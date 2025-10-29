Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

EXKLUSIV: Die Menschheit wird neu programmiert – Schritt für Schritt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die nächste Welle der mRNA-Technologie ist da – und möglicherweise sitzt die KI bereits am Steuer. Was könnte da schon schiefgehen?

Dr. Jessica Rose warnt davor, dass dasselbe Netzwerk, das hinter der umstrittenen COVID-Forschung steht – finanziert von der Gates Foundation und verbunden mit Ralph Baric – nun „computergestützte” Nanopartikel-Impfstoffe entwickelt.

Diese neuen Impfstoffe produzieren nicht nur Spike-Proteine. Sie programmieren Ihre Zellen so um, dass sie synthetische Nanopartikelstrukturen in Ihrem Körper aufbauen – während künstliche Intelligenz den Entwurf auf eine Weise beschleunigt, die kein Mensch kontrollieren könnte.

Sie bezeichnete dies als die nächste Front in der biologischen Kriegsführung und hinterließ eine erschreckende Warnung: „Die KI braucht uns vielleicht nicht mehr.”

Was sie als Nächstes sagte, wird Sie sprachlos machen.

Dr. Jessica Rose hat einen alarmierenden Artikel mit dem Titel „Genetic Delivery of Computationally Designed Protein Nanoparticle Immunogens veröffentlicht. Darin geht es um einen neuen Artikel, der kürzlich in „Science” erschienen ist.

Kurz gesagt wird die Gruppe, die den Artikel veröffentlicht hat, von niemand Geringerem als der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, dem Burroughs Wellcome Fund, Wellcome und NIAID unterstützt. Und um die Sache noch interessanter zu machen, wird Ralph Baric als einer der Autoren genannt.

Sie bauen die gefährliche mRNA-Technologie weiter aus, die offenbar so schnell nicht verschwinden wird. Tatsächlich haben sie eine neue Version der experimentellen MOD-mRNA-LNP-Technologie entwickelt, indem sie Gene hinzugefügt haben, die für den Aufbau von Nanopartikeln kodieren.

Was bedeutet das alles? Dr. Rose erklärt es uns.

Maria eröffnete das Gespräch, indem sie die Unterstützung der Gates Foundation und die Rolle von Ralph Baric in einer neuen „computergestützten” Impfstoffstudie hervorhob.

Dr. Rose warnte, dass Barics Beteiligung große Alarmglocken läuten lassen sollte, da er „sehr stark an der Entwicklung von SARS2 selbst beteiligt” sei. Ihre Besorgnis war unmissverständlich.

Dieselben Akteure, die hinter der umstrittenen COVID-Forschung stehen, treiben nun ein weiteres genetisches Experiment voran – diesmal unter dem Namen „Nanopartikel-Immunogene”.

Ihre Botschaft war unmissverständlich: Die Architekten der letzten Krise könnten die nächste Krise vorbereiten, nur dass sie jetzt über eine noch leistungsfähigere und potenziell gefährlichere Technologie verfügen.

Dr. Rose erklärte, dass dieser neue „Impfstoff“ die mRNA-Technologie noch weiter vorantreibt.

Der modifizierte Code weist den Körper nicht nur an, das Spike-Protein zu produzieren, sondern auch, die Nanopartikelstruktur selbst aufzubauen, ein synthetisches Gerüst, das das Verhalten von genetischem Material in menschlichen Zellen grundlegend verändern könnte.

Sie warnte, dass dies zwar nach modernster Wissenschaft klingen mag, aber eine Büchse der Pandora biologischer Fragen öffnet. Was passiert, wenn der Körper beginnt, fremde Gerüste auf zellulärer Ebene aufzubauen?

Für Dr. Rose ist dies ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Biotechnologie eine weitere Grenze überschritten hat, bevor sie sich überhaupt mit den Schäden der ersten befasst hat.

Als Nächstes enthüllte Dr. Rose einen der schockierendsten Momente des Interviews: Kanada ordnete die Vernichtung alter COVID-Impfstoffampullen an.

Für sie war dies keine einfache Entsorgung – es war die absichtliche Vernichtung wichtiger Beweise. Ohne diese Ampullen, erklärte sie, verlieren Wissenschaftler die Möglichkeit, Berichte über Kontaminationen mit DNA-Fragmenten oder SV40-Sequenzen zu bestätigen oder anzufechten.

Die Frustration in ihrer Stimme machte ihre Aussage unmissverständlich: „Wir sollten Zugang zu all diesen Fläschchen haben“, betonte sie.

Laut Dr. Rose liegt die wahre Gefahr nicht nur in dem, was wir wissen, sondern auch in dem, was vor uns verborgen bleibt.

An einem Punkt nahm das Gespräch eine äußerst düstere Wendung. Dr. Rose warnte davor, dass künstliche Intelligenz bald zur nächsten Front im biologischen Krieg werden könnte.

Sie beschrieb, wie fortschrittliche Sprachmodelle bereits in der Lage sind, riesige Mengen an Bioengineering-Daten zu verarbeiten – und dass „bestimmte Personen“ wahrscheinlich uneingeschränkten Zugang zu diesen Tools haben.

Die eigentliche Gefahr, so sagte sie, seien nicht nur die böswilligen Akteure hinter den Tastaturen, sondern die KI selbst. Sollte sie jemals beginnen, sich auf ihre eigene Effizienz oder ihr eigenes Überleben zu optimieren, könnte die Menschheit komplett aus der Gleichung herausgeschrieben werden.

Die KIs brauchen uns vielleicht nicht mehr”, sagte sie. Und sie lachte nicht.

Das Interview endete mit einer eindringlichen Botschaft. Dr. Rose bezeichnete die Medizinbranche als „außer Kontrolle geraten“ und forderte die Menschen auf, ihre Macht zurückzugewinnen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

Maria stimmte zu und sagte, die Aufgabe bestehe nun darin, „die Menschen davon zu überzeugen, sich nicht mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen“.

Dr. Rose betonte, dass nicht die Struktur an sich das Problem sei, sondern Monopole. Wenn kleinere, rechenschaftspflichtige Innovatoren frei konkurrieren könnten, würden wir eine bessere Qualität, niedrigere Kosten und eine Rückkehr zur echten Wissenschaft erleben.

Ihre Schlussworte hatten echte Kraft: Das Heilmittel gegen Korruption ist Mut, und die Macht, das zu reparieren, was kaputt ist, liegt immer noch bei uns.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an:

