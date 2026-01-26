Der wirkliche „Bruch“ in Davos

Pepe Escobar

Was auch immer die Barbaren gerade aushecken mögen – die entscheidende Tatsache ist, dass China bereits tief in die nächste Phase eingetreten ist, in der es voraussichtlich die Vereinigten Staaten als wichtigsten Konsummarkt der Welt ablösen wird.

Die alte Welt stirbt, und die neue Welt ringt darum, geboren zu werden: Jetzt ist die Zeit der Monster. Antonio Gramsci

Davos 2026 war ein wahnsinniges Kaleidoskop. Der einzig mögliche Weg, sich durch diesen Sumpf zu kämpfen, bestand darin, die Kopfhörer aufzusetzen und sich auf die Band of Gypsys zu verlassen, um Schallmauern zu zertrümmern und eine offen gesagt erschreckende Abfolge von Ereignissen zu übertönen – darunter eine Palantir-BlackRock-Verbindung, Big Tech trifft Big Finance; der „Masterplan“ für Gaza; sowie die akute Verwirrung im Wutanfall von Neo-Caligula, hier in der 3-Minuten-Version.

Dann gab es das, was die Mainstream-Medien des fragmentierten Westens als visionäre Rede errichteten: das Mini-Opus-Magnum des kanadischen Premierministers Mark Carney, komplett mit – was sonst – einem Thukydides-Zitat („Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was sie müssen“), um den „Bruch“ der „regelbasierten internationalen Ordnung“ zu illustrieren, die seit mindestens einem Jahr bereits ein Toter ist, der nicht mehr geht.

Und wie sollte man nicht lachen über die extrem reiche Idee eines Briefes von 400 „patriotischen“ Millionären und Milliardären an die Staats- und Regierungschefs in Davos, in dem sie mehr „soziale Gerechtigkeit“ fordern. Übersetzung: Sie haben – im Modus des Paranoia-Paradise – panische Angst vor dem „Bruch“, der in Wahrheit der fortgeschrittene Zusammenbruch des neoliberalen Ethos ist, das sie überhaupt erst reich gemacht hat.

Carneys Rede war ein schlaues, schlagzeilentaugliches Manöver, um – der These nach – die „regelbasierte internationale Ordnung“ zu begraben, in Wirklichkeit das Euphemismus-Etikett seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs für die totale Dominanz der anglo-amerikanischen Finanzoligarchie. Carney erkennt nun lediglich einen „Bruch“ an – der angeblich von „Mittelmächten“ geflickt werden soll, vor allem Kanada und ein paar Europäern (kein Globaler Süden).

Und hier kommt der verräterische Punkt: Das vermeintliche Gegenmittel gegen den „Bruch“ hat absolut nichts mit Souveränität zu tun. Es ist vielmehr ein kontrolliertes Absichern, eine Art verwaltete Ersatz-Multipolarität – völlig losgelöst vom BRICS-Vorstoß – basierend auf einem schwammigen „wertebasierten Realismus“, „Koalitionsbildung“ und einem Mischmasch aus „variabler Geometrie“, der dazu bestimmt ist, denselben alten monetaristischen Betrug aufrechtzuerhalten.

Willkommen bei Lampedusas Der Leopard, neu abgemischt:

„Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.“

Und das alles kommt aus dem Mund eines Lehrbuch-Liberalen, eines ehemaligen Gouverneurs der Bank of England. Solche Tiger ändern niemals ihre Streifen. Die wahren Hebel der Macht – ausgeübt von der City of London und der Wall Street – sind gegen das Gegenmittel des „Bruchs“ völlig immun.

Die sich entwickelnde, vielschichtige strategische Partnerschaft zwischen Russland und China widerlegt Carneys hochentwickelten Betrug bereits jetzt – der viele gut informierte Menschen getäuscht hat. Dasselbe gilt für BRICS, während es auf dem langen und gewundenen Weg zu echter Multi-Nodalität voranschreitet.

Und damit sind wir bei der eigentlichen Botschaft, die Carneys markentypisches begrenztes Eingeständnis erzeugt hat:

Kanada und die europäischen „Mittelmächte“ befinden sich nun nicht mehr am Tisch, sondern auf der Speisekarte – denn Neo-Caligula, der Herrscher der Welt, kann mit ihnen tun, was die NATO de facto in den letzten 30 Jahren mit dem Globalen Süden getan hat.

„Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.“

Viele von denen, die Carney nun als den Neuen Messias verehren – und als großen Verteidiger des Völkerrechts –, haben den zionistischen Völkermord in Gaza völlig ignoriert oder gedeckt; Russland bis zum Gehtnichtmehr dämonisiert und weiterhin einen Ewigen Krieg angeheizt; und betteln nun auf Knien darum, dass Neo-Caligula einen „Dialog“ führt, um seinen selbst ausgerufenen Landraub an Grönland zu lösen.

Elon Musk tauchte übrigens ebenfalls kurzfristig in Davos auf. Er ist ein großer Unterstützer des Grönland-Landraubs. Musk und andere techno-feudale Stars können der Idee nicht widerstehen, dieses „Stück Eis“ (Neo-Caligulas Terminologie) in das zentrale Drehkreuz für digitale Staaten zu verwandeln – die Nachfolger der Nationalstaaten –, die angeblich von Tech-CEOs regiert werden sollen, die sich als Philosophenkönige inszenieren.

Kombiniert man dies mit der Big-Tech-Big-Finance-Verbindung – am Palantir-BlackRock-Tisch –, dann haben wir die Könige der KI an der Spitze, mit den Finanzjongleuren im Schlepptau.

Das „Stück Eis“ schmolz natürlich ununterbrochen über das gesamte Davos-Spektrum hinweg. Als Neo-Caligula ankündigte, er werde mit Grönland nicht das tun, was er mit Venezuela getan habe, ließ die kollektive europäische Erleichterung den Champagner-O-Meter explodieren.

Es war Sache des zertifizierten NATO-Pudels Tutti Frutti al Rutti, mit diesem ewigen Lächeln einer verwelkten niederländischen Tulpe, „Daddy“ zur Milde zu bewegen – und damit einmal mehr zu beweisen, dass die EU eine Bananenrepublik ist, eigentlich eine Union, nur ohne Bananen.

Neo-Caligula und die verwelkte Tulpe zimmerten einen „Rahmen“, der den USA etwas Grönland-Immobilien für Militärbasen und eine begrenzte Entwicklung des Abbaus seltener Erden sichert – plus das obligatorische Verbot russischer und chinesischer Projekte. Dänemark und Grönland waren nicht einmal im Raum, als dieser „Deal“ zustande kam.

Dennoch kann sich all das in einem Augenblick ändern – oder in einem Social-Media-Post. Denn das ist nicht das, was Neo-Caligula wirklich will. Er will Grönland in Rot-Weiß-Blau auf einer US-Landkarte sehen.

Der erschreckendste Landraub-Plan, der in Davos hervorgehoben wurde, war jedoch Gaza. Stichwort: dieser unerträgliche zionistische Dummkopf – die eigentlichen Gehirne der Familie gehören in Wahrheit Ehefrau Ivanka – der den Masterplan für „das neue Gaza“ präsentierte.

Oder: Wie man den Horror vermarktet … den Horror

(meine Entschuldigung an Joseph Conrad).

Hier haben wir eine Massen-Schlachtungs-/Ausrottungskampagne, gekoppelt mit der Aneignung dessen, was zu Schutt reduziert wurde, was zu einer Hochsicherheits-Einschlusszone für symbolische, „genehmigte“ Palästinenser und zu erstklassigem Strandgrundstück für Immobilienabzocker und israelische Siedler führt.

All das verwaltet von einer privaten Firma, auf Lebenszeit geleitet von Neo-Caligula, nun zuständig für Annexion, Besatzung und Ausbeutung Gazas: ein monströser Landraub, der in einem einzigen Schlag einen Völkermord und das, was vom Völkerrecht übrig ist, begräbt – alles vollständig abgesegnet von der EU und einer Reihe politischer „Führer“, einige zu verängstigt, andere schlicht taktierend, um Neo-Caligulas Zorn zu umgehen.

Der chinesische „Bruch“

Ein Clown namens Nadio Calvino, Präsident der Europäischen Investitionsbank, behauptete in Davos tatsächlich, die EU „sei eine Supermacht“.

Nun ja – die Geschichte tut sich schwer damit, als Supermacht ein Gebilde anzuerkennen, das vollständig von den USA und der NATO für seine Verteidigung abhängig ist; keinerlei Machtprojektion besitzt; keine großen Tech-Konzerne beherbergt (die verbliebenen kollabieren); zu 90 % von ausländischen Energieimporten abhängt; und in Schulden ertrinkt (17 Billionen Dollar insgesamt, was über 80 % des EU-BIP entspricht).

Am Ende also, inmitten von so viel – albernem – Lärm und Wut: Was war der eigentliche Gamechanger in Davos? Es war nicht der „Bruch“ und auch nicht die Landraub-Pläne. Es war die Rede des chinesischen Vizepremiers He Lifeng.

Nebenbei bemerkt war Carneys „Bruch“-Rede stark von seiner jüngsten China-Reise beeinflusst – wo er He Lifeng traf, einen ernsthaften Kandidaten für die Nachfolge von Xi Jinping in der Zukunft.

In Davos machte He Lifeng unmissverständlich klar, dass China entschlossen ist, „der Markt der Welt“ zu werden; und dass die Stärkung der Binnennachfrage nun „ganz oben auf [Chinas] wirtschaftlicher Agenda“ steht, wie im 15. Fünfjahresplan verankert, der im kommenden März in Peking verabschiedet wird.

Was auch immer die Barbaren also gerade aushecken mögen – die entscheidende Tatsache ist, dass China bereits tief in die nächste Phase eingetreten ist, in der es voraussichtlich die Vereinigten Staaten als wichtigsten Konsummarkt der Welt ablösen wird.

Das – das ist ein Bruch.