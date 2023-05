EXKLUSIV: Geheimgespräche zwischen den USA und Syrien im Oman

Eine hochrangige diplomatische Quelle in der Arabischen Liga teilte The Cradle mit, dass US-Beamte direkte Gespräche mit einer syrischen Delegation führen, was auf einen regionalen Vorstoß zur Wiederherstellung der Beziehungen zu dem vom Krieg zerrütteten Land zurückgeht.

Ein hochrangiger diplomatischer Beamter der Arabischen Liga hat The Cradle exklusiv mitgeteilt, dass derzeit geheime, direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen der USA und Syriens stattfinden.

Der Diplomat, der diese Informationen unter der Bedingung der Anonymität preisgab, sagte, dass „die Gespräche in der omanischen Hauptstadt Muscat stattfanden, der ‚Stadt der Geheimverhandlungen‘ zwischen Washington und mehreren westasiatischen Staaten“. Er wies auch darauf hin, dass „an den Treffen Sicherheitsvertreter beider Länder und Vertreter ausländischer Ministerien teilnahmen“.

Während der Gespräche drängten syrische Beamte hauptsächlich auf den vollständigen Abzug der US-Besatzungstruppen aus dem Land. Nach Angaben von Quellen vor Ort, die mit The Cradle sprachen, halten sich zu jeder Zeit rund 2.000 amerikanische Militärangehörige auf 22 US-Stützpunkten auf syrischem Gebiet auf – eine Zahl, die höher ist als die offizielle Zahl des Pentagons von 900 Soldaten.

Während der Gespräche in Muscat betonte die Quelle, dass „der amerikanische Gesandte wiederholt bestätigt hat, dass er Informationen hat, dass Austin Tice am Leben ist und sich in einem Gefangenenlager der syrischen Armee befindet. Die syrische Delegation bestand jedoch darauf, dass sie keine Informationen über Tice habe, wobei Damaskus seine Bereitschaft bekundete, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um sein Schicksal aufzuklären“.

Der freiberufliche Journalist und ehemalige Offizier des US Marine Corps war 2012 von bewaffneten Gruppen in einem Vorort von Damaskus entführt worden.

Anfang dieses Monats erklärte US-Außenminister Antony Blinken, dass Washington „mit Syrien und mit Drittländern“ zusammenarbeitet, um Tice zu finden.

Den Quellen von The Cradle zufolge ist das Weiße Haus davon überzeugt, dass Damaskus über den Aufenthaltsort von Tice Bescheid weiß. Die syrische Delegation in Maskat bestätigte jedoch keine Informationen zu diesem Thema.

Den Quellen zufolge haben Washington und Damaskus während der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Donald Trump geheime Gespräche aufgenommen. Diese wurden jedoch eingestellt, als Trump seine Absicht erklärte, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im September 2020 zu „töten“.

Der Diplomat fügte hinzu, dass „in den vergangenen Jahren geheime Gespräche zwischen Damaskus und Washington stattgefunden haben, die meisten davon jedoch über Vermittler wie den ehemaligen Generaldirektor der libanesischen Sicherheitsbehörde, Abbas Ibrahim. Es fanden auch direkte Treffen zwischen den beiden Ländern statt, eines davon in der syrischen Hauptstadt Damaskus“. Die Zahl der direkten Treffen blieb jedoch begrenzt.

Vor dem Zusammenbruch der Kommunikation hatten US-Beamte Berichten zufolge ihre Absicht geäußert, ihre Streitkräfte schließlich aus Syrien abzuziehen – ein Angebot, das jedoch nie umgesetzt wurde.

Der Quelle von The Cradle zufolge war das einzige Thema, das die US-Vertreter bei den Geheimgesprächen nicht ansprachen, das Schicksal der von den USA unterstützten kurdischen Milizen, wie den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF). Er bekräftigte: „In den syrisch-amerikanischen Gesprächen wurden die von den amerikanischen Besatzungstruppen unterstützten kurdischen Milizen im Nordosten Syriens nicht erwähnt.“ Er fügte hinzu: „In den Gesprächen wurden keine politischen oder militärischen Fragen angesprochen, mit Ausnahme der syrischen Forderung nach einem Rückzug der Besatzungstruppen aus syrischem Gebiet.“

Die bahnbrechende Enthüllung dieser amerikanisch-syrischen Hintertürgeschäfte kommt nur wenige Tage, nachdem das Weiße Haus die arabischen Nationen für die Wiederherstellung der Beziehungen zu Syrien gerügt hat. Die US-Behörden waren besonders verärgert, nachdem die Arabische Liga Damaskus letzte Woche wieder in die Organisation aufgenommen hatte.

„Wir glauben nicht, dass Syrien zum jetzigen Zeitpunkt eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am 7. Mai und betonte, dass das Weiße Haus seine arabischen Verbündeten darüber informiert habe, dass „wir uns nicht mit dem Assad-Regime normalisieren werden und dass unsere Sanktionen in vollem Umfang in Kraft bleiben.“

„Die Entscheidung, Syrien wieder in die Arabische Liga aufzunehmen, stellt eine Ablehnung der US-Interessen in der Region dar und zeigt, dass die [arabischen] Länder eine von westlichen Interessen unabhängige Politik verfolgen“, schrieb das Wall Street Journal (WSJ), nachdem die Arabische Liga für die Wiederaufnahme Syriens gestimmt hatte.

„Die arabische Eile, Damaskus wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen, geschah trotz öffentlicher Einwände der Vereinigten Staaten … Die Bemühungen der USA, Assad zu entlassen und durch eine integrative, demokratische Regierung zu ersetzen, sind ins Leere gelaufen, sodass amerikanische Beamte im Abseits stehen“, beklagte die New York Times (NYT).

Im vergangenen Jahr sahen sich die USA aufgrund jahrzehntelanger militärischer Interventionen und wirtschaftlicher Nötigung in Westasien zunehmend an den Rand gedrängt. Ehemalige Verbündete wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Initiative ergriffen und enge Handels- und Sicherheitsbeziehungen zu Russland, China und dem Iran aufgebaut.

Vor allem China hat das von den USA hinterlassene Vakuum gefüllt, indem es eine historische Entspannung zwischen Teheran und Riad vermittelte, die den Weg für die laufenden Friedensgespräche im Jemen und die Beendigung der regionalen Isolation Syriens ebnete.

Auch Russland hat seine diplomatischen Muskeln spielen lassen, um die Syrien-Krise zu lösen, indem es mehrere hochrangige Treffen zwischen syrischen und türkischen Vertretern ausrichtete, die darauf abzielen, Ankaras Besetzung Nordsyriens zu beenden.