklärung dafür gab.

Im März 2020 trug er eine Maske bei Costco und wurde dafür schief angesehen. „Im April wurde ich dann dafür verspottet, dass ich keine trug“, sagte er.

Innerhalb von 30 Tagen hatte sich die offizielle Linie umgekehrt – von „Tragen Sie keine Maske, sparen Sie sie für Krankenhäuser auf“ zu „Ohne Maske dürfen Sie nicht eintreten“. Diese plötzliche Kehrtwende, so Allen, war unmöglich zu ignorieren. „Wie konnten die Experten innerhalb eines Monats von ‚wir wissen es nicht‘ zu Vorschriften übergehen?“

Es war das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, dass etwas grundlegend falsch lief. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung war nicht nur verwirrend, sondern auch beunruhigend. Am meisten störte ihn, wie schnell die Menschen diesen Widerspruch ohne zu hinterfragen akzeptierten.

Für Allen ging es nie nur um Masken. Es ging darum, wie leicht Angst die Logik außer Kraft setzen kann –und wie schnell diese Angst zur Kontrolle genutzt werden kann. Da begann er zu recherchieren, stellte kritische Fragen und folgte einem roten Faden, der sich immer wieder zeigte: „Folge dem Geld.“

Als das Gespräch tiefer ging, gab Maria Allen Raum, um das auszusprechen, was viele Menschen dachten, aber nur wenige bereit waren, laut zu sagen: „Eine Impfung zu erzwingen ist im Grunde genommen wie Vergewaltigung.“

Er erklärte, wie seiner Frau, die zu diesem Zeitpunkt schwanger war, gesagt wurde, sie müsse sich gegen COVID impfen lassen oder ihren Job verlieren. Für ihn überschritt diese Drohung eine moralische Grenze, die nicht überschritten werden durfte.

„Als der Arbeitgeber meiner Frau ihr drohte – lass dich impfen oder du verlierst deinen Job –, empfand ich das so, als würde ein Feind in mein Haus kommen und versuchen, meine Frau zu vergewaltigen.“

„So ernst ist die Lage“, sagte er. „Man würde so etwas niemals kampflos zulassen.“

Diese Erfahrung, erklärte er, habe ihm alle verbleibenden Illusionen darüber genommen, was aus der COVID-Ära geworden war. Es ging nicht mehr um Gesundheit. Es ging um Macht.

Und weil es um Macht ging, beschloss Pastor Allen, etwas zu tun, was er noch nie zuvor getan hatte: in Bitcoin zu investieren. Diese Entscheidung veranlasste Maria zu der Frage, wie Pastor Allen dazu kam, Bitcoin nicht nur als Investition, sondern als Mittel zum Kampf gegen Tyrannei zu betrachten.

Zunächst fiel Bitcoin Allen nur deshalb auf, weil der Kurs stieg. Aber je tiefer er sich damit beschäftigte, desto mehr wurde es zu einer moralischen Frage.

„Ich dachte, ich würde versuchen herauszufinden, was Bitcoin ist”, sagte er. „Aber eigentlich ging es mir um die Frage, warum Bitcoin existiert. Warum gibt es Bitcoin? Welches Problem löst es?”

Als er den systemischen Betrug erkannte, der in Fiat-Währungen eingebaut ist, fügten sich die Teile zusammen. Er nannte es ein „schuldenbasiertes Währungsnetzwerk“, das darauf ausgelegt ist, den Mächtigen auf Kosten aller anderen zu nützen.

Aus christlicher Sicht wurde Bitcoin mehr als eine Investition – es wurde, in seinen Worten, „das Richtige“.

Pastor Allen erklärte, dass Bitcoin grundlegend auf finanzielle Freiheit ausgelegt sei – ein genehmigungsfreies, dezentrales System, das außerhalb der traditionellen Bankenkontrolle funktioniert.

Im Gegensatz zu Fiat-Währungen kann Bitcoin nicht durch eine Druckmaschine entwertet werden. Es gibt ein festes Angebot. Es wird immer nur 21 Millionen Bitcoin geben. Und es gibt keine zentrale Behörde.

Das, so argumentierte er, sei der springende Punkt: „Wir haben jetzt ein Instrument, das korrupte Menschen vom Geld trennt. Die Regeln des Geldes können nicht mehr korrumpiert werden … und das ist die Revolution von Bitcoin.“

Allen deckte die falsche Darstellung der Medien über den kanadischen Trucker-Konvoi auf. Während die Schlagzeilen behaupteten, Bitcoin sei beschlagnahmt worden, sah die Realität ganz anders aus.

„Die Gelder auf der Blockchain, die bereits verteilt worden waren, konnten nicht angetastet werden“, sagte er.

Er kannte Leute, deren Konten eingefroren wurden, nur weil sie 25 Dollar gespendet hatten. Aber Bitcoin bot den Spendern einen Weg, die Tyrannei zu umgehen – einen Weg, den die Regierungen noch immer nicht geknackt haben.

Die Gründerväter führten eine Revolution wegen einer Steuer in Höhe von 1 bis 3 % des Einkommens ohne Vertretung. Heute zahlen die meisten Amerikaner weit über 25 %. Hinzu kommt noch die stille Steuer der Inflation.

Pastor Allen erklärte, dass Inflation „nicht nur Ihr Geld stiehlt“, sondern auch „Ihre Zeit“.

Geld ist die Art und Weise, wie wir den Wert unserer Arbeit speichern. Aber wenn Regierungen mehr davon drucken, entwerten sie stillschweigend alles, wofür Sie gearbeitet haben.

„Sie zwingen Sie, dieses Geld zu verwenden, und dann machen sie es weniger wert“, beklagte er.

Deshalb sei Bitcoin so wichtig, argumentierte Allen – und deshalb sei das Fiat-System so stillschweigend böse.

Pastor Allen beendete das Interview mit einer ernüchternden Warnung und einer feurigen Herausforderung: Wenn Sie die nächste Welle der Tyrannei überleben wollen, muss Ihr gesamtes Leben auf Freiheit ausgerichtet sein – und zwar ab sofort.

Er forderte die Menschen auf, sich in Bezug auf ihre Gesundheit, ihren Wohlstand, ihre Bildung und ihre Unabhängigkeit vom System vorzubereiten.

„Beginnen Sie mit dem, was Sie kontrollieren können“, sagte er. „Ob es sich um Homeschooling, die Selbstverwahrung von Bitcoin oder den Anbau Ihrer eigenen Lebensmittel handelt – jedes bisschen Souveränität, das Sie zurückgewinnen, ist wichtig.

„Ich spreche von allem“, sagte er. „Essen Sie besser. Seien Sie stark. Verlassen Sie sich nicht auf das System.“

Denn wenn die nächste sogenannte Krise zuschlägt, geht es nicht nur darum, Widerstand zu leisten – es geht darum, bereit zu sein.

„Sie sollten alles tun, was Sie können, um Ihr Leben in Richtung Freiheit zu optimieren“, riet Pastor Allen.

Und Bitcoin ist eines dieser Dinge.

