Exklusiv: Entlarvende Mails zeigen, das Fauci frühe Berichte über Impfstoffschäden ignorierte

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Dr. Anthony Fauci wusste, dass die COVID-19-Impfstoffe innerhalb weniger Tage nach der Einführung des Impfstoffs im Dezember 2020 schwere Schädigungen wie Herzmuskelentzündungen, neurologische Erkrankungen und Todesfälle verursachten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Children’s Health Defense vorliegen.

Laut Dokumenten, die Children’s Health Defense (CHD) vorliegen, wusste Dr. Anthony Fauci bereits wenige Tage nach der Einführung des Impfstoffs COVID-19 im Dezember 2020, dass dieser schwere Verletzungen verursacht. Er hat jedoch nicht auf E-Mails von Menschen reagiert, die ihre Verletzungen beschrieben und um Hilfe baten – und er hat die Öffentlichkeit nicht gewarnt.

Die am 21. April freigegebenen 300-seitigen Dokumente beziehen sich auf den Schriftverkehr zwischen den National Institutes of Health (NIH) und Personen, die sich wegen unerwünschter Ereignisse nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 an die Behörde gewandt hatten.

CHD hatte die Dokumente im November 2022 über einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) angefordert. Am 12. April 2023 verklagte CHD die NIH, um die Unterlagen zu erhalten, nachdem die NIH nicht auf die FOIA-Anfrage reagiert hatten.

Im Rahmen eines Vergleichs vom Oktober 2023 erklärten sich die NIH bereit, bis zu 7.500 Seiten an Dokumenten mit einer Rate von 300 Seiten pro Monat vorzulegen.

Dr. Joel Wallskog ist ein orthopädischer Chirurg aus Wisconsin, der nicht mehr als Arzt praktiziert, nachdem er durch den COVID-19-Impfstoff von Moderna verletzt wurde. Er sagte gegenüber The Defender, dass die Dokumente beweisen, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich Fauci, “sich der Lawine von unerwünschten Ereignissen, die Anfang 2021 auftraten, durchaus bewusst waren”.

“Die Öffentlichkeit wurde nicht über diese unerwünschten Ereignisse informiert”, sagte Wallskog, der jetzt Ko-Vorsitzender von React19 ist, einer gemeinnützigen Organisation, die Opfer von Impfschäden vertritt. “Dadurch wurde die Öffentlichkeit daran gehindert, eine informierte Zustimmung zu erhalten.”

Wallskog sagte, dass die E-Mails zwar “herzzerreißend” seien, Fauci aber “zu beschäftigt war, um den Amerikanern zu antworten, die um Hilfe bitten.”

Dr. Danice Hertz, eine pensionierte Gastroenterologin aus Kalifornien, die durch den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech geschädigt wurde, sagte gegenüber The Defender, es sei schmerzhaft für sie, “den Beweis zu sehen, dass die Leiter der Zulassungsbehörden von Beginn der Impfstoffkampagne an sehr wohl wussten, welche schweren Nebenwirkungen diese Impfstoffe verursacht haben”.

“Die Leiter dieser Behörden müssen zur Verantwortung gezogen und entsprechend diszipliniert werden. Außerdem müssen die Gefahren dieser Impfstoffe öffentlich gemacht werden, und die von den Impfstoffen Betroffenen müssen unterstützt und angemessen entschädigt werden”, fügte sie hinzu.

Fauci wird zum ersten Mal seit seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst bei einer Anhörung vor dem Sonderunterausschuss des US-Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie öffentlich aussagen.

In einer E-Mail an Fauci vom Dezember 2020 heißt es, dass Regierungsbehörden den Verletzungsbericht ignoriert haben

Die in diesem Monat veröffentlichten Dokumente zeigen, dass mindestens eine impfgeschädigte Person bereits am 27. Dezember 2020 versucht hat, Fauci direkt per E-Mail zu kontaktieren.

Laut der E-Mail (Seiten 192-193) entwickelte die Person innerhalb von 30 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech ein “Brennen und Kribbeln” im Gesicht. Bald darauf folgten Tachykardie, ein “Beinahe-Synkopal-Ereignis” und Kurzatmigkeit. Intermittierendes Brennen, Rötungen, Schwellungen und Kribbeln im Gesicht hielten an.

“Ich glaube, dass ich eine anaphylaktoide Reaktion auf den Impfstoff erlitten habe”, schrieb die Person. “Ich habe mein Krankenhaus, Pfizer, VAER[S] und Vsafe alarmiert … und habe von niemandem eine Antwort erhalten. Ich dachte, vielleicht möchten Sie oder jemand anderes etwas über meine Reaktion erfahren”.

Die Person sagte auch, dass sie “nicht vorhabe, die zweite Dosis des Impfstoffs zu erhalten”.

Die einzige Reaktion war eine automatische Antwort, in der der Öffentlichkeit empfohlen wurde, “die neuesten Informationen und Hinweise zu COVID-19 unter www.coronavirus.gov zu finden”.

In einer weiteren E-Mail vom 27. Dezember 2020 schrieb dieselbe Person: “Ich denke, Sie sollten meine E-Mail lesen. Die Website hilft mir nicht weiter.” Laut den von den NIH veröffentlichten Dokumenten fand keine weitere Kommunikation statt.

Arzt meldet “Besorgnis um Jugendliche” nach Impfschaden eines Patienten

Eine E-Mail (Seite 197) an Fauci vom 21. September 2021 mit der Betreffzeile “Pfizer vaccination reaction concerns for adolescents” (Besorgniserregende Impfreaktion von Pfizer bei Heranwachsenden) enthielt Einzelheiten über einen impfgeschädigten Jugendlichen. Die E-Mail stammte wahrscheinlich vom Arzt eines jugendlichen Mädchens, das im August 2021 beide Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatte.

“Bei der ersten Dosis traten bei ihr Beschwerden in der Brust und eine gewisse Müdigkeit auf, ohne dass es zu Folgeerscheinungen kam”, heißt es in der E-Mail. “Die zweite Dosis führte innerhalb von 12 Stunden zu starken Brustschmerzen, Hypotonie und einem synkopalen Anfall”, der zu einem Besuch in der Notaufnahme führte.

Der Arzt äußerte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe für Kinder. “Meine Frage und Besorgnis bezieht sich auf künftige Impfungen und die mögliche Verabreichung einer Auffrischungsimpfung für sie. Bitte verweisen Sie mich gegebenenfalls auf Links zu laufenden Studien mit Kindern und Jugendlichen über Auffrischungsimpfungen.”

In ähnlicher Weise scheint sich eine E-Mail vom 10. Juli 2022 (Seite 291) auf ein anderes Kind zu beziehen, das durch den COVID-19-Impfstoff geschädigt wurde. Darin heißt es: “Unser ansonsten gesunder [redigiert] erlitt 5 Tage nach seiner zweiten Dosis eine leichte Myokarditis nach dem Pfizer-Impfstoff.” In der E-Mail wurde gefragt, ob er fünf Monate später “gefahrlos die dritte Dosis erhalten kann”.

‘Warum werden unsere Berichte ignoriert?’

In einer E-Mail vom 8. Februar 2021 (Seite 190) mit dem Betreff “Rare Side Effects from Covid Vaccine” (Seltene Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs) berichtete eine andere Person Fauci von unerwünschten Reaktionen nach der zweiten Dosis.

Der E-Mail zufolge entwickelte die Person innerhalb von 16 Stunden nach der zweiten Impfung eine “schwere Lymphadenopathie” in Hals, Brust und Achselhöhle, “die fünf Wochen später immer noch vorhanden ist”. Als weitere Symptome werden anhaltendes Fieber, Myalgien, Arthralgien, “starke Wirbelsäulen- und Nackenschmerzen” und eine “gallertartige” Schwäche der Oberarme genannt.

“Ich habe das Gefühl, dass ich einen forschungsbasierten Immunologen aufsuchen muss, der herausfinden kann, warum ich diese beidseitige Oberarmschwäche und Lymphadenopathie habe, die seit mehr als 5 Wochen anhält”, schrieb diese Person. “Wenn Sie an meinem Fall interessiert sind, werde ich meine Informationen gerne mit Ihnen und Ihrem Team teilen”.

Eine am 21. Februar 2021 an Fauci weitergeleitete E-Mail (Seite 191) – “Unerwünschte neurologische Reaktionen auf Covid mRNA-Impfstoffe” – stammte von einer anderen geschädigten Person, die “30 Minuten nach Erhalt der ersten Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs eine schreckliche Reaktion erlitt”.

“Ich bin immer noch sehr symptomatisch … mit schweren Parästhesien, Engegefühl in der Brust, Zittern, Schwindel, Kopfschmerzen”, schrieb diese Person und fügte hinzu, dass sie anschließend “von fünf anderen Frauen kontaktiert wurde, die sehr ähnliche neurologische Reaktionen hatten … und alle Wochen nach Erhalt ihrer Impfstoffe ziemlich krank sind.”

Eine an Fauci gerichtete E-Mail vom 18. Juni 2021 mit dem Betreff “Pfizer Vaccine Paresthesia” (Seite 234) stammte von einer Person, die zwei Tage nach der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs “Parästhesien (vor allem in Kopf, Armen und Beinen)” verspürte.

“Es wird schlimmer, wenn man sich anstrengt. Ich wurde zunächst in die Notaufnahme geschickt, wo meine Symptome als möglicherweise vom Impfstoff herrührend abgetan wurden, aber [geschwärzt], da diese Nebenwirkung von den CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nicht aufgeführt ist”.

Diese Person stellte fest, dass ein Neurologe, an den sie überwiesen wurde, “sagte, dass dies von dem Impfstoff herrührt” und riet, “die zweite Dosis nicht zu erhalten”. Der Patientin wurde auch geraten, sich auf das Gehen auf ebenen Flächen in langsamem Tempo zu beschränken, da sich die Symptome bei Anstrengung verschlimmerten, während sie vor der Impfung “ohne Probleme trainieren konnte”.

“Ich habe Pfizer über meine Nebenwirkungen informiert und noch nichts von ihnen gehört”, so der Betroffene weiter. “Wir brauchen jemanden, der das untersucht und uns hilft, herauszufinden, warum das mit uns passiert und ob es sicher ist, die zweite Dosis des Impfstoffs zu bekommen.

Die Person drückte auch die “Hoffnung” aus, dass Fauci “in der Lage sein würde, … zumindest Pfizer, die FDA [U.S. Food and Drug Administration] und die CDC dazu zu bringen, diese Nebenwirkung anzuerkennen und ihre Ursache zu untersuchen”.

In einer E-Mail an Fauci vom 21. Juli 2021 – “Unerwünschte Ereignisse und Impfverweigerung” (Seite 236) – sagte Brianne Dressen, die The Defender die Erlaubnis gab, ihren Namen zu veröffentlichen, dass sie “schreibt, um um HILFE zu bitten”.

“Ich vertrete jetzt Tausende, die wie ich schwere Reaktionen auf die Covid-Impfstoffe erlebt haben, die denen, die bei Long-Covid auftreten, extrem ähnlich sind. Individuell und kollektiv haben wir uns seit letztem Dezember an die CDC und die FDA gewandt (einige von uns haben ausführliche Gespräche mit den höchsten Beamten geführt).”

“Keine substantielle [sic] Antwort wurde gegeben, keine dieser unerwünschten Reaktionen (ja, selten) sind der Öffentlichkeit bekannt, und mehr und mehr Menschen stürzen sich auf dieses sinkende Schiff mit absolut KEINER HILFE von den zuständigen Behörden”, heißt es in der E-Mail von Dressen.

“Das ist nicht richtig. Wir sind gute Menschen. WIR BRAUCHEN HILFE. Eine Erwähnung dieser Tatsache … würde das Spiel für diese leidenden, einsamen und verängstigten Menschen ändern”, so die E-Mail weiter.

“Diese [Verletzungen] werden ALLE an VAERS und auch direkt an die CDC gemeldet. Dennoch wird nirgendwo öffentlich etwas von vertrauenswürdigen Beamten erwähnt, was uns buchstäblich völlig unfähig macht, medizinische Hilfe zu bekommen. … Wir sind im Stich gelassen worden und suchen nun verzweifelt nach Hilfe.”

“Bitte, bitte helfen Sie uns”, schloss ihre E-Mail. Dressen sagte dem Defender, dass Fauci nie auf ihre E-Mail geantwortet hat.

“Wir müssen es herausfinden, bevor noch mehr Leben geschädigt werden oder verloren gehen”.

Mehrere E-Mails betrafen Fälle von Myokarditis. Eine davon – “Frage zu Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs bei einem älteren Erwachsenen und der zweiten Dosis” – wurde von einer geimpften Person am 30. Juli 2021 versandt (Seite 200).

Der Verfasser der E-Mail hatte “anhaltende allgemeine Schmerzen in der Brust”, die “nicht ganz den Beschreibungen eines Herzinfarkts entsprachen”, innerhalb “weniger Tage” nach der ersten Dosis des Impfstoffs. Der Apotheker der Person sagte: “Bei einigen Personen wurde nach der Impfung über Myokarditis berichtet” und empfahl die Einreichung einer VAERS-Meldung.

“Ich habe dies getan, frage mich aber, ob mein Fall tatsächlich gemeldet wurde, da sich die Nachrichten auf Fälle bei jüngeren Erwachsenen konzentrieren”, schrieb die Person. “Ich habe mich gefragt, ob über Fälle bei älteren Erwachsenen korrekt berichtet wird”.

Die Person äußerte auch Bedenken “wegen einer zweiten Dosis” und merkte an, dass ihr Apotheker davon abriet, “da die Inzidenz von Myokarditis bei der zweiten Dosis höher ist”.

Die Dokumente enthüllen auch eine E-Mail an Fauci vom 6. August 2021 (Seite 196) mit dem Titel “Tod durch vergrößertes Herz nach Impfung”, die von einem offensichtlichen Verwandten des Opfers geschickt wurde. In der E-Mail hieß es, das Opfer sei “an einem vergrößerten Herzen gestorben”, nachdem es beide Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech erhalten hatte.

“Ich habe von der Möglichkeit gelesen, dass Myokarditis eine mögliche Nebenwirkung des Impfstoffs sein könnte, und war neugierig, wie festgestellt werden kann, ob dies eine Rolle beim Tod des Opfers gespielt hat”, heißt es in der E-Mail, in der es heißt, das Opfer sei “ein Sportler in guter Verfassung” gewesen.

Laut einer E-Mail an Fauci vom 4. Dezember 2021 – “Auffrischungsimpfung für jemanden, der nach der zweiten Impfung eine Myokarditis erlitten hat” (Seite 199) – haben die Medien nie darüber berichtet, ob Menschen, die nach der Impfung eine Myokarditis erlitten haben, eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten.

Unter Bezugnahme auf eine andere Person, die nach der zweiten Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer “Beschwerden in der Brust” verspürte, die einem “Elefanten auf der Brust” ähnelten, obwohl sie zuvor keine Herzprobleme hatte, fragte sich das Opfer, “ob sie die Covid-Auffrischungsimpfung bekommen sollte”, da sie “Angst vor den möglichen Folgen” hatte.

“Wenn Sie können, denke ich, dass es sich lohnen würde, dies in einer Ihrer Informationsveranstaltungen an die Öffentlichkeit zu bringen”, heißt es in der E-Mail abschließend.

Eine E-Mail vom 16. Dezember 2021 an Fauci – “Auffrischungsimpfung und Myokarditis?” (Seite 198) – kam von einer Person, die angab, dass sie sieben Monate zuvor eine Woche nach ihrer zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer wegen einer Myokarditis für fünf Tage ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

“Ich befürchte, dass ich nach einer Auffrischungsimpfung wegen einer noch schlimmeren Myokarditis wieder ins Krankenhaus muss”, schrieb die Person. “Ich möchte zwar eine Auffrischungsimpfung erhalten, habe aber das Gefühl, dass mein Fall übersehen wird”, und fragte später, ob sie “auf die Auffrischungsimpfung verzichten” sollte.

In ähnlicher Weise heißt es in einer E-Mail vom 30. Januar 2022 (Seite 201) von jemandem, der “infolge der zweiten Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff an Myokarditis erkrankt ist”: “Wir haben Angst vor einer Wiederholung des Szenarios, wenn wir ‘boosten’ … aber wir haben Angst, dies nicht gleichzeitig zu tun.”

In einer E-Mail an Fauci vom 11. Januar 2022 (Seite 202) von einer “schwer verletzten” Person, die “jung, fit, gesund … ohne medizinische Probleme” war, hieß es, dies “endete zwölf Minuten nach meiner Moderna-Impfung”.

“Ich lag auf dem Boden, mein Körper wurde taub, zitterte und meine Vitalwerte waren kritisch instabil … Ich hatte Schmerzen in der Brust und Schwierigkeiten beim Atmen. In den folgenden zwei Monaten hatte ich … Anrufe und wurde 5 Mal ins Krankenhaus eingeliefert. Ich habe in drei Wochen siebzehn Pfund abgenommen und war 3-5 Mal pro Woche beim Arzt oder in der Notaufnahme, wenn ich nicht im Krankenhaus war.”

“Ich hatte auch mit Taubheit, Kribbeln, Parkinson-ähnlichem Gang und ruckartigen Körperbewegungen zu kämpfen”, schrieb die Person und fügte hinzu, dass ihre Ärzte “wissen, dass ich einen Impfschaden hatte.”

“Es lässt sich nicht leugnen, dass es passiert ist, bevor ich überhaupt den Ort der Impfung verlassen konnte”, schrieb die Person. “Das Problem ist, dass meine erstklassigen Ärzte nicht wissen, was sie tun sollen. An dieser Stelle brauche ich dringend Ihre Hilfe … Wir brauchen Hilfe und wir brauchen Forschung.”

Unter Hinweis darauf, dass sie von anderen Menschen, einschließlich Ärzten, mit der “gleichen Verletzung” wussten, schrieb der Verfasser der E-Mail: “Es muss etwas geben, das diese Reaktionen verursacht … wir müssen es herausfinden, bevor noch mehr Leben geschädigt werden oder verloren gehen. … Würden Sie mir/uns bitte helfen?”

“Wen wundert es, dass im Jahr 2024 nicht nur das Zögern bei der COVID-19-Impfung zunimmt, sondern das Zögern bei Impfungen im Allgemeinen, wenn unsere Bundesbehörden, die die amerikanische Öffentlichkeit schützen sollen, im Verborgenen arbeiten?” fragte Wallskog.