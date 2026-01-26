Gescheiterte Aufrüstung – Scheiternde Rüstungsvorhaben der Bundeswehr: Hubschrauber H145M

Die deutsche Bundeswehr macht seit Verkündung der sogenannten Zeitenwende Schlagzeilen zur Aufrüstung. Die Verteidigungsausgaben werden wiederholt erhöht und die personellen und materiellen Ziele wachsen wiederholt an.
Und sicherlich ist die Bundeswehr beziehungsweise dessen Beschaffung in der Lage zu skalieren. Bereits eingeführte Ausrüstung kann soweit noch verfügbar erneut oder zukünftig in größeren Mengen beschafft werden.
Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf das neue also noch nicht eingeführte Ausrüstung erhebliche Probleme mit sich bringen. Interessanterweise treten sowohl bei marktverfügbaren Produkte als auch bei Sonderlösungen erhebliche Probleme auf. In Anbetracht der steigenden Verteidigungsausgaben verdient dies besondere Aufmerksamkeit.